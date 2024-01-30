В последнее время в России набирают большую популярность электронные платежные системы и кошельки. Они помогают проводить трансграничные платежи в условиях санкций, а также позволяют обезопасить свои деньги от мошенников.

Что это за инструменты? В чем их преимущества и недостатки? И что нужно учитывать при открытии электронного кошелька?

Что такое электронная платежная система

Электронные платежные системы (ЭПС) позволяют физическим и юридическим лицам проводить платежи через интернет. В отличие от обычных платежных систем (например, Visa, Mastercard, American Express, «Мир»), работающих с кредитными и дебетовыми картами, в ЭПС все транзакции проходят только онлайн.

В России существует несколько электронных платежных систем, самые популярные из них — Qiwi, WebMoney и ЮMoney (ранее — «Яндекс. Деньги»).

Что такое электронный кошелек

Как правило, ЭПС работают с электронными кошельками, которые, наряду с банковскими картами, можно отнести к электронным средствам платежа, позволяющим осуществлять платежи и переводы без использования наличных.

Так, с помощью кошелька можно отправлять и получать деньги, оплачивать товары и услуги в интернете. Кошельки также удобны для предпринимателей, которые могут использовать их для принятия платежей от клиентов, проведения выплат сотрудникам, поставщикам и партнерам, а также для других целей, связанных с ведением бизнеса.

Фото: Екатерина Невская

Согласно закону «О национальной платежной системе», открывать и обслуживать электронные кошельки могут только операторы электронных денежных средств (ЭДС) — ими могут стать лицензированные банки и небанковские кредитные организации (НКО). Чтобы получить лицензию, им нужно состоять в соответствующем реестре Банка России — только в таком случае у них будет право на осуществление операций с ЭДС без открытия банковского счета.

Чем электронный кошелек отличается от счета в банке

Мы разобрались, что для пользования электронным кошельком, в отличие от банковской карты, не нужен счет в банке. Однако это не единственное отличие кошелька от других электронных средств платежа. Нужно понимать, что, поскольку электронный кошелек не является банковским продуктом, деньги в нем не защищены системой страхования вкладов (ССВ). Это значит, что в случае банкротства или отзыва лицензии у оператора ЭДС, который обслуживает ваш кошелек, государство не сможет возместить потерянные средства. Для сравнения, если аналогичная ситуация произойдет с банком, входящим в ССВ, то государство выплатит вам компенсацию в размере до 1,4 млн рублей.

Кроме того, электронные кошельки, в отличие от банковских карт, работают только при наличии доступа к интернету и не предусматривают многих «плюшек», свойственных счету в банке. Так, оператор ЭДС не может начислять проценты на остаток электронных денежных средств клиента. Кроме того, многие сервисы также устанавливают комиссию на некоторые операции — например, на вывод денег с кошелька на счет в банке.

Еще одно ограничение, которое стоит иметь в виду, — оператор ЭДС не вправе выдавать своим клиентам кредиты в виде электронных денег. Наконец, снять наличные с электронного кошелька сложнее, чем с банковского счета. Это можно сделать либо с помощью пластиковой карты, выпущенной вашим оператором ЭДС (такие карты есть, например, у Qiwi, WebMoney и ЮMoney), либо с помощью обычной банковской карты, на которую вы переведете деньги с электронного кошелька.

В чем преимущества электронного кошелька

Однако у кошелька есть и несколько плюсов в сравнении с другими электронными средствами платежа. Как было сказано ранее, для открытия и обслуживания кошелька не нужен счет в банке. Кроме того, его можно завести удаленно, без посещения офиса вашего оператора. Кошелек, в отличие от многих банковских карт, бесплатен в обслуживании, а переводы денежных средств осуществляются мгновенно.

Еще один плюс — возможность выпустить бесплатную пластиковую карту, которая привязана к вашему кошельку. С ее помощью можно расплачиваться не только онлайн, но и офлайн — в магазинах, ресторанах и других торговых точках. Пластиковая карта также дает возможность снимать наличные в любом банкомате. Как правило, такие карты предполагают разные бонусы — например, повышенный кэшбек на определенные категории товаров, скидки у партнеров и бесплатное обслуживание. В некоторых случаях этот набор может быть даже выгоднее, чем в банке, поэтому стоит сравнить предложения и комбинировать разные карты, чтобы получить максимальную выгоду.

Наконец, электронный кошелек позволяет защитить ваши деньги от мошенников. По данным Банка России, за девять месяцев 2023 года мошенники украли у россиян около 11,7 млрд рублей, причем чаще всего жертвами злоумышленников становились владельцы банковских карт.

Фото: Unsplash

С электронного кошелька, конечно, тоже могут украсть деньги, однако расплачиваться им безопаснее, чем зарплатной картой или кредиткой с большим лимитом. Во-первых, при совершении покупки вам нужно указать только номер кошелька — мошенники не смогут украсть данные вашей банковской карты, даже если вы привязали ее к кошельку (реквизиты доступны только оператору ЭДС и не используются при оплате с кошелька). Во-вторых, чтобы дополнительно обезопасить себя, вы можете пополнять баланс кошелька нужной суммой непосредственно перед покупкой.

Кроме того, если вы потеряли доступ к кошельку и стали жертвой злоумышленников, то можете оспорить мошенническую транзакцию — это нужно сделать в течение 24 часов после получения уведомления об этой операции от вашего оператора ЭДС. Он будет обязан возместить потерянные средства, если транзакция прошла без вашего согласия.

