Кратко за день: В России введут штрафы за раздачу населению продуктов с истекшим сроком годности

Эти новости не публикует Клерк, но они важны с точки зрения макроэкономики. Если я нахожу их на этом сайте, то ставлю гиперссылку, но, как правило, местной редакции такие новости неинтересны.
Правительство РФ с 1 апреля фактически закрывает канал ввоза автомобилей, растаможенных в странах ЕАЭС.
Автостат: Haval стал любимым автобрендом в РФ.
Эксперты: на рынке московских новостроек растет доля сделок с рассрочкой.
В России намерены ввести штрафы за раздачу населению продуктов с истекшим сроком годности.
InfoWatch: объем слитых из финансового сектора данных клиентов за год утроился.
Биткоин превысил 52 000$.
Россияне впервые за 6 лет начали реже хранить деньги в наличной валюте.
Новый пакет санкций ЕС по России планируется утвердить 19 февраля.
Мантуров: с российского рынка ушли всего 100 европейских компаний.
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