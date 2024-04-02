Про инвестиции. Купи готовый бизнес вместо автомобиля!

Свежие облигации: Синара — Транспортные Машины на размещении

Жил-был в глубине джунглей Вьетнама маленький паровозик, который верил в себя. Все знают, что было дальше, а у нас тут маленький выпуск облигаций от производителя паровозиков. Синара-ТМ прямо сегодня возвращается на биржу, чтобы одолжить у инвесторов денег на новые локомотивы.