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Общество

Будущее уже рядом. «Сбер» начал работу над искусственным интеллектом для человекоподобных роботов

На данный момент у «Сбера» есть роботизированная система для автоматизации работы склада, робот-дезинфектор, а также робот-сомелье для презентации и продажи вин. Однако ничего из перечисленного не сравнится с идеей, которую мы анализируем в статье.
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Центр робототехники «Сбера» начал работу над искусственным интеллектом для роботов, который будет управлять «физическими воплощениями», например манипуляторами, мобильными колесными роботами, роботами-собаками и т.д.

В основу искусственного интеллекта ляжет большая мультимодальная нейронная сеть. Ей будут подчиняться фундаментальные модели навигации, манипуляции и планирования движений.

Искусственный интеллект будет обучаться новому самостоятельно или по минимальному числу демонстраций. Упоминается, что обучение роботов — часть проекта по созданию собственного антропоморфного, то есть человекоподобного или человекообразного, робота от «Сбера». О том, что Сбербанк разрабатывает подобных роботов, в начале декабря заявлял его зампред правления Станислав Кузнецов.

Главная особенность антропоморфных роботов заключается в том, что они схожи с человеком с точки зрения формы, размера и физических характеристик.

Можно сказать, что человек может делать все, и антропоморфный робот должен хотя бы частично повторять это за ним. Реализовать все это технически — действительно нетривиальная комплексная задача, даже имитацию движения и поддержание баланса, не говоря о продвинутых алгоритмах искусственного интеллекта для управления, принятия решений и быстрой адаптации к изменяющимся условиям. Исходя из публично доступной информации, такой робот может стать продуктом «Сбера», встроенным в экосистему.На него будет спрос. Главным фактором станет именно универсальность. Они смогут выполнять задачи в любом производстве и сфере услуг: стоять на конвейерной линии, закрывать транспортировочные задачи, заниматься сборкой и разборкой, контролем качества, — пояснил руководитель лаборатории инноваций «Норбит» Дмитрий Демидов.

Будущее уже рядом. Возможно, пройдет лет 10 и всю рутину заберут на себя андроиды.

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