Обзор «Клерка»: личная статистика по курсам, новые игры и блоки в статьях

📊 Личная статистика по курсам
Теперь каждый пользователь может посмотреть детальную статистику своего обучения! На отдельной странице собраны все данные о прохождении курсов и тестов в удобной таблице.
🧮 Новая игра «Счёты»
Добавили новую игру для тренировки счёта! Кто помнит, как пользоваться этим древним гаджетом?😅
📈 Обновили статистику просмотров статей
Теперь под каждым материалом отображается:
«Читают сейчас» — видно, кто находится на странице в реальном времени
Более актуальные данные по просмотрам
📱 Улучшили мобильную версию
Кнопка открытия правой ленты на телефонах стала меньше и аккуратнее. Новый дизайн не перекрывает контент — читать стало удобнее!
📝 Новые интерактивные блоки в статьях
В материалах теперь появились:
«Вопрос из консультаций» — реальные вопросы пользователей с ответами экспертов
«Последние 5 тем форума» — свежие обсуждения с площадки Клерк.Клуба:
🎨 Цветные аватары по умолчанию
Сделали аватары ярче! Теперь у пользователей без своей фотографии отображаются цветные кружки с инициалами — как в современных мессенджерах.
⭐ Пятибалльная система в тестах
После прохождения теста вы теперь видите не только количество правильных ответов, но и привычную оценку по 5-балльной шкале. Результаты стали более наглядными:
На страницах курсов появился специальный промокод, который даёт 20% скидку на обучение. Промокод видят только подписчики Клерк.Премиум — ещё один приятный бонус для наших постоянных пользователей!
Заключение
Продолжаем работать над новыми играми и тренажёрами, улучшаем поиск и проверку контрагентов. Уже на следующей неделе расскажем о других интересных обновлениях!
Делитесь впечатлениями в комментариях — нам важна ваша обратная связь!
