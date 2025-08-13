Теперь в консультациях на Клерке два мнения на один вопрос! Один ИИ, второй от эксперта

Как это работает

Покажу как это работает. ИИ может галлюционировать и давать неверные ответы.Мы об этом честно предупреждаем клиента. Но когда клиент ждет ответ от эксперта Клерка, он может получить предварительный ответ от ИИ. И нам кажется, что эксперту тоже будет легче ориентироваться на ответы ИИ. Все win-win.

Задали вопрос

Да, ии может совершить ошибку, поэтому сделали специальный дисклеймер, но я считаю что все могут, а эксперт в любом случае ответит на ваш и любой другой вопрос.