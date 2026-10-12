У нас самое лучшее цитирование
Мы доработали цитирование статей/комментраиев и сделали его лучше, чем у всех остальных
Мы ценим наше комьюнити, поэтому стараемся сделать общение в комментариях и на сайте удобным. Один из самых частоиспользуемых инструментов - это цитирование комментария пользователя или цитирование содержания статьи, мы его доработали
Что изменилось при цитировании содержания статьи
Теперь, если пользователь Клерка решит процитировать содержание статьи или материала, то в этой цитате будет:
1) Возможность подняться к процитированному месту в статье
Это место будет выделено желтым на протяжении 5 секунд
2) Возможность раскрыть контекст цитаты, чтобы не искать в статье что было до или после процитированного куска
Раскроется ~ две строки до и две строки после цитаты
Что изменилось при цитировании комментария
1) Теперь мы выводим не только никнейм процитированного пользователя, но и его аватраку
К сожалению разработчик не корректно добавил аватарки в цитаты, поэтому сегодня их там нет, но они появятся завтра
Что поменялось у обоих видов цитат
Теперь для особо длинных цитат мы добавили кнопку “Показать цитату полностью“, чтобы не растягивать комментарии
Это обновление было нацелено на улучшения пользовательского опыта! Если у вас есть идеи или предложения по дальнейшему улучшению сайта - напишите комментарий
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .