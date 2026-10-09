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Олег Мальцев
Интернет и технологии
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Зажимайте лайки на телефонах

Теперь вы можете узнать, кто лайкает ваши посты с телефона!

33 просмотра9 открытий
Зажимайте лайки на телефонах

Что изменилось?

Если вы пользовались Клерком с телефона, то скорее всего видели реакции других пользователей на статьи и комментарии. Теперь можно удобно посмотреть, кто это был!

Достаточно зажать пальцем лайк или любую другую уже поставленную реакцию, и у вас откроется всплывающее окно с этими оценившими пользователями.

Зажимайте лайки на телефонах
Зажимайте лайки на телефонах
Зажимайте лайки на телефонах

Да, это уже есть и очень давно на компьютерах и ноутбуках, можно проверить, наведя мышкой на поставленную реакцию, но теперь есть и на мобильных девайсах.

Информации об авторе

Олег Мальцев

Олег Мальцев

Клерк премиум в Клерк.Ру

20 подписчиков21 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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