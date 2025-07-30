Тестировщик №6 игровой

Добавили игры
Многие уже заметили, что на Клерке неожиданно появились игры, мы сами были не готовы! Хочу написать про них немного подробнее:
Делает и отвечает за их корректность ИИ, а я проверяю и отлаживаю. Иногда мы оба ошибаемся, но нам активно подсказывают в комментариях, особенно с бухгалтерскими тонкостями и терминами
На 30 июля есть такие игры:
Виселица
Онлайн-игра виселица
Игра Сапер - бухгалтерская версия
Игра Сапер - бухгалтерская версия
Бухспринт 30
Выбери правильный счет бухучета
Тренажер по проводкам
Онлайн-игра тренажер по проводкам
У них была ошибка на страницах, когда вместо игры пустой экран отображался, и проходилось обновлять страницу для загрузки скриптов. Мы это поправили(спасибо Коле!)
Еще есть дум, но это делал Борис и вообще не считается
Как поиграть в Doom, если ты бухгалтер и сидишь на Клерке
Поддержка мышки, клавиатуры и полной ностальгии включена. Звук тоже работает — аккуратнее с колонками в офисе.
В планах сделать косынку и коллаборация с Мозгонапрягателем. Ваши идеи по следующим играм очень жду в комментариях!
И спасибо @Юлия toshi за классные обложки к играм! Посмотрите на странице инструментов самом низу https://www.klerk.ru/tool/. Как вам?
На вебинары можно попасть на странице вебинара
Раньше, чтобы попасть на вебинар Клерка, нужно было перейти по ссылке из письма, сейчас также, но можно еще перейти по ссылке на самой странице вебинара
К тому же, были добавлены 4 состояния страницы вебинара, чтобы пользователю было все понятно, вот они:
Кнопка подключится на вебинар будет активна в течении часа. Так сделали, потому что Клерк не знает точно, когда вебинар закончится, а это важно для смены состояний. Решили это таким лимитом, ну а по ссылке с почты можете всегда перейти
Баги комментариев на телефоне и их переделка
На мобильном Клерке в комментах есть изменения, ими стало удобнее пользоваться. Например, раньше нельзя было выйти из ветки обсуждения и написать просто комментарий под статьей. Если нажал на кнопку ответить, то юзер был обязан там отвечать или обновлять страницу.
Звучит страшно, но поправили это крайне просто, сделали как на компах: если нажал на “ответить“ в ветке обсуждения, то там появляется поле для ответа
И еще починили настройки комментариев из “шестеренки”, вы про них знали? Раньше они всячески ломали комменты и отображали совсем не то, что написано в описании, но теперь работают
Небольшая задача, относительно остальных, но прикольная
На некоторых статьях есть такое оглавление
На телефоне такие посты, вместо отдельного блока, имеют синюю кнопку
Ну и вот ее не было в разборах, мы добавили. А в разборах оглавление всегда есть, можете проверить на любом из них https://www.klerk.ru/razbory/
Запретили удалять статьи, даже авторам
Это seo задача, вот как я ее понимаю: если пользователь удалил свой пост на котором было много просмотров, то Клерк проиграет от этого. Поисковикам такое не нравится и они понижает сайт в поисковой выдаче
Но если удалить действительно нужно, то можете обратиться к нашим менеджерам, они вам обязательно помогут. Контакты есть например внизу, в футере или здесь , 8 (800) 300-92-97
Левое меню перегруженное и в нем иногда сложно что-то найти, поэтому добавили кнопки по основным продуктам сайта. Они есть сейчас только у юзеров с премиумом, но я считаю должно быть у всех пользователей, а вы как думаете?
Что делать с этими кнопками в шапке?
Исправляем баги резюме/вакансий
При переезде на новый фреймворк появилось много багов в сервисе Клерк Работа, около двух дней нельзя было создать новую вакансию. Это поправили и поправили много еще чего, например, образование снова отображается в вашем резюме, можете проверить https://www.klerk.ru/jobs/resume/!
Планы
Необычный пункт для моего блога, но в этот раз есть чем поделиться, ну и узнать мнение аудитории интересно!
Стоит задача сделать экспертам Клерка профили, как это у авторов https://www.klerk.ru/authors/. Мне кажется странным, что у них этого до сих пор не было, они ведь большая ценность проекта!
Хотим сделать цитирование как на форуме. Оно прикольное, можно было бы сразу в тексте статьи/комментария выделить что-то и написать с цитатой ответ. Вообще там много прикольных решений, например “спросить у ИИ” про выделенный текст, что мы тоже собираемся интегрировать с нашим ИИ https://ai.klerk.ru/!
3. Все же решили сделать возможность убрать таблицы при их добавлении в комментарий
4. Добавить удобные личные сообщения, чтобы нам всем можно было писать в личку. Это можно и сейчас делать, но хотим сделать современно
5. Клерк меняет систему рассылок. Мы переходим из Сендсея на Майндбокс. Проблемы со спамом от Клерка должный уйти с добавлением меню в профиле Клерка новой системы управления рассылками. Звучит классно и интересно.
Внимание!!!
Сейчас отписаться/подписаться можно здесь, если вы аноним: https://www.klerk.ru/mailing-lists/subscribes/ или здесь, если вы авторизованный Клерк, то здесь: https://www.klerk.ru/user/#/notifications/settings
Заключение
Дорогие читатели, если вы замечаете баг на сайте (ошибку, глюк) или что-то вам кажется неудобным, напишите в здесь в комментариях или в личном сообщении, я напрямую донесу до разработки. Спасибо!
Комментарии3
Добавление игр на «Клерке» — это, конечно, шаг вперёд, но не превратится ли наш рабочий день в бесконечный «Сапёр» с поиском ошибок в отчётах?
@Светлана Михайлова, нужно держать себя в руках )))
@Борис Мальцев, да я сегодня весь день в Doom гамал😃 Какое В руках, Борис?)))
Крутые обновления) Мой коммент в статье😏Коллаба с Мозгонапрягателем - это круто 🔥