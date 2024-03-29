Почему не существует шутки, которая нравится всем? Проведем эксперимент

На мой взгляд, юмор ближе всего к призме.
В физике призма преломляет свет, раскладывает его в спектр по длинам волн. Так же и юмор расщепляет людей на группы с разными политическими взглядами, моральными ценностями, с разным чувством юмора, в конце концов.
Одинаковое понимание комичного — верный признак совместимости и взаимопонимания людей. Если девушка не смеется над твоими шутками, то и жениться на ней не стоит.
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