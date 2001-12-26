Люди подают через госуслуги уведомление о приобретении зарубежного ВНЖ и получают отказ в предоставлении услуги: что делать

Дело в том, что вообще о получении ВНЖ за рубежом надо уведомлять в течение 60 дней. Но эти 60 дней считаются по-разному:

— Если человек получил ВНЖ будучи в России, то ему надо подать уведомление в течение 60 дней с момента получения такого ВНЖ. Например, я живу в Москве и получил ВНЖ сегодня, 27 ноября, поэтому упрощенно скажем, что я должен подать уведомление до 27 января.

— Если человек получил ВНЖ будучи за рубежом, то ему надо подать уведомление в течение 60 дней с момента первого приезда в Россию. Например, я живу в Берлине и получил ВНЖ весной или летом 2024 года, но в первый раз приехал в Россию 15 октября, тогда мне надо подать уведомление до 15 декабря.

С октября прошлого года в России действует новый закон о гражданстве. Вообще обязанность декларировать зарубежные ВНЖ и паспорта установлена именно таким законом, поэтому мы сейчас говорим о нем. В рамках такого нового закона появилась опция подать уведомление через госуслуги и через российские посольства/консульства за рубежом.

Сейчас есть техническая ошибка, когда человек из второго примера подает уведомление в течение 60 дней с момента первого приезда в Россию, но сервис госуслуг не позволяет зарегистрировать такое уведомление. Мол, человек указывает условно 15 июня 2024 года как дату получения ВНЖ и сервис видит, что 60 дней уже прошли, но сервис игнорирует тот факт, что вообще-то 60 дней должны считаться с другой даты.

В итоге люди получают отказ с формулировкой, что срок пропущен и нужно прийти лично в отдел миграции МВД России по месту жительства.