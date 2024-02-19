Кратко за день: в России в начале 2024 нетипично разгоняется потребительский спрос

Эти новости не публикует Клерк, но они важны с точки зрения макроэкономики. Если я нахожу их на этом сайте, то ставлю гиперссылку, но, как правило, местной редакции такие новости неинтересны.
Курс доллара начал расти, потому что ЦБ не может продавать юани из-за выходных в Китае, у них Новый год.
Путин: программа ипотеки «Молодая семья» будет продлена и после 2025 года.
Акционеры «Детского мира» приняли решение о ликвидации ПАО.
«Кристалл» завершит прием заявок на IPO 21 февраля.
В России в начале 2024 нетипично разгоняется потребительский спрос.
Евросоюз закупил газа и нефти из РФ на €30 млрд в 2023 году, что в 2,9 раза ниже, чем в 2022 году.
Гонконг пригрозил делистингом игорным компаниям из-за продажи актива в России.
Путин одобрил продажу активов Baring Vostok с условием перепродажи Ozon.
С 2020 до начала 2024 года число случаев деприватизации увеличилось в 8 раз.
По итогам 2024 г. российская экономика вырастет на 2%, следует из февральского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБа.
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