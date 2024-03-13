Как продать долю ООО без нарушения прав участников

Алгоритм действий при продаже доли в ООО регулируется положениями законодательных актов и зависит от нюансов сделки. Реализация действующего бизнеса требует анализа всех условий договора купли-продажи и следование ряду формальностей, от точности соблюдения которых зависит успех процедуры.

Если вы не обладаете глубокими познаниями в области корпоративного права и не осведомлены, как правильно продать долю в ООО, избежать возможных рисков и негативных для бизнеса последствий позволит привлечение к процедуре грамотного юриста. Квалифицированный специалист возьмет на себя обязанности по соблюдению условий сделки и обеспечит защиту ваших интересов и прав.

Продажа доли в ООО: нюансы и условия

Доли ООО могут принадлежать как единственному владельцу, так и нескольким соучредителям. Именно от количества участников зависит способ реализации части бизнеса. Перед тем, как продать долю в ООО, важно обратить внимание на некоторые нюансы:

Решение о продаже части бизнеса принимает собственник, однако в его обязанности входит извещение об этом соучредителей.

Если в качестве владельца ООО выступает один человек, закон наделяет его правом продажи доли третьим лицам. Если речь идет о нескольких собственниках, соучредители получают преимущественное право на приобретение части бизнеса.

При реализации доли соучредителями устанавливается минимальный размер стоимости бизнеса. Единственный владелец вправе самостоятельно решать вопросы об изменении цены.

Общие положения

Независимо от объема реализуемой доли и количества участников, процедура продажи бизнеса имеет общие правила:

Любая сделка, подразумевающая на отчуждение доли в ООО, предусматривает обязательное заверение у нотариуса и подписание соглашения всеми участниками.

В процессе сделки проверке подвергаются все данные лица, инициировавшего продажу долевой собственности.

Заверение сделки у нотариуса не носит обязательный характер в случаях:

реализации доли посредством выставления на публичных торгах;

исключения одного из участников сообщества в принудительном порядке;

взыскания задолженности с ООО.

Продажа доли участника в ООО

Участник ООО вправе продать принадлежащую ему долю иным членам сообщества. В этом случае соучредителям потребуется в течение 30 дней заявить о желании приобрести часть бизнеса. Непосредственно процедура покупки предусматривает проведение собрания участников ООО с обязательным внесением изменений в протокол. Доля выбывшего собственника бизнеса перераспределяется между остальными соучредителями.

Продажа третьим лицам

Допустима и продажа доли бизнеса третьи лицам. Однако в этом случае цена реализуемой части не может быть ниже, нежели для действующих соучредителей. Перед тем, как продать долю в ООО третьему лицу, необходимо подготовить пакет документов:

ИНН всех участников сделки;

протокол о процедуре создания ООО;

копия устава;

реестры всех участников сообщества;

согласие на сделку в письменной форме;

заявление.

Чтобы составить договор купли продажи доли в ООО, обязательно участие нотариуса и генерального директора общества. После соблюдения сторонами условий по продаже части бизнеса и подписания сделки остальным соучредителям направляется уведомление об изменениях, внесенных в ЕГРЮЛ.

Реализация доли в ООО единственным учредителем

В случае, если в качестве учредителя ООО выступает единственный человек, при реализации им уставного капитала право владения сообществом автоматически переходит покупателю. Продажа доли в такой ситуации возможна, если в уставе ООО не зафиксирован запрет на проведение подобных сделок. Процедура реализации включает следующие этапы:

ввод нового участника и единственного собственника в последующем в состав ООО;

регистрация изменений в ЕГРЮЛ;

выведение бывшего владельца из состава ООО;

заверение сделки у нотариуса и регистрация изменений в налоговой службе.

Купля продажа доли в ООО: алгоритм процедуры

Независимо от нюансов процедуры по реализации доли в ООО, алгоритм ее будет следующим:

сбор и подготовка документов;

регистрация сделки;

внесение изменений в ЕГРЮЛ.

При составлении договора важно включить в документы ряд следующих пунктов:

сведения о каждом соучредителе;

информация о компании;

указание стоимости доли;

информация об ответственности сторон при несоблюдении условий сделки.

Если вы не готовы к самостоятельному решению корпоративных вопросов, мы возьмем на себя обязательства по реализации доли и исключим вероятность нарушения интересов и прав участников сообщества.

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Участие при проведении процедуры заключения сделки у нотариуса.

Контроль за внесением изменений в ЕГРЮЛ после завершения регистрации.

Мы поможем реализовать долю в ООО, оценив возможные риски и убытки. Возьмем на себя решение корпоративных вопросов, составление договоров и сбор документов, обеспечив защиту интересов и прав соучредителей компании.

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