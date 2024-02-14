Анонимная продажа. Как сохранить конфиденциальность при продаже готового бизнеса

Коротко о том, как нужно действовать при продаже бизнеса, что бы не рисковать конфиденциальной информацией.

Когда собственник задумывается о продаже бизнеса, особенно если он это делает в первый раз, есть множество рисков связанных с конфиденциальностью.

❌Ведь если сотрудники, клиенты, поставщики не знают о продаже, а к ним прийдут проходимцы с улицы и будут расспрашивать «а почему продаёте то бизнес, проблемы? А много клиентов? Сколько стоит аренда?» и прочие вопрос которые могут быть заданы Персоналу бизнеса, без ведома Собственника.

❗️Есть риск потерять сотрудников, а с ними и клиентскую база.

📈Что бы этого не допустить, используется метод продажи бизнеса «Анонимная продажа».

⚙️Который подразумевает то, что ваш бизнес будет продаваться анонимно, без раскрытия конфиденциальной информации:

Названия бизнеса.

Адрес бизнеса.

Прочие конфиденциальные данные бизнеса.

🔹В этом случае, при размещении рекламных объявлений нужно указывать фотографии из смежных ниш, но 1 фотографию оставить настоящей.

🔹При разговоре с потенциальными Покупателями, объяснить что бизнес продаётся «Анонимно», отвечая на вопросы, квалифицируя — назначая встречу возле бизнеса, например рядом с бизнесом в кофейне.

🔹Во время первичных переговоров с Покупателями, необходимо Квалифицировать Покупателя, анализировать его, серьёзны ли его намерения купить бизнес, стоит ли допускать его до самого Просмотра бизнеса.

✅Если да, то проводим Просмотр бизнеса и выходим на сделку с Покупателем.

✒️Автор Поста: БИЗНЕС БРОКЕР Даниил Кондратьев.