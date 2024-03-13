Как передать или продать авторские права

Можно ли передать или продать авторское право? Разумеется, автор вправе распоряжаться плодами своего труда так, как ему угодно. Но, чтобы избежать негативных финансовых последствий и рисков, важно учитывать ряд тонкостей и нюансов.
Особенности авторских прав
Термин “интеллектуальная собственность” объединяет все, что фактически создано умственным трудом человека, то есть, детские сказки, программы ЭВМ, тексты песен, материальные объекты и другое. Непосредственно в силу факта создания произведения автор наделяется интеллектуальным правом и может распоряжаться результатом своей деятельности по личному усмотрению.
Перед тем, как продать авторские права, стоит узнать, какими именно они бывают. Подразделить их можно на две категории:
Имущественные. Главное в данной категории - исключительное право, которое позволяет автору или правообладателю использовать произведение по собственному усмотрению.
Неимущественные. В их числе: право авторства, право на авторское имя и неприкосновенность произведения. Эти права связаны с автором произведения и не подлежат передаче третьим лицам. Исключение: завещание автора в пользу определенного человека.
Как передать исключительные авторские права
Передать авторские права в пользу физического лица или компании можно как за плату, так и на безвозмездной основе. Для заключения сделки используются следующие договоры:
Договор отчуждения. Один из самых простых и распространенных способов передать авторские права. Подразумевает передачу прав на интеллектуальную собственность в полном объеме.
Открытая лицензия. Предполагает передачу объекта интеллектуальной собственности в общее пользование. При этом условия и порядок использования произведения автор определяет самостоятельно.
Лицензионный договор. Используется для временной передачи прав на произведения с применением ограничивающих условий. К примеру, автор может реализовать лицензию на печать определенного договором количества экземпляров книги.
Как продать авторские права: оформление договора
Для продажи услуг используются три основных типа договоров: авторский заказ, услуга или подряд. Для предупреждения возможных рисков важно выбрать оптимальный вариант:
Услуга. В качестве объекта договора в этом случае выступает нематериальный результат работы, к примеру, реклама, организация какого-либо процесса. Оплата услуг исполнителя оплачивается в соответствии с актом, согласованным сторонами.
Авторский заказ. Применяется для заключения сделки, где в качестве исполнителя выступает физическое лицо. После завершения работы и принятия ее заказчиком практикуется заключение лицензионного договора или договора отчуждения на созданное автором произведение.
Подряд. Заключается при условии выполнения заказа, подразумевающего получение материального результата. Обязательное условие для данного типа договора - определение сроков сдачи готовой работы.
Перед тем, как передать авторские права другому лицу или приобрести их, важно убедиться в соответствии особенностей сделки требованиям закона. Только в этом случае можно обезопасить стороны от вероятных рисков. Провести сделку “под ключ” грамотно и быстро вам помогут юристы нашей компании.
Мы предлагаем:
Консультация и анализ ситуации клиента: разъясним, как действовать с точки зрения ваших интересов и закона
Возьмем на себя ведение переговоров с вашим клиентом или заказчиком.
Подготовим договор и пакет документов для приобретения или продажи авторских прав.
Защитим ваши интересы и права при выявлении нарушений: подготовим документы, необходимые для обращения в суд, представим ваши интересы в процессе судебного разбирательства.
Работа с интеллектуальной собственностью требует знаний и практики в правовой сфере. Чтобы исключить вероятные риски, защитить личные интересы и права, обратитесь к нам, мы поможем вам реализовать процедуру продажи или передачи авторских прав.
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