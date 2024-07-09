Расчет налогов. Ошибки, проблемы, советы

Стартовать в бизнесе сложно, но ещё сложнее, когда не знаешь, как правильно работать с налогами. Многие неопытные предприниматели сталкиваются с серьезными проблемами, которые могут привести к убыткам и даже к закрытию бизнеса. В этой статье мы расскажем, как избежать типичных ошибок начинающих предпринимателей.

Многие неопытные предприниматели становятся «жертвами» необоснованной налоговой нагрузки. Типичные ситуации возникают при выборе неподходящих объектов и/или систем налогообложения, а также несерьезного (небрежного) выбора контрагентов, что приводит к построению договорных отношений, являющихся далекими от идеальных.

В итоге, бизнес, не успев «встать на ноги» несет серьезные убытки, которые в конечном итоге могут его быстро уничтожить. Всем начинающим предпринимателям рекомендуется изучить вопросы, касающиеся налогового планирования. Ниже будут представлены типичные ошибки неопытных бизнесменов и рекомендации по налоговому планированию.

Несколько типичных ошибок

Никто не спорит, что начинающим предпринимателям сложно избежать проблем при становлении бизнеса. Тем не менее, лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих, поэтому вся представленная далее информация будет полезна большинству ИП и руководителям малых предприятий.

Среди основных ошибок, которые часто допускают в самом начале предпринимательской деятельности, следующие:

Неправильный выбор системы налогообложения. Обычно, регистрируя ООО или ИП, бизнесмены выбирают УСН или общую систему налогообложения. При этом практически все уверены, что упрощенная система — лучший вариант. Однако в некоторых случаях для снижения налоговой нагрузки выгоднее использовать патентную систему, т.к. потенциальный доход, с которого уплачиваются налоги, часто бывает меньше фактического. Неправильный выбор так называемого объекта налогообложения. Например, после выбора УСН объектом могут быть «доходы за минусом расходов» (15%) или просто «доходы» (6%). Большинство ориентируются на налоговую ставку, забывая про сам объект. Это может лишить возможности уменьшить налоговую нагрузку. Выбор контрагента. Выбирая партнера исходя из стоимости его товаров или услуг, предприниматели забывают изучить репутацию контрагента. В итоге, возможно возникновение проблем со своевременной поставкой продукции и пр. Это приводит к убыткам и росту налоговой нагрузки, т.к. по закону инспекция может доначислить налоги, ориентируясь на сумму договора, отнесенного к расходам. Непродуманно составленный договор с контрагентом. Бывает, что неправильно выбранная бизнес-модель и заключенный на ее основе партнерский договор не подходят с точки зрения планирования (налогового).

Перечисленные ошибки являются типичными, поэтому их можно избежать, изучив советы от профессионалов.

Важные рекомендации

При выборе подходящей системы налогообложения, в первую очередь, рекомендуется изучить вопрос, связанный с возможностью использования патента при осуществлении предпринимательской деятельности. Применим ли патент к конкретному виду бизнеса, а также информацию о том, сколько он будет стоить, можно найти на ресурсах ФНС.

При выборе объекта налогообложения необходимо произвести расчеты, основанные на доходах и расходах предприятия. Естественно, это проще сделать, если бизнес уже работает более года (например, предприниматель купил готовый). Это позволит осуществить правильный выбор объекта налогообложения.

И наконец, один из самых важных моментов! Проверять контрагента, с которым ранее партнерская деятельность не осуществлялась, надо очень тщательно. Для этого есть несколько ресурсов на просторах интернета, которые предоставляют бесплатную информацию. Платные сервисы тоже можно использовать.

Желательно, еще до подписания договора с партнером (особенно, если речь идет о крупных суммах), обратиться к юристам и специалистам по бухгалтерскому учету. Они помогут проверить контрагента и выявят потенциально возможные проблемы.

Перечисленные выше моменты, а также безупречно выстроенная цепочка договорных отношений должны быть безупречными. В этом случае реально избежать необоснованной налоговой нагрузки, которая способна уничтожить даже самый эффективный бизнес. Оптимизировать налоги можно, но только законными способами. В первую очередь, рекомендуется максимально эффективно использовать налоговые льготы. Они есть, и их достаточно много. Например, в таких сферах, как туризм и IT. Подробности можно узнать у специалистов или самостоятельно, изучив различные материалы, представленные в интернете.

Важно! Что делать не надо!

Оптимизация налогов — это хорошо. Главное — не перестараться и действовать в рамках российского законодательства. Среди незаконных вариантов снижения налоговой нагрузки следующие:

использование личных счетов сотрудников предприятия для сокрытия доходов;

так называемое «дробление» бизнеса и создание ООО на специальном режиме или привлечение ИП, работающих на УСН;

создание фирм-однодневок и прочие нелегальные способы ухода от налогов.

Сегодня ФНС с легкостью вычисляет схемы, являющиеся противоправными. В итоге, последствия могут быть очень плачевными. В лучшем случае — штрафы, в худшем — уголовное дело.