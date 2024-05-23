Комплексная проверка Юридического Лица

Проверка юридического лица - это важный этап при сотрудничестве с другой компанией, подписании каких-либо документов, а так же Покупка Предприятия. Подтверждение его легальности и финансового статуса поможет избежать потенциальных неприятных ситуаций в будущем, а так же снижает риски.

Выписка из ЕГРЮЛ

Выписка из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц , в которой отображаются данные и изменения в Юридическом лица.

На данном этапе крайне важно проверить:

Дату регистрации компании (для проверки на риск фирмы однодневки)

Дату постановки на налоговый учет

Юридический адрес (для проверки на риск массового адреса)

Учредители (для проверки на проверки на риск массового руководителя)

Уставной капитал

Распределение долей

Наличие Лицензий

2. Проверка Исполнительных производств

В случае, если юридическое лицо имеет исполнительные производства, это может свидетельствовать о его финансовых проблемах, наличии задолженностей перед кредиторами или государством.

Такие ситуации могут негативно отразиться на долгосрочном сотрудничестве или сделке с данной компанией, повлечь за собой риск невыполнения обязательств или убытки для вашего бизнеса.

Поэтому проверка юридического лица на наличие исполнительных производств поможет избежать потенциальных проблем и принять информированное решение о сотрудничестве.

3. Проверка Судебных заседаний

Если юридическое лицо регулярно участвует в судебных разбирательствах, это может свидетельствовать о его дискредитации, возможных проблемах с законом, спорах с контрагентами или нарушениях правил и нормативов.

Такие данные могут помочь предотвратить потенциальные риски и конфликты в будущем, а также принять обоснованное решение о дальнейшем взаимодействии с данной компанией.

4. Проверка на Банкротство

5. Проверка на участие в реестре МСП

6. Проверка Блокировку счетов