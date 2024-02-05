Кратко за день: к концу 2024 года доллар может подорожать до 100 руб.

😕 Сотрудники, которые не вошли в ЕФС-1, не нашли на лицевом счете в СФР свой стаж за 2023 год

В этом году впервые отчет СЗВ-СТАЖ (ныне – подраздел 1.2 формы ЕФС-1) сдавали не на всех сотрудников, а только на тех, у кого были отклонения в стаже (отпуск по уходу за ребенком, без содержания и т. д.). Но обычные, не «особенные» сотрудники обнаружили, что ПФР не начислил им стаж.