Управление подписками в личном кабинете, новые комментарии на курсах и улучшенные картинки

💳 Управление подписками в личном кабинете
Просматривать все активные подписки и их статус
Видеть историю платежей и даты следующих списаний
Отменять подписки в один клик
Менять привязанную карту
💬 Комментарии на страницах курсов стали доступнее
Теперь все пользователи видят комментарии, оставленные во время обучения на страницах курсов. Оставлять новые комментарии и ставить лайки могут только те, у кого есть доступ к уроку, но читать обсуждения теперь могут все — это сделает обучение более открытым и социальным.
🖼️ Улучшили просмотр картинок и подчинили GIF в комментариях😅
Теперь при нажатии на изображение оно открывается в своем оригинальном размере, а при повторном клике — в новой вкладке для детального просмотра. Стало удобнее рассматривать даже небольшие изображения! А также починили GIF-анимацию в комментариях, всех зовем на тест!
📊 Видимость материалов и переходов
Добавили в статьи блок «Материалы по теме» — теперь в разрывах публикаций появляются рекомендации, которые помогают глубже погрузиться в тему и найти дополнительные полезные материалы.
📊 Считаем ваши шаринги😉
Теперь под стрелкой «Поделиться» видно, сколько раз статью уже сохраняли и отправляли друзьям. Рядом с каждым способом — отдельный счётчик
🏢 Новые возможности для бизнес-аккаунтов
Компании теперь могут настраивать попапы для своих блогов: приглашать подписываться на Telegram-канал, предлагать подписку на блог или рассказывать о спецпредложениях.
Заключение
Мы продолжаем улучшать внутренние инструменты и работать над оптимизацией сайта. Спасибо, что остаетесь с нами! Ваша обратная связь помогает становиться лучше.
