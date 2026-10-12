У нас самое лучшее цитирование

Мы доработали цитирование статей/комментраиев и сделали его лучше, чем у всех остальных

Мы ценим наше комьюнити, поэтому стараемся сделать общение в комментариях и на сайте удобным. Один из самых частоиспользуемых инструментов - это цитирование комментария пользователя или цитирование содержания статьи, мы его доработали

Что изменилось при цитировании содержания статьи

Теперь, если пользователь Клерка решит процитировать содержание статьи или материала, то в этой цитате будет:

1) Возможность подняться к процитированному месту в статье

Это место будет выделено желтым на протяжении 5 секунд

2) Возможность раскрыть контекст цитаты, чтобы не искать в статье что было до или после процитированного куска

Раскроется ~ две строки до и две строки после цитаты

Что изменилось при цитировании комментария

1) Теперь мы выводим не только никнейм процитированного пользователя, но и его аватраку

К сожалению разработчик не корректно добавил аватарки в цитаты, поэтому сегодня их там нет, но они появятся завтра

Что поменялось у обоих видов цитат

Теперь для особо длинных цитат мы добавили кнопку “Показать цитату полностью“, чтобы не растягивать комментарии