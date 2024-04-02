Вот тебе колокольчик. Если будет скучно — звони

Настоящему философу интересны только две вещи — он и счастье человечества.
Отечественные математики изобрели матерное слово из трех цифр.
Ты изучала матанализ? Так вот. Я — приличный человек с выколотой точкой
НЕ НАДО ПОВЫШАТЬ НА МЕНЯ ШРИФТ!
Давным-давно от проезжего человека услышал Хома слово «асимптота». Ночами, когда душа просилась выть на Луну, он часто повторят его и плакал…
Ложь особенно ужасна, когда это глагол.
Если я недодумаю хоть одну мысль, в моем внутреннем мире будет не прибрано.
Прокрастинацию продлевать будем?
Не можешь вспомнить число Авогадро? Тогда прекрати называть меня ничтожеством.
Прощай, я посылаю тебе серебряный колокольчик. Если будет скучно — звони.
О том, как придумывать подобные шутки, рассказываю в мартовском интервью. Свои юмористические варианты пишите в комментариях.
Всех с 1-м апреля!
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