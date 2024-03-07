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Система управления логистикой: как сэкономить на «последней миле» до 20%. 4 доступных сценария

«Последняя миля» — самый дорогой этап доставки. Как правило, на него приходится 40-50% от стоимости перевозки. Еще больше увеличить расходы на этот отрезок могут 3 популярные опции
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«Последняя миля» — самый дорогой этап доставки. Как правило, на него приходится 40-50% от стоимости перевозки. Еще больше увеличить расходы на этот отрезок могут 3 популярные опции:

  1. доставка в день заказа,

  2. бесплатная доставка,

  3. бесплатные возвраты.

Однако отказаться от них не так-то просто. Для клиентов именно эти параметры сервиса имеют решающее значение при выборе магазина или маркетплейса. Поэтому ритейлеры редко готовы ими жертвовать, а если и идут на такие шаги, то обычно первоначально тестируют нововведения, а затем уже масштабируют на все группы покупателей.

Чтобы искать возможность для экономии дальше, стоит выяснить, из чего вообще складывается стоимость логистики «последней мили»:

  1. водители и курьеры: последний год зарплаты тут выросли в среднем на 20%, так что экономить будет трудно,

  2. топливо и транспортные средства (25% от доставки «последней мили»): цены на бензин в 2023 прибавили в среднем 9,69%,

  3. посредники: стоимость доставки компаниями-исполнителями также постоянно повышается,

  4. специальное оборудование и упаковочные материалы (холодильные установки, «пупырка» и многое другое),

  5. возвраты,

  6. непредвиденные траты,

  7. софт (10-15% от затрат).

Что можно противопоставить растущим расходам? Как ни странно, поможет именно последний пункт списка – специализированное ПО.

Самые популярные digital-сценарии экономии

1. Умная оптимизации маршрутов.

Умные алгоритмы (обычно здесь используют ML-модели) быстро находят оптимальные пути и распределяют заказы с учетом объемов, состояния дорог, предполагаемого времени доставки, складов, временных окон магазинов, вместимости транспортных средств, загруженности и других факторов. Понятно, что вручную переработать такое количество данных и тысяч разнообразных параметров вряд ли возможно, а система рассчитает все за несколько секунд, плюс сократит операционные расходы, затраты на топливо. Особенно значима такая экономия будет на больших объемах перевозок.

Так, компания Hardie's Fresh Foods, крупный дистрибьютор продуктов питания в Техасе, с ее помощью сократила пробег на 20%, в 8 раз ускорила процесс планирования, на 14% увеличила мощность доставки и на 12% снизила расходы на водителей.

2. Распределение нагрузки.

Основная цель — максимально эффективно использовать ресурсы. Правильное заполнение большего пространства грузовика помогает снизить транспортные расходы, частоту доставки и риск повреждения товара из-за свободного места в авто. Эффективное распределение груза сокращает количество транспортных средств и человеческих ресурсов, что приводит к значительной экономии средств, повышению эффективности и точности. Программное обеспечение упрощает процесс масштабирования, сокращает время планирования и учет сложных ограничений.

Например, Telgian, мировой поставщик услуг в области противопожарной защиты, охраны и безопасности, после внедрения специального ПО снизила месячное время планирования на 256 часов (82%), численность персонала на 66% и увеличила темпы роста на 19% по сравнению с предыдущим периодом.

3. Трекинг в режиме реального времени.

Менеджеры и водители отслеживают перемещение товара и транспортных средств на всем протяжении цепочки. Такие технологические решения обеспечивают видимость в реальном времени, помогая управлять критическими показателями эффективности (KPI) для доставки «последней мили». Инструменты могут включать в себя GPS-трекинг, электронные модули учета рабочего времени, а также системы уведомлений, GPS-заполнения и маршрутизации для отслеживания, контроля и оптимизации работы автопарка. Обычно реализуются в виде мобильных приложений для курьеров/водителей и клиентов.

С помощью внедрения трекинга в компании TopDelivery сократили время доставки на день, плюс, уменьшили нагрузку на собственные сервисы, в частности операторов call-центра, так как теперь процесс согласования идет гораздо быстрее. Кроме этого, покупателям стало удобнее отслеживать посылки, что, естественно, сказалось на росте лояльности.

4. Автономная работа карт.

Отсутствие бесперебойной связи между логистическими провайдерами, клиентами и персоналом доставки может привести к задержкам, неэффективности процесса и потери клиентов. Некоторые системы управления доставкой работают в автономном режиме. Покупка найдет клиента даже в регионах с плохим покрытием сети или там, где навигатор часто «сходит с ума». Сопутствующие результаты внедрения мобильного приложения с автономной картой: повышается уровень удовлетворенности, а количество возвратов/отказов падает.

Например, сеть «М.Видео» внедрила мобильное приложение для водителей-экспедиторов. Оно поможет повысить качество доставки «последней мили», так как правильная работа с опозданиями заметно влияет на сокращение издержек, связанных с претензионной деятельностью, и снижает уровень отказов при доставке. Ожидается, что уровень нерезультативных доставок сократится на 30%.

Стоимость ПО

Важным для экономии станет и обдуманный подбор софта. Необходимо определиться с вариантами развертывания — облако будет в среднем на 15-30% дешевле из-за экономии на инфраструктуре. Локальное размещение на собственных серверах обойдется дороже, но крупный бизнес скорее предпочтет его из-за надежности и безопасности.

Также важно выбрать между коробочным продуктом, кастомной разработкой или собственным ПО. Для среднего и малого бизнеса лучше всего подойдет готовое коробочное решение на основе подписочной модели (SaaS). Оно будет полезно для сезонного использования, при стандартных внутренних системах. Порядок цен здесь начинается от 182 000 рублей в месяц. Крупные компании чаще фокусируются на индивидуальной кастомизации с соответствующим сервисным сопровождением. В таком случае бюджет может составлять от 1,5 до 2 миллионов рублей. Программа должна легко обмениваться информацией с внутренними системами компании, а технические консультанты оперативно реагировать на запросы.

Самостоятельная разработка будет еще дороже и потребует инвестиций, помимо всего прочего, еще и в команду высокопрофессиональных дефицитных ИТ-специалистов.

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