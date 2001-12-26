Люди подают через госуслуги уведомление о приобретении зарубежного ВНЖ и получают отказ в предоставлении услуги: что делать

Что случилось
Дело в том, что вообще о получении ВНЖ за рубежом надо уведомлять в течение 60 дней. Но эти 60 дней считаются по-разному:
— Если человек получил ВНЖ будучи в России, то ему надо подать уведомление в течение 60 дней с момента получения такого ВНЖ. Например, я живу в Москве и получил ВНЖ сегодня, 27 ноября, поэтому упрощенно скажем, что я должен подать уведомление до 27 января.
— Если человек получил ВНЖ будучи за рубежом, то ему надо подать уведомление в течение 60 дней с момента первого приезда в Россию. Например, я живу в Берлине и получил ВНЖ весной или летом 2024 года, но в первый раз приехал в Россию 15 октября, тогда мне надо подать уведомление до 15 декабря.
С октября прошлого года в России действует новый закон о гражданстве. Вообще обязанность декларировать зарубежные ВНЖ и паспорта установлена именно таким законом, поэтому мы сейчас говорим о нем. В рамках такого нового закона появилась опция подать уведомление через госуслуги и через российские посольства/консульства за рубежом.
Сейчас есть техническая ошибка, когда человек из второго примера подает уведомление в течение 60 дней с момента первого приезда в Россию, но сервис госуслуг не позволяет зарегистрировать такое уведомление. Мол, человек указывает условно 15 июня 2024 года как дату получения ВНЖ и сервис видит, что 60 дней уже прошли, но сервис игнорирует тот факт, что вообще-то 60 дней должны считаться с другой даты.
В итоге люди получают отказ с формулировкой, что срок пропущен и нужно прийти лично в отдел миграции МВД России по месту жительства.
Что делать в такой ситуации
Возможные сценарии что делать в такой ситуации:
Если вы в России, то можно сходить в отдел миграции МВД России по месту жительства и подать на бумаге такое уведомление.
Подать уведомление через госуслуги, но указать иную дату получения ВНЖ. Не настоящую, а ту, которая была бы в пределах 60 дней. Это нужно для того, чтобы уведомление было принято. А потом уведомление можно подать лично или дождаться, когда МВД России захочет нас оштрафовать за неверную дату. Штраф на такое будет 1 000 рублей.
Если вы не в России, то можно сходить в российское консульство и подать на бумаге такое уведомление.
Ответственность
Тут важно что-то предпринять вот почему:
— Если не подать уведомление о ВНЖ и нас разоблачат, то есть риск уголовной ответственности.
— Обычно у МВД России нет инструмента, чтобы узнать про наш зарубежный незадекларированный ВНЖ. А тут получается, что мы сами рассказали, что у нас есть ВНЖ, но МВД России не приняло такой документ, и можно представить ситуацию, где МВД России решает возбудить уголовное дело за неуведомление.
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