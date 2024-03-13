Что такое проект?

Согласно своду проектного управления PMBOK, проект — это временное предприятие, которое направлено на создание уникального продукта, услуги или результата.
Немного расширим и уточним:
📌 Проект — процесс из суммы действий и задач, которые нужно выполнить для определенного результата. Он ограничен временными рамками и необходимыми ресурсами, преследует выгоду, подвержен рискам.
Чтобы проект появился, нужно желание «прокачаться». Проект — двигатель развития, инструмент создания добавленной ценности. В идеале реализованный проект приносит выгоду всем задействованным сторонам.
Еще на решение запустить проект влияют внешние обстоятельства — изменения на рынке, рост конкурентов, запросы клиентов или требования заказчиков.
Так что проектом может стать и считаться практически что угодно:
строительство моста, дома, баньки у дома;
прирост функциональности цифрового продукта;
слияние разных организаций, открытие филиала одной организации;
открытие собственной кофейни;
исследование;
расширение линейки услуг, продуктов;
забег, конференция, день рождения ребёнка;
ремонт дома;
короче — почти что угодно.
Поначалу любой такой проект кажется большим и страшным. Пока его не поделить на части и не упаковать в план из конечных задач.
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