Артем Денисов
Уставный капитал

Как продать долю ООО без нарушения прав участников

Алгоритм действий при продаже доли в ООО регулируется положениями законодательных актов и зависит от нюансов сделки. Реализация действующего бизнеса требует анализа всех условий договора купли-продажи и следование ряду формальностей, от точности соблюдения которых зависит успех процедуры.

Если вы не обладаете глубокими познаниями в области корпоративного права и не осведомлены, как правильно продать долю в ООО, избежать возможных рисков и негативных для бизнеса последствий позволит привлечение к процедуре грамотного юриста. Квалифицированный специалист возьмет на себя обязанности по соблюдению условий сделки и обеспечит защиту ваших интересов и прав.

Продажа доли в ООО: нюансы и условия

Доли ООО могут принадлежать как единственному владельцу, так и нескольким соучредителям. Именно от количества участников зависит способ реализации части бизнеса. Перед тем, как продать долю в ООО, важно обратить внимание на некоторые нюансы:

  • Решение о продаже части бизнеса принимает собственник, однако в его обязанности входит извещение об этом соучредителей.

  • Если в качестве владельца ООО выступает один человек, закон наделяет его правом продажи доли третьим лицам. Если речь идет о нескольких собственниках, соучредители получают преимущественное право на приобретение части бизнеса.

  • При реализации доли соучредителями устанавливается минимальный размер стоимости бизнеса. Единственный владелец вправе самостоятельно решать вопросы об изменении цены.

Общие положения

Независимо от объема реализуемой доли и количества участников, процедура продажи бизнеса имеет общие правила:

  • Любая сделка, подразумевающая на отчуждение доли в ООО, предусматривает обязательное заверение у нотариуса и подписание соглашения всеми участниками.

  • В процессе сделки проверке подвергаются все данные лица, инициировавшего продажу долевой собственности.

Заверение сделки у нотариуса не носит обязательный характер в случаях:

  • реализации доли посредством выставления на публичных торгах;

  • исключения одного из участников сообщества в принудительном порядке;

  • взыскания задолженности с ООО.

Продажа доли участника в ООО

Участник ООО вправе продать принадлежащую ему долю иным членам сообщества. В этом случае соучредителям потребуется в течение 30 дней заявить о желании приобрести часть бизнеса. Непосредственно процедура покупки предусматривает проведение собрания участников ООО с обязательным внесением изменений в протокол. Доля выбывшего собственника бизнеса перераспределяется между остальными соучредителями.

Продажа третьим лицам

Допустима и продажа доли бизнеса третьи лицам. Однако в этом случае цена реализуемой части не может быть ниже, нежели для действующих соучредителей. Перед тем, как продать долю в ООО третьему лицу, необходимо подготовить пакет документов:

  • ИНН всех участников сделки;

  • протокол о процедуре создания ООО;

  • копия устава;

  • реестры всех участников сообщества;

  • согласие на сделку в письменной форме;

  • заявление.

Чтобы составить договор купли продажи доли в ООО, обязательно участие нотариуса и генерального директора общества. После соблюдения сторонами условий по продаже части бизнеса и подписания сделки остальным соучредителям направляется уведомление об изменениях, внесенных в ЕГРЮЛ.

Реализация доли в ООО единственным учредителем

В случае, если в качестве учредителя ООО выступает единственный человек, при реализации им уставного капитала право владения сообществом автоматически переходит покупателю. Продажа доли в такой ситуации возможна, если в уставе ООО не зафиксирован запрет на проведение подобных сделок. Процедура реализации включает следующие этапы:

  • ввод нового участника и единственного собственника в последующем в состав ООО;

  • регистрация изменений в ЕГРЮЛ;

  • выведение бывшего владельца из состава ООО;

  • заверение сделки у нотариуса и регистрация изменений в налоговой службе.

Купля продажа доли в ООО: алгоритм процедуры

Независимо от нюансов процедуры по реализации доли в ООО, алгоритм ее будет следующим:

  • сбор и подготовка документов;

  • регистрация сделки;

  • внесение изменений в ЕГРЮЛ.

При составлении договора важно включить в документы ряд следующих пунктов:

  • сведения о каждом соучредителе;

  • информация о компании;

  • указание стоимости доли;

  • информация об ответственности сторон при несоблюдении условий сделки.

Если вы не готовы к самостоятельному решению корпоративных вопросов, мы возьмем на себя обязательства по реализации доли и исключим вероятность нарушения интересов и прав участников сообщества.

Мы предлагаем:

  • Консультация по вопросам клиента и разработка стратегии проведения сделки

  • Изучение нюансов предстоящей сделки, оценка возможных рисков и ознакомление с ними участников ООО.

  • Подготовка документов и составление договора продажи доли в ООО.

  • Представительство клиента в государственных органах.

  • Участие при проведении процедуры заключения сделки у нотариуса.

  • Контроль за внесением изменений в ЕГРЮЛ после завершения регистрации.

Мы поможем реализовать долю в ООО, оценив возможные риски и убытки. Возьмем на себя решение корпоративных вопросов, составление договоров и сбор документов, обеспечив защиту интересов и прав соучредителей компании.

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