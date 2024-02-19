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Обзоры новостей

Кратко за день: В России введут штрафы за раздачу населению продуктов с истекшим сроком годности

Утром на рынке нейтральный внешний фон. Нефть снизилась до 81,2$. Доллар торгуется по 91,4₽.
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Кратко за день: В России введут штрафы за раздачу населению продуктов с истекшим сроком годности

Эти новости не публикует Клерк, но они важны с точки зрения макроэкономики. Если я нахожу их на этом сайте, то ставлю гиперссылку, но, как правило, местной редакции такие новости неинтересны.

  • Правительство РФ с 1 апреля фактически закрывает канал ввоза автомобилей, растаможенных в странах ЕАЭС.

  • Автостат: Haval стал любимым автобрендом в РФ.

  • Эксперты: на рынке московских новостроек растет доля сделок с рассрочкой.

  • В России намерены ввести штрафы за раздачу населению продуктов с истекшим сроком годности.

  • InfoWatch: объем слитых из финансового сектора данных клиентов за год утроился.

  • Биткоин превысил 52 000$.

  • Россияне впервые за 6 лет начали реже хранить деньги в наличной валюте.

  • Новый пакет санкций ЕС по России планируется утвердить 19 февраля.

  • Мантуров: с российского рынка ушли всего 100 европейских компаний.

Что я пропустил важного? Пишите в комментариях.

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Несмотря на то, что патентная система налогообложения кажется простой, на практике налогоплательщики совершают много ошибок. Разберитесь с ПСН, чтобы не допустить ошибок.

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Самозанятые

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РУС
Обзоры новостей

Кратко за день: В России введут штрафы за раздачу населению продуктов с истекшим сроком годности

Утром на рынке нейтральный внешний фон. Нефть снизилась до 81,2$. Доллар торгуется по 91,4₽.

Кратко за день: В России введут штрафы за раздачу населению продуктов с истекшим сроком годности
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
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ИП на УСН может учитывать расходы, даже если оплата идет с личной карты

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Автоматизация учета

RPA — что это и зачем: подробнее про роботизацию бизнес-процессов

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Почему обязательный КЭДО — это уже наше завтра, чем пугают кадровиков и работников и какие документы на бумаге держать приятно

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Иллюстрация: Куликов Денис/Easy Docs
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Обзор судебной практики

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ТРЦ «Павелецкая плаза» судится с магазином IKEA, который должен был работать в течение всего срока аренды. Арбитражный суд признал правоту арендодателя, но снизил размер неустойки.

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Моё дело
Отчетность в СФР

Самые частые ошибки в новой форме ЕФС-1: как их исправить

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Отчетность в СФР

Когда сдавать ЕФС-1 на беременных и будущих пенсионеров

Подраздел 1.2 формы ЕФС-1 (аналог СЗВ-СТАЖ) в общем случае сдают до 25 января следующего года и включают туда не всех сотрудников, а только тех, у кого есть особенности стажа. Но есть случаи, когда сдавать эту форму надо досрочно.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Маркетплейсы

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Маркировка товаров

Маркировка товаров легкой промышленности в 2024 году

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ВЭД

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Охрана труда

🤕 На каком бланке сообщать в СФР о легком несчастном случае

Есть утвержденная форма извещения о несчастном случае на производстве. Но она не годится для легких несчастных случаев. Для них утвержденной формы нет, но есть рекомендованная.

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6-НДФЛ

Внимание! С 20 февраля действуют новые коды для 6-НДФЛ

Дополнили перечень кодов доходов для справок к годовой форме 6-НДФЛ и изменили описание кодов стандартного вычета.

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Судебная практика по налоговым спорам

Верховный суд: в исках к налоговым консультантам нужно оценивать усилия клиента по предотвращению убытков

Судьи разъяснили пределы ответственности налоговых консультантов за негативные для заказчика последствия. Консультанты с высокой квалификацией, которые давали клиентам ошибочные советы, будут нести ответственность. Но и сам клиент должен предпринимать усилия по предотвращению убытков.

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Вакансии

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Судебная практика по налоговым спорам

КС подтвердил законность двойных штрафов. Штрафовать можно одновременно и за несданную отчетность, и за неуплату налога

Ну а что такого, подумаешь двойной штраф, еще заработают «цеховики» — «дробильщики». Вот это читается между строк свежего Определения Конституционного Суда 14.12.23 № 3286-O (автор: ёрничаю). Налоговый штраф 70%, чё так мало. Даешь больше!!!

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ФСБУ

ФСБУ в 2024 году всех запутали. Как работать бухгалтеру: разбираемся с экспертами

ФСБУ вводят бухгалтеров в ступор: сколько времени нужно потратить, чтобы их вычитать, разобраться в терминологии, перерыть интернет в поисках пояснений, хоть как-то разложить информацию по полочкам в голове. А что делать, если ситуация нестандартная, не помогают общие статьи и отписки в чатах «читайте пункт Х»? Бросать профессию? Не спешите, есть решение.

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