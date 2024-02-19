Кратко за день: в России в начале 2024 нетипично разгоняется потребительский спрос

Лучшие дивидендные акции 2024 года от аналитиков Альфа-Банка

Кто не богатеет на дивидендах, тот зря прожигает молодость. А-Клуб поделился своим прогнозом по лучшим дивидендным историям и составил дивидендный рейтинг, а также выбрал из него две лучшие из лучших компании, которые должны радовать не только в текущем году, но и в дальнейшем.