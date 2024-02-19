Кратко за день: В России введут штрафы за раздачу населению продуктов с истекшим сроком годности

Утром на рынке нейтральный внешний фон. Нефть снизилась до 81,2$. Доллар торгуется по 91,4₽.

Эти новости не публикует Клерк, но они важны с точки зрения макроэкономики. Если я нахожу их на этом сайте, то ставлю гиперссылку, но, как правило, местной редакции такие новости неинтересны.

Правительство РФ с 1 апреля фактически закрывает канал ввоза автомобилей, растаможенных в странах ЕАЭС.

Автостат: Haval стал любимым автобрендом в РФ.

Эксперты: на рынке московских новостроек растет доля сделок с рассрочкой.

В России намерены ввести штрафы за раздачу населению продуктов с истекшим сроком годности.

InfoWatch: объем слитых из финансового сектора данных клиентов за год утроился.

Биткоин превысил 52 000$.

Россияне впервые за 6 лет начали реже хранить деньги в наличной валюте.

Новый пакет санкций ЕС по России планируется утвердить 19 февраля.

Мантуров: с российского рынка ушли всего 100 европейских компаний.

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