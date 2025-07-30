Добавили игры

Многие уже заметили, что на Клерке неожиданно появились игры, мы сами были не готовы! Хочу написать про них немного подробнее:

Делает и отвечает за их корректность ИИ, а я проверяю и отлаживаю. Иногда мы оба ошибаемся, но нам активно подсказывают в комментариях, особенно с бухгалтерскими тонкостями и терминами

На 30 июля есть такие игры:

Виселица Онлайн-игра виселица www.klerk.ru

Игра Сапер - бухгалтерская версия Игра Сапер - бухгалтерская версия www.klerk.ru

Бухспринт 30 Выбери правильный счет бухучета www.klerk.ru

Тренажер по проводкам Онлайн-игра тренажер по проводкам www.klerk.ru

У них была ошибка на страницах, когда вместо игры пустой экран отображался, и проходилось обновлять страницу для загрузки скриптов. Мы это поправили(спасибо Коле!)

Еще есть дум, но это делал Борис и вообще не считается

Как поиграть в Doom, если ты бухгалтер и сидишь на Клерке Поддержка мышки, клавиатуры и полной ностальгии включена. Звук тоже работает — аккуратнее с колонками в офисе. www.klerk.ru

В планах сделать косынку и коллаборация с Мозгонапрягателем. Ваши идеи по следующим играм очень жду в комментариях!

И спасибо @Юлия toshi за классные обложки к играм! Посмотрите на странице инструментов самом низу https://www.klerk.ru/tool/. Как вам?