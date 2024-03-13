Как передать или продать авторские права

Авторское право на объект интеллектуальной собственности возникает по факту его создания. Но передача авторских прав осуществляется с учетом ряда правовых нюансов. Если реализация материального объекта подразумевает полную передачу на него прав собственности, то в случае с результатами интеллектуального труда все происходит несколько иначе.

Можно ли передать или продать авторское право? Разумеется, автор вправе распоряжаться плодами своего труда так, как ему угодно. Но, чтобы избежать негативных финансовых последствий и рисков, важно учитывать ряд тонкостей и нюансов.

Особенности авторских прав

Термин “интеллектуальная собственность” объединяет все, что фактически создано умственным трудом человека, то есть, детские сказки, программы ЭВМ, тексты песен, материальные объекты и другое. Непосредственно в силу факта создания произведения автор наделяется интеллектуальным правом и может распоряжаться результатом своей деятельности по личному усмотрению.

Перед тем, как продать авторские права, стоит узнать, какими именно они бывают. Подразделить их можно на две категории:

Имущественные. Главное в данной категории - исключительное право, которое позволяет автору или правообладателю использовать произведение по собственному усмотрению.

Неимущественные. В их числе: право авторства, право на авторское имя и неприкосновенность произведения. Эти права связаны с автором произведения и не подлежат передаче третьим лицам. Исключение: завещание автора в пользу определенного человека.

Как передать исключительные авторские права

Передать авторские права в пользу физического лица или компании можно как за плату, так и на безвозмездной основе. Для заключения сделки используются следующие договоры:

Договор отчуждения. Один из самых простых и распространенных способов передать авторские права. Подразумевает передачу прав на интеллектуальную собственность в полном объеме.

Открытая лицензия. Предполагает передачу объекта интеллектуальной собственности в общее пользование. При этом условия и порядок использования произведения автор определяет самостоятельно.

Лицензионный договор. Используется для временной передачи прав на произведения с применением ограничивающих условий. К примеру, автор может реализовать лицензию на печать определенного договором количества экземпляров книги.

Как продать авторские права: оформление договора

Для продажи услуг используются три основных типа договоров: авторский заказ, услуга или подряд. Для предупреждения возможных рисков важно выбрать оптимальный вариант:

Услуга. В качестве объекта договора в этом случае выступает нематериальный результат работы, к примеру, реклама, организация какого-либо процесса. Оплата услуг исполнителя оплачивается в соответствии с актом, согласованным сторонами.

Авторский заказ. Применяется для заключения сделки, где в качестве исполнителя выступает физическое лицо. После завершения работы и принятия ее заказчиком практикуется заключение лицензионного договора или договора отчуждения на созданное автором произведение.

Подряд. Заключается при условии выполнения заказа, подразумевающего получение материального результата. Обязательное условие для данного типа договора - определение сроков сдачи готовой работы.

Перед тем, как передать авторские права другому лицу или приобрести их, важно убедиться в соответствии особенностей сделки требованиям закона. Только в этом случае можно обезопасить стороны от вероятных рисков. Провести сделку “под ключ” грамотно и быстро вам помогут юристы нашей компании.

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