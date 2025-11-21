Управление подписками в личном кабинете, новые комментарии на курсах и улучшенные картинки

💬 Комментарии на страницах курсов стали доступнее

Теперь все пользователи видят комментарии, оставленные во время обучения на страницах курсов. Оставлять новые комментарии и ставить лайки могут только те, у кого есть доступ к уроку, но читать обсуждения теперь могут все — это сделает обучение более открытым и социальным.