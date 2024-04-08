Принцип эстоппель: виды, применение, примеры

Что означает принцип эстоппель?
В законодательстве и в правоприменительной практике сложилось понимание эстоппеля как:
ограничения, когда лицо не имеет права утверждать или отрицать какой-то факт или состояние, поскольку ранее это лицо утверждало, отрицало что-то.
Например, эстоппель в гражданском праве применяется, если покупатель был согласен получить поставку партии товара на 2 дня позже и изложил свое заверение в письменной форме. Впоследствии покупатель не имеет права взыскивать с поставщика неустойку за несоблюдение срока поставки.
запрета утверждать или отрицать факт с учетом своих действий, утверждений, отрицаний ранее.
Например, взыскатель простил сумму оставшегося долга и написал заявление о прекращении исполнительного производства, то в будущем возобновить его не получится.
Какие виды эстоппеля существуют?
Эстоппель в праве подразделяется на процессуальный и материальный.
Процессуальный эстоппель применяется к сторонам по делу в суде при оценке их поведения. Материальный эстоппель действует преимущественно в договорных правоотношениях.
Процессуальный эстоппель — это запрет совершать конкретные процессуальные действия, к примеру:
запрещено снова обращаться в суд с иском к тому же ответчику, по тому же предмету и по тем же основаниям;
запрещено отменять судебные акты по причине нарушения правил подсудности или подведомственности спора, если сторона не заявила об этом в суде первой инстанции;
запрещается предъявлять новые требования в суде апелляционной инстанции после того, как суд первой инстанции примет решение.
Так, в Определении Верховного Суда РФ от 09.10.2014 г. по делу №303-ЭС14-31 дана оценка недобросовестному поведению ответчика в судебном процессе с учетом доводов об отсутствии статуса ответчика только при новом рассмотрении дела, что доказывает недобросовестность поведения и при наличии иных обстоятельств влечет лишение права на возражение.
Эстоппель в арбитражном процессе имеет свои особенности. В Арбитражном процессуальном кодексе РФ прямо закреплены нормы об эстоппель, например:
в части 2 ст. 9 закреплена норма о том, что участники по делу несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий;
статья 41 обязывает участников процесса добросовестно пользоваться своими правами;
ст. 65 возлагает на стороны процесса обязанность заранее предоставлять доказательства и излагать позицию по делу др. стороне спора.
Материальный эстоппель — это лишение заявителя прававозражать в силу данного ранее обещания. Такое обещание должно быть предельно ясным.
Например, владелец земельного участка не возражает по поводу строительства на его земле садового домика владельцем соседнего участка. А строение возведено, требует признать право собственности на объект строительства.
Нормативная основа такого вида эстоппеля состоит в следующем:
П. 3 ст. 1 Гражданского кодекса (далее — ГК РФ) закрепляет принцип добросовестности в гражданских правоотношениях;
Норма п. 1 ст. 10 ГК запрещает действовать недобросовестно;
П. 5 ст. 166 ГК регламентирует, что сделка не признается недействительной, если недобросовестное поведение лица позволило лицам считать ее действительной.
Например, управляющая компания заявила в суд о признании ничтожности соглашения о переуступке долга за оказанные коммунальные услуги организации. Суд отказал, так как заявитель уже получил возмещение за передачу долга, которое произошло более 3 лет назад.
Заключение
Принцип эстоппель запрещает участникам правоотношений противоречиво себя вести, позволяет исключить ущемление прав других лиц в будущем. В России эстоппель применяется при разрешении договорных споров, споров, вытекающих из права собственности, а также при разбирательствах в арбитражном процессе.
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