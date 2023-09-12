🔥Что-то странное сейчас происходит в российском финансовом инфополе. Итак

Вчера Максим Орешкин заявил, что в ближайшие месяцы рубль будет только укрепляться, после этого Минэкономразвития заявили, что курс доллара вернётся на уровень 70₽. После чего Инвесторы пошли сливать валюту. Тогда Кремль и ЦБ выступили с критикой Минэкономразвития и заявили, что это популистские высказывания и никакого курса по 70 не ожидается.

После чего выступил Герман Греф, который заявил, что всё изменилось и ЦБ не будет больше повышать ставку и через несколько месяцев даже ее опустит. Также появилась информация от аналитиков, что ожидается падение ВВП России в 4 квартале 2023 года и экономика скатится в рецессию.

А также ЦБ сейчас обсуждает новые ограничения по переводам, но никто не понимает, какие именно и будут ли они. При этом доллар сейчас снизился до 93,5₽. И инвесторы вообще перестали понимать, что происходит.

При этом происходит топливный коллапс. Не только на Юге, но и в других регионах заявили о серьёзных проблемах с бензином и дизелем, проблема быстро распространяется. О дефиците бензина заявляют в Туле, Липецке, Крыму, Чувашии, Татарстане. В Туле вообще исчез дизель, а на некоторых заправках 92-ой бензин начали разливать по талонам.