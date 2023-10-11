Станислав Близнюк в первом интервью на посту председателя правления «Тинькофф»: что нам стоит знать

Обычно интересно наблюдать за такой коммуникацией, чтобы понять, какие стратегические идеи банк хочет донести до своей аудитории.

Первое большое интервью Станислава Близнюка на посту председателя правления «Тинькофф» — в проекте «Ъ» «Директора». По такой коммуникации обычно интересно понаблюдать, какие стратегические посылы банк стремится донести до своей аудитории.

Что мы вынесли про «Тинькофф»:

Сейчас средний возраст клиентов смещён в молодую аудиторию и банк заинтересован в расширении на старшее поколение, которое психологически не готово взаимодействовать с организацией без отделений. В интервью «отработаны» основные сомнения и опасения на эту тему. Да и сам «Коммерсантъ» выглядит правильной площадкой для такой коммуникации.

Развитие околофинансовой экосистемы — по-прежнему в приоритете, это ключевой фактор роста LTV клиентов.

Активно развиваться в корпоративном бизнесе банк пока не готов. Работа с малым и средним более прогнозируема и легче поддаётся аналитике, продукты для таких компаний — по-настоящему массовые.

Целевое направление — инвестиции для бизнеса, особенно овернайты.

Статус своего HR-бренда «Тинькофф» греет любопытной историей про то, что с его оффером без собеседования берут «в любую другую компанию». Но в самом банке дефицит IT-специалистов тоже чувствуется, несмотря на сотрудничество с вузами и ряд образовательных программ.

Секрет продвижения детских карт — не позиционировать их детскими. Это психологическое: ребёнок стремится как можно скорее получить паспорт и «взрослый» банковский продукт.

Несмотря на то, что «Тинькофф» не участвует в пилоте цифрового рубля, есть внутренняя команда, которая с этим продуктом экспериментирует и думает, как сделать полезную клиентам инновацию.

Проект по ипотеке буксует — банк всё ещё пытается понять, как сделать продукт выгодным и интересным и для клиентов, и для акционеров.

А вот про новую систему защиты клиентов от мошенников и возврат денег вординг подобран неоднозначный: «Мы протестировали систему на небольшой выборке клиентов за последний год и по итогам сделали громкое заявление».