Почему не существует шутки, которая нравится всем? Проведем эксперимент

Маяковский считал, что театр — это не отображающее зеркало, а увеличительное стекло. Если продолжить эту мысль поэта, то юмор — это не отображающее зеркало и даже не увеличительное стекло.

На мой взгляд, юмор ближе всего к призме.

В физике призма преломляет свет, раскладывает его в спектр по длинам волн. Так же и юмор расщепляет людей на группы с разными политическими взглядами, моральными ценностями, с разным чувством юмора, в конце концов.

Одинаковое понимание комичного — верный признак совместимости и взаимопонимания людей. Если девушка не смеется над твоими шутками, то и жениться на ней не стоит.

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