Вот тебе колокольчик. Если будет скучно — звони

Настоящему философу интересны только две вещи — он и счастье человечества.

Отечественные математики изобрели матерное слово из трех цифр.

Ты изучала матанализ? Так вот. Я — приличный человек с выколотой точкой

НЕ НАДО ПОВЫШАТЬ НА МЕНЯ ШРИФТ!

Давным-давно от проезжего человека услышал Хома слово «асимптота». Ночами, когда душа просилась выть на Луну, он часто повторят его и плакал…

Ложь особенно ужасна, когда это глагол.

Если я недодумаю хоть одну мысль, в моем внутреннем мире будет не прибрано.

Прокрастинацию продлевать будем?

Не можешь вспомнить число Авогадро? Тогда прекрати называть меня ничтожеством.