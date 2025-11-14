ЦОК КПП ЗП 14.11 Мобильная
Богдан Замковый
Обзоры для бухгалтера
Обзор «Клерка»: личная статистика по курсам, новые игры и блоки в статьях

Приветствуем, дорогие читатели! На этой неделе мы продолжали улучшать сайт: исправляли баги, оптимизировали работу платформы и обновляли внутренние инструменты. А ещё подготовили несколько интересных нововведений, которые точно вам понравятся!

📊 Личная статистика по курсам

Теперь каждый пользователь может посмотреть детальную статистику своего обучения! На отдельной странице собраны все данные о прохождении курсов и тестов в удобной таблице.
🧮 Новая игра «Счёты»

Добавили новую игру для тренировки счёта! Кто помнит, как пользоваться этим древним гаджетом?😅
📈 Обновили статистику просмотров статей

Теперь под каждым материалом отображается:

  • «Читают сейчас» — видно, кто находится на странице в реальном времени

Более актуальные данные по просмотрам

📱 Улучшили мобильную версию

Кнопка открытия правой ленты на телефонах стала меньше и аккуратнее. Новый дизайн не перекрывает контент — читать стало удобнее!


📝 Новые интерактивные блоки в статьях

В материалах теперь появились:

  • «Вопрос из консультаций» — реальные вопросы пользователей с ответами экспертов

  • «Последние 5 тем форума» — свежие обсуждения с площадки Клерк.Клуба:

    image.png

🎨 Цветные аватары по умолчанию

Сделали аватары ярче! Теперь у пользователей без своей фотографии отображаются цветные кружки с инициалами — как в современных мессенджерах.

image.png

⭐ Пятибалльная система в тестах

После прохождения теста вы теперь видите не только количество правильных ответов, но и привычную оценку по 5-балльной шкале. Результаты стали более наглядными:

💰 Скидка для подписчиков Премиума

На страницах курсов появился специальный промокод, который даёт 20% скидку на обучение. Промокод видят только подписчики Клерк.Премиум — ещё один приятный бонус для наших постоянных пользователей!

Заключение

Продолжаем работать над новыми играми и тренажёрами, улучшаем поиск и проверку контрагентов. Уже на следующей неделе расскажем о других интересных обновлениях!

Делитесь впечатлениями в комментариях — нам важна ваша обратная связь!

Информации об авторе

Богдан Замковый

QA в Клерк.Ру

7 подписчиков8 постов

