Как открыть бизнес с нуля

Разберем основные этапы которые необходимо пройти человеку, который только хочет начать заниматься бизнесом.
Выбор ниши. Один из самых сложных решений на пути предпринимателя это выбрать действительно прибыльное направление которое будет радовать
Выбрать банк для открытия ИП/ООО.
Подготовить пакет документов (паспорт, СНИЛС — для ИП + документ подтверждающий юридический адрес — для ООО).
Подготовить ОКВЭД коды (виды деятельности).
Определиться с видом налогообложения (УСН/ОСН).
Подписать и отправить заявление на государственную регистрацию ИП/ООО.
Подписать и отправить заявление на смену налогообложения.
Подготовить решение единственного учредителя о регистрации ООО и назначении его директором / учредительный договор.
Подготовить устав.
Успешная регистрация компании — оплатить уставной капитал.
Регистрация ККТ.
Получение необходимых разрешений.
Получение необходимых лицензий.
Регистрация в Фондах отчислений (ПФР, ФОМС, ФСС).
Пройдя все данные этапы, вы сможете осуществлять предпринимательскую деятельность.
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