ЦОК КПП А1С 13.08 Мобильная
🔴 Все о налогах-2025: новые правила, штрафы и лайфхаки →
Олег Мальцев
Теперь в консультациях на Клерке два мнения на один вопрос! Один ИИ, второй от эксперта

Теперь в консультациях на Клерке два мнения на один вопрос! Один ИИ, второй от эксперта

Вы не хотели, но мы все равно сделали

Это выглядит как магия:)

Что произошло

Добавили на консультациях Клерка возможность спросить у ИИ ответ на вопрос, пока вы ждете ответ от эксперта или даже после ответа. Вот пример:

Заполнение РСВ | Клерк.Консультации

А если по договору (ГПХ) нет страхование от несчастных случаев…

www.klerk.ru

Как это работает

Покажу как это работает. ИИ может галлюционировать и давать неверные ответы.Мы об этом честно предупреждаем клиента. Но когда клиент ждет ответ от эксперта Клерка, он может получить предварительный ответ от ИИ. И нам кажется, что эксперту тоже будет легче ориентироваться на ответы ИИ. Все win-win.

Задали вопрос

Да, ии может совершить ошибку, поэтому сделали специальный дисклеймер, но я считаю что все могут, а эксперт в любом случае ответит на ваш и любой другой вопрос.

ИИ думает

Что произойдет после ответа от ИИ

После ответа от ИИ-помощника можно продолжить обсуждение вопроса с нашим ИИ в https://ai.klerk.ru/, для всех у кого есть Клерк.Премиумов - это бесплатно.

А можно дождаться ответа от эксперта Клерка. В любом случае у вас будет две консультации :)

Примеры ответов

А вот и первый ответ от ИИ помощника:

Заполнение РСВ | Клерк.Консультации

А если по договору (ГПХ) нет страхование от несчастных случаев, то РСВ нужно сдавать? И вы ничего не написали про персонифицированные сведения. Их не нужно сдавать? Извините, пожалуйста, еще хочу уточнить по этому вопросу: договор ГПХ — по договору оплата выплачивается раз в месяц в 30 число. Сотрудник устроен 30 июня, то есть первые деньги он получил только 30 июля. Все равно нужно ему начислить за 1 день июня и подать всю отчетность?

www.klerk.ru

Посмотрите в итоге клиент отказался ждать эксперта. Его удовлетворил ответ ИИ.

И еще два примера:

Шаурма ставка НДС. | Клерк.Консультации

Добрый день! Подскажите, изготавливает из курицы заготовки для шаурмы, под какую ставку НДС попадает?

И если торговать / продавать в ларьке готовую шаурму, под какую ставку НДС попадём?

www.klerk.ru

Правомочно ли взят патент? | Клерк.Консультации

в 2024 году ИП применял УСН “доходы”, вид деятельности “аренда имущества”. В апреле 2024 года ИП продал землю, сумма договора составила 170 миллионов. В апреле 2024 года на расчетный счет ИП по данной сделке поступили денежные средства в полном объеме. Данный доход ИП отразил в доходах по УСН. ПСН в период январь-октябрь 2024 года не применял. В октябре 2024 года ИП закрылся. И вновь открылся в октябре 2024 года. По вновь открывшемуся ИП был взят патент на розничную торговлю со сроком с 25.11.2024 по 31.12.2024. Имел ли право вновь открывшийся, в течении одного календарного года, ИП брать патент на розничную торговлю в октябре-декабре 2024 года?

www.klerk.ru

ИИ Вежливый

ИИ вежливый поэтому он попросит поставить лайк, если ответ хороший. От наших экспертов такое редко услышишь. И кажется, нужно сделать кнопку: не нужен ответ от эксперта.

Обратная связь

Поделитесь своим мнением в комментариях о качестве и о реализации в целом, очень нужна обратная связь!

Дата публикации: 13.08.2025, 18:27

Информации об авторе

Олег Мальцев

Олег Мальцев

Тестировщик в Клерк.Ру

11 подписчиков9 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

4
Главная Главбух PRO Премиум