Какими бывают электронные кошельки

Электронному кошельку можно присвоить один из трех статусов — анонимный, именной и идентифицированный. Вид кошелька определяет список возможных операций, доступный лимит на переводы и максимальную сумму на балансе кошелька.

Анонимный или неперсонифицированный. Такой кошелек подходит для мелких трат, поскольку его баланс не может превышать 15 тысяч рублей, а максимальный объем транзакций в месяц — 40 тысяч рублей. Нужно учитывать, что эти деньги можно использовать только для онлайн-покупок у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) — отправлять переводы частным лицам (например, друзьям или членам семьи) нельзя. Получать средства можно тоже только от юрлиц и ИП — другие люди не смогут перечислить деньги на ваш анонимный кошелек. Выводить с него деньги тоже нельзя. Однако у такого кошелька есть одно преимущество — его очень просто открыть. Для этого достаточно указать на сайте оператора ЭДС номер вашего мобильного телефона, а также выбрать логин и пароль для доступа к кошельку. Именной или неперсонифицированный кошелек с упрощенной идентификацией. Этот статус подходит для большинства операций: лимит по балансу составляет 60 тысяч рублей, а ограничение по общей сумме переводов и платежей в месяц — 200 тысяч рублей. В отличие от анонимного, именной кошелек позволяет совершать транзакции не только с компаниями и ИП, но и с физическими лицами, а также выводить деньги на банковский счет. Кроме того, если у вас есть пластиковая карта, привязанная к балансу именного кошелька, то вы можете совершать офлайн-покупки и снимать наличные. Лимит на эти операции составит 5 тысяч рублей в день и 40 тысяч рублей в месяц. Чтобы завести именной кошелек, нужно предоставить оператору ЭДС номер телефона, а также информацию о себе — ФИО и паспортные данные. Идентифицированный или персонифицированный. Такой кошелек предоставляет самый высокий лимит на максимальную сумму на счете — она не должна превышать 600 тысяч рублей. При этом общий объем платежей и переводов, в том числе офлайн-покупок, не ограничен. Пластиковая карта также дает возможность снимать наличные в банкоматах вашего оператора ЭДС или офисах его партнеров, однако лимиты на такие операции стоит уточнять непосредственно у оператора. Еще одно преимущество идентифицированного кошелька — возможность открыть его не только в рублях, но и в валюте (в таком случае лимит на сумму в кошельке будет рассчитываться по курсу оператора ЭДС). Кроме того, владельцы такого кошелька могут совершать платежи и переводы в других странах. Однако в связи с санкциями проводить трансграничные операции стало гораздо сложнее, а список стран, куда можно отправить деньги с кошелька, существенно сократился — актуальные опции можно уточнить на сайте конкретного сервиса. Чтобы открыть идентифицированный кошелек, вы должны прийти с паспортом в офис оператора ЭДС или его партнеров.

Как пополнить кошелек

Есть несколько способов пополнить электронный кошелек:

С банковской карты. Как правило, это можно сделать через реквизиты счета, интернет-банк или систему быстрых платежей (СБП). В большинстве случаев комиссия будет нулевой, однако точные условия стоит уточнить у своего оператора ЭДС. Вы также можете привязать банковскую карту к кошельку, чтобы пополнять его автоматически.

С баланса мобильного телефона. В таком случае комиссия за перевод будет зависеть от вашего оператора сотовой связи.

Наличными. Этот способ доступен только владельцам именного или идентифицированного кошелька. Пополнить баланс кошелька наличными можно через терминалы вашего оператора ЭДС, банкоматы (но в таком случае комиссия будет зависеть от банка), а также в офисах партнеров (например, операторов сотовой связи или систем денежных переводов).

С другого электронного кошелька. Вы можете пополнить свой баланс с кошелька того же оператора ЭДС или его партнеров. В первом случае комиссия, как правило, отсутствует, а во втором — зависит от партнера. Эту информацию можно уточнить на сайте сервиса.

Фото: Екатерина Невская

Стоит ли заводить электронный кошелек

Электронный кошелек — удобный инструмент прежде всего для онлайн-покупок, который можно использовать как альтернативу банковского счета. Например, если вы не хотите указывать данные своей карты на подозрительном сайте, то можете расплатиться с помощью кошелька. Для таких целей подойдет обычный анонимный кошелек.

Но нужно учитывать, что, наряду с простотой и удобством, электронный кошелек имеет определенные риски, которые зачастую выше, чем при использовании, например, банковской карты. Так, операторы ЭДС находятся под строгим надзором Банка России и часто сталкиваются с регуляторными ограничениями. Так, в 2021 году сервис WebMoney был вынужден приостановить часть операций по своим электронным кошелькам по поручению Центробанка — в итоге клиенты сервиса не могли пополнять баланс кошелька и совершать денежные переводы.

Более свежий пример — в июле 2023 года одна из крупнейших электронных платежных систем Qiwi ввела ограничения на вывод средств со своих кошельков на банковские счета и снятие наличных. Это произошло после получения предписания ЦБ, который выявил недочеты в отчетности и документации компании.

Поэтому при открытии электронного кошелька нужно учитывать несколько моментов. Во-первых, заводите кошелек только у проверенных операторов ЭДС, у которых есть лицензия Банка России (ее наличие можно проверить в реестре). Во-вторых, перед открытием изучите условия и правила использования кошелька, размеры комиссий, способы пополнения, лимиты и ограничения на сумму на счете, переводы, объем транзакций, снятие наличных и другие операции. Эта информация доступна на сайте оператора ЭДС и прописана в договоре между сервисом и клиентом.

Лада Алимова для Frank Media