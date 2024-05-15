Как подготовить бизнес к продаже. 6 шагов

Чтобы подготовить бизнес к продаже, рекомендуется выполнить следующие шаги:
1. Собрать финансовую отчётность. Отчёт о прибылях и убытках покажет, куда в компании тратятся деньги и как они зарабатываются. Период отчётности должен быть длиннее года, чтобы можно было оценить сезонность и динамику прибыли.
2. Провести инвентаризацию материальных и нематериальных активов. Это подготовка списка оборудования, основных средств, машин, запасов сырья и товаров.
3. Описать бизнес-процессы. Это позволит потенциальным покупателям понять, потребуются ли дополнительные вложения и хватит ли им компетенций для управления процессами.
4. Разработать бизнес-план. Примерный бизнес-план на год вперёд поможет потенциальному покупателю оценить прогнозы по выручке, прибыльности.
5. Подготовить соглашение о неразглашении. Подписывать такой документ стоит с каждым потенциальным покупателем, с которым делятся данными о компании.
6. Проверить долговые обязательства. К моменту продажи лучше погасить долги перед сотрудниками, контрагентами и госорганами.
❗️Для более точной подготовки бизнеса к продаже рекомендую обратиться к бизнес-брокеру.
Он учтёт нюансы и составит подробные документы для обоснования стоимости.
Важно помнить, что продажа бизнеса — это уникальный процесс, и конкретные шаги могут отличаться в зависимости от вида бизнеса и других факторов.
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