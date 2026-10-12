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Олег Мальцев
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У нас самое лучшее цитирование

Мы доработали цитирование статей/комментраиев и сделали его лучше, чем у всех остальных

10 просмотров3 открытия
У нас самое лучшее цитирование

Мы ценим наше комьюнити, поэтому стараемся сделать общение в комментариях и на сайте удобным. Один из самых частоиспользуемых инструментов - это цитирование комментария пользователя или цитирование содержания статьи, мы его доработали

Что изменилось при цитировании содержания статьи

Теперь, если пользователь Клерка решит процитировать содержание статьи или материала, то в этой цитате будет:

1) Возможность подняться к процитированному месту в статье

У нас самое лучшее цитирование

Это место будет выделено желтым на протяжении 5 секунд

У нас самое лучшее цитирование

2) Возможность раскрыть контекст цитаты, чтобы не искать в статье что было до или после процитированного куска

У нас самое лучшее цитирование

Раскроется ~ две строки до и две строки после цитаты

У нас самое лучшее цитирование

Что изменилось при цитировании комментария

1) Теперь мы выводим не только никнейм процитированного пользователя, но и его аватраку

У нас самое лучшее цитирование

К сожалению разработчик не корректно добавил аватарки в цитаты, поэтому сегодня их там нет, но они появятся завтра

Что поменялось у обоих видов цитат

Теперь для особо длинных цитат мы добавили кнопку “Показать цитату полностью“, чтобы не растягивать комментарии

У нас самое лучшее цитирование

Это обновление было нацелено на улучшения пользовательского опыта! Если у вас есть идеи или предложения по дальнейшему улучшению сайта - напишите комментарий

Дата публикации: 12.10.2026, 17:23

Информации об авторе

Олег Мальцев

Олег Мальцев

Клерк премиум в Клерк.Ру

20 подписчиков22 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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