Богдан Замковый
Управление подписками в личном кабинете, новые комментарии на курсах и улучшенные картинки

Приветствуем, дорогие читатели! На этой неделе мы сосредоточились на удобстве и прозрачности: добавили долгожданный инструмент для управления подписками, улучшили работу с контентом и продолжили развивать образовательную платформу.

💳 Управление подписками в личном кабинете

  • Просматривать все активные подписки и их статус

  • Видеть историю платежей и даты следующих списаний

  • Отменять подписки в один клик

  • Менять привязанную карту

💬 Комментарии на страницах курсов стали доступнее

Теперь все пользователи видят комментарии, оставленные во время обучения на страницах курсов. Оставлять новые комментарии и ставить лайки могут только те, у кого есть доступ к уроку, но читать обсуждения теперь могут все — это сделает обучение более открытым и социальным.

🖼️ Улучшили просмотр картинок и подчинили GIF в комментариях😅

Теперь при нажатии на изображение оно открывается в своем оригинальном размере, а при повторном клике — в новой вкладке для детального просмотра. Стало удобнее рассматривать даже небольшие изображения! А также починили GIF-анимацию в комментариях, всех зовем на тест!

📊 Видимость материалов и переходов

Добавили в статьи блок «Материалы по теме» — теперь в разрывах публикаций появляются рекомендации, которые помогают глубже погрузиться в тему и найти дополнительные полезные материалы.

📊 Считаем ваши шаринги😉

Теперь под стрелкой «Поделиться» видно, сколько раз статью уже сохраняли и отправляли друзьям. Рядом с каждым способом — отдельный счётчик

🏢 Новые возможности для бизнес-аккаунтов

Компании теперь могут настраивать попапы для своих блогов: приглашать подписываться на Telegram-канал, предлагать подписку на блог или рассказывать о спецпредложениях.

Заключение

Мы продолжаем улучшать внутренние инструменты и работать над оптимизацией сайта. Спасибо, что остаетесь с нами! Ваша обратная связь помогает становиться лучше.

Богдан Замковый

