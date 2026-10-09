Зажимайте лайки на телефонах
Теперь вы можете узнать, кто лайкает ваши посты с телефона!
Что изменилось?
Если вы пользовались Клерком с телефона, то скорее всего видели реакции других пользователей на статьи и комментарии. Теперь можно удобно посмотреть, кто это был!
Достаточно зажать пальцем лайк или любую другую уже поставленную реакцию, и у вас откроется всплывающее окно с этими оценившими пользователями.
Да, это уже есть и очень давно на компьютерах и ноутбуках, можно проверить, наведя мышкой на поставленную реакцию, но теперь есть и на мобильных девайсах.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .