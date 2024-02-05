Кратко за день: к концу 2024 года доллар может подорожать до 100 руб.

В России хотят отменить налог на доход от длинных депозитов.
Москва и Петербург в январе стали лидерами по падению спроса на льготную ипотеку.
Производство бензина в январе сократилось на фоне аварий.
Экономист Сироткин: банковские вклады не покрывают реальную инфляцию, которая является двузначной.
Bloomberg: инфляция в Турции за январь станет максимальной с августа 2023 года.
Почти треть предпринимателей РФ пожаловалась на недостаток финансирования в 2023 году.
Китайские акции продолжают сильно падать, по многим бумагам торги остановлены.
Согласно базовому сценарию Альфа-банка, к концу 2024 года доллар может подорожать до 100 руб.
Российский фитнес-рынок по итогам первого месяца 2024 года демонстрирует рост всех ключевых показателей примерно на 10% год к году.
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