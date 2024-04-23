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Артем Денисов
Обзор судебной практики

Онлайн-заседание суда: как подготовить ходатайство о дистанционном рассмотрении дела и как принять в нем участие

Онлайн-заседания и заседания по видеоконференц-связи: в чем разница.
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Онлайн-заседания и заседания по видеоконференц-связи: в чем разница

В арбитражном процессе допускается два варианта удаленного присутствия в процессе: онлайн-заседания или заседания с использованием видеоконференц-связи (ВКС). 

При проведении заседания через ВКС сторона спора, которая ходатайствовала о таком порядке, должна присутствовать в ближайшем для себя арбитражном суде. Например, дело рассматривает Арбитражный суд Новосибирской области, ответчик проживает в Перми. Если суд удовлетворит ходатайство об участии через ВКС, представитель стороны обязан будет явиться на заседание в Арбитражный суд Пермского края, который при помощи средств связи подключится к процессу суда в Новосибирске. Таким образом, участник спора сможет защищать свои интересы, не выезжая за пределы региона. 

Онлайн-заседания в арбитражном суде, в отличие от ВКС, не предполагают физическое нахождение в каком-либо из судов. Этот формат удобнее для стороны процесса. Участие в онлайн-заседании — это, по сути, веб-конференция. Лицо, которое желает воспользоваться таким правом, может находиться в любом месте (дома, в офисе и тд), главное — своевременно подключиться к видеозвонку, когда начнётся онлайн-заседание. В остальном процедура не отличается от очного процесса. 

Как составить ходатайство об участии в онлайн-заседании 

Для участия в деле онлайн требуется заранее подать в арбитражный суд ходатайство. Конкретные сроки, в которые необходимо это сделать, законодательством не установлены. Однако, чтобы увеличить шансы на удовлетворение ходатайства, рекомендуется направить его не менее чем за 5 рабочих дней до даты процесса. 

Не каждый зал судебных заседаний технически оснащён для проведения веб-конференции, поэтому заявителю желательно предварительно позвонить помощнику или секретарю судьи, чтобы уточнить этот момент. 

В ходатайстве нужно описать причины, по которым заявитель не может присутствовать в суде лично. Чаще всего, это связано с удаленностью арбитражного суда от места проживания участника процесса. Также стоит указать, что заявитель имеет подтвержденную учетную запись в системе «Госуслуги» (без этого участие онлайн невозможно). 

К ходатайству прикладываются документы, которые удостоверяют личность и подтверждают полномочия: копия паспорта, доверенности, протокола или решения о назначении директора. Юристы дополнительно представляют копию диплома о высшем образовании.

Ходатайство об участии в онлайн-заседании направляется через сервис «Мой арбитр». С подробной пошаговой инструкцией можно ознакомиться на сайтах арбитражных судов. 

Как участвовать в онлайн-заседании

Чтобы участвовать в онлайн-заседании арбитражного суда, нужно иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» и зарегистрироваться в системе «Мой Арбитр». Также важно заранее проверить, соответствуют ли технические возможности участника процесса предъявляемым требованиям. 

Для присутствия в онлайн-процессе потребуется устройство с камерой и микрофоном и высокая скорость интернет-соединения. Подключиться к заседанию можно из любого места, но лучше выбрать офис или другое помещение без лишнего шума и с однотонными стенами. 

Онлайн-заседание запускает судья. Только после этого у участника получится подключиться к нему. Перед этом в системе будет статус «Запланировано». После начала заседания участник сможет  перейти в веб-конференцию на сайте «Мой Арбитр». Микрофон желательно отключить, а чтобы ответить судье или оппоненту, требуется нажать на кнопку «Хочу говорить».

Заключение 

Судебные заседания онлайн получают всё большее распространение. Несмотря на это, добиться такого формата у участников процесса получается не всегда. Необходимо грамотно составить и подать ходатайство, а затем уверенно отстаивать позицию в заседании. 

Важно понимать, что законодательно онлайн-формат заседаний, в отличие от ВКС, не урегулирован. В связи с этим, судебная практика по вопросам их назначения и проведения неоднозначная.

Чтобы не нести лишние траты на организацию командировок, воспользуйтесь услугами опытных юристов, которые помогут организовать и сопроводить дистанционное рассмотрение дела.

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