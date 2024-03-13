Что такое проект?

Все кругом занимаются проектами — запускают, развивают, закрывают. Пора понять, что это такое и чем именно там управляют.

Согласно своду проектного управления PMBOK, проект — это временное предприятие, которое направлено на создание уникального продукта, услуги или результата.

Немного расширим и уточним:

📌 Проект — процесс из суммы действий и задач, которые нужно выполнить для определенного результата. Он ограничен временными рамками и необходимыми ресурсами, преследует выгоду, подвержен рискам.

Чтобы проект появился, нужно желание «прокачаться». Проект — двигатель развития, инструмент создания добавленной ценности. В идеале реализованный проект приносит выгоду всем задействованным сторонам.

Еще на решение запустить проект влияют внешние обстоятельства — изменения на рынке, рост конкурентов, запросы клиентов или требования заказчиков.

Так что проектом может стать и считаться практически что угодно:

строительство моста, дома, баньки у дома;

прирост функциональности цифрового продукта;

слияние разных организаций, открытие филиала одной организации;

открытие собственной кофейни;

исследование;

расширение линейки услуг, продуктов;

забег, конференция, день рождения ребёнка;

ремонт дома;

короче — почти что угодно.

Поначалу любой такой проект кажется большим и страшным. Пока его не поделить на части и не упаковать в план из конечных задач.