Что произошло
Добавили на консультациях Клерка возможность спросить у ИИ ответ на вопрос, пока вы ждете ответ от эксперта или даже после ответа. Вот пример:
Заполнение РСВ | Клерк.Консультации
А если по договору (ГПХ) нет страхование от несчастных случаев…
Как это работает
Покажу как это работает. ИИ может галлюционировать и давать неверные ответы.Мы об этом честно предупреждаем клиента. Но когда клиент ждет ответ от эксперта Клерка, он может получить предварительный ответ от ИИ. И нам кажется, что эксперту тоже будет легче ориентироваться на ответы ИИ. Все win-win.
Да, ии может совершить ошибку, поэтому сделали специальный дисклеймер, но я считаю что все могут, а эксперт в любом случае ответит на ваш и любой другой вопрос.
Что произойдет после ответа от ИИ
После ответа от ИИ-помощника можно продолжить обсуждение вопроса с нашим ИИ в https://ai.klerk.ru/, для всех у кого есть Клерк.Премиумов - это бесплатно.
А можно дождаться ответа от эксперта Клерка. В любом случае у вас будет две консультации :)
Примеры ответов
А вот и первый ответ от ИИ помощника:
Заполнение РСВ | Клерк.Консультации
А если по договору (ГПХ) нет страхование от несчастных случаев, то РСВ нужно сдавать? И вы ничего не написали про персонифицированные сведения. Их не нужно сдавать? Извините, пожалуйста, еще хочу уточнить по этому вопросу: договор ГПХ — по договору оплата выплачивается раз в месяц в 30 число. Сотрудник устроен 30 июня, то есть первые деньги он получил только 30 июля. Все равно нужно ему начислить за 1 день июня и подать всю отчетность?
Посмотрите в итоге клиент отказался ждать эксперта. Его удовлетворил ответ ИИ.
И еще два примера:
Шаурма ставка НДС. | Клерк.Консультации
Добрый день! Подскажите, изготавливает из курицы заготовки для шаурмы, под какую ставку НДС попадает?
И если торговать / продавать в ларьке готовую шаурму, под какую ставку НДС попадём?
Правомочно ли взят патент? | Клерк.Консультации
в 2024 году ИП применял УСН “доходы”, вид деятельности “аренда имущества”. В апреле 2024 года ИП продал землю, сумма договора составила 170 миллионов. В апреле 2024 года на расчетный счет ИП по данной сделке поступили денежные средства в полном объеме. Данный доход ИП отразил в доходах по УСН. ПСН в период январь-октябрь 2024 года не применял. В октябре 2024 года ИП закрылся. И вновь открылся в октябре 2024 года. По вновь открывшемуся ИП был взят патент на розничную торговлю со сроком с 25.11.2024 по 31.12.2024. Имел ли право вновь открывшийся, в течении одного календарного года, ИП брать патент на розничную торговлю в октябре-декабре 2024 года?
ИИ Вежливый
ИИ вежливый поэтому он попросит поставить лайк, если ответ хороший. От наших экспертов такое редко услышишь. И кажется, нужно сделать кнопку: не нужен ответ от эксперта.
Обратная связь
Поделитесь своим мнением в комментариях о качестве и о реализации в целом, очень нужна обратная связь!
Интересно, а как ИИ справляется с более сложными и нестандартными вопросами, требующими глубокого анализа и профессионального опыта?
Это выглядит как магия ))) Вас разорвут эксперты. Вы же у них работу забираете )