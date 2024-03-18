ТРИЗ для юморотворчества, или почему ироничный человек — всегда изобретатель

Считается, что чувство юмора — качество врожденное. Озорной дар природы. Тем не менее встречаются наглецы, которые берутся оспаривать такие представления и утверждают, что остроумие можно культивировать, развивать и пестовать. Алексей Иванов, новый пользователь Трибуны — один из них.

Это уже не первое интервью с Алексеем, автором недавно вышедшей книги «Как научиться шутить. Инженерный подход к юморотворчеству» на «Клерке», но первое в качестве пользователя Трибуны. Подписывайтесь на его блог!

Всегда считала, что научиться шутить и понимать шутки, если тебе этого не дано природой вряд ли получится. Поэтому в выходные мы пообщались с Алексеем, попытались проанализировать природу смешного, обсудили вопросы, связанные с психологией юмора, и вот что из этого получилось.

Меня заинтриговало название вашей книге — «Как научиться шутить. Инженерный подход к юморотворчеству». Откуда такое название?

— Книги и ее название зародилась от истории, которую однажды поведал мой тесть. Его одногруппник Армен Мамян умудрился совместить учебу на Физтехе с успешной игрой в КВН. Команде требовалось много шуток. И этот парень-самородок решил придумать алгоритм для их создания. Подошел к вопросу как к научной задаче и блестяще ее решил.

В тот год молодые физики стали чемпионами КВН. В скобках и не без гордости замечу, что в финале они победили команду медиков во главе с Григорием Гориным, будущим писателем-сатириком.

Был алгоритм — но это все, что тесть знал об этом чудо-изобретении. А сам Арик, к сожалению, совсем рано ушел из жизни. Не спросить. Но идея мне тогда жутко понравилась. Она созревала в моей голове лет 30. И проросла собственным решением, которому я и посвятил книгу.

Ваша книга понравилась академику Льву Зеленому. Вот его слова: «Идея книги об алгоритмах рождения шуток — чисто физтеховская. Разъять гармонию алгеброй решится не всякий физик, не говоря уже о гуманитариях. Автору во многом это удалось – в книге описана система приемов, которая иллюстрирована удачными остротами. Некоторые из них, например, блестящая шутка Пушкина «ты, Семенов, точно Христос на Голгофе» (к стыду своему, я не знал ее), достойны целой гуманитарной диссертации». Поделитесь с нашими пользователями, что это за алгоритмы создания шуток?

— Если коротко, то есть несколько общих принципов и дюжина вполне конкретных приемов, которые помогают сочинять шутки. Первый принцип следующий — суть шутки заключается в том, что в логической цепи пропускается одно звено.

Смех слушателя и связанное с ним удовольствие объясняется подсознательной гордостью за собственную способность мысленно восстановить это пропущенное звено. Именно поэтому, кстати, шутка, которую надо объяснять, не смешна, а её создатель не может объективно оценить собственное детище.

В основе комичного всегда лежит определенное «логическое изъятие».

Давайте сразу поясним это положение примером.

— С удовольствием. Уберите на известной картине Богданова-Бельского «Устный счет» запись арифметической задачи на доске. И мы сразу получим сельский класс, который ломает голову над «Черным квадратом» Малевича.

Вместо математики получился урок по искусству

Или другой пример. Представьте супермаркет. Гастрономический отдел. Белые куриные яйца соседствуют с коричневыми. Как известно, цвет скорлупе придает пигмент, который содержится в организме курицы. Что, в свою очередь, определяется породой несушки.

Если курочка белая, то и яички у нее будут белыми. Если рябая, пестрая или рыжая, тогда коричневыми. И те, и другие одинаково полезны. Разницы принципиальной между ними никакой нет.

Но вот различие в цвете позволяет нам связать коричневый цвет с загаром. И это уже маленькое открытие. Миллионы людей видели, покупали и готовили такие яйца сотни раз. Но такая неочевидная связь, скорее всего, им в голову не приходила.

Коричневое яйцо — это «загорелое» белое. С точки зрения теории юморотворчества это уже интересная мысль. Уже тепло, как говорили в детской игре. Но пока это только заготовка для будущей шутки. Шуткой она станет, лишь когда мысль о загаре превратится в пропущенное звено, а собеседник самостоятельно придёт к этой догадке.

Поэтому делаем следующий шаг. Как на рекламных плакатах, слева рисуем белое яйцо. Подписываем крупным шрифтом: «До отпуска». Справа изображаем коричневое. Подпись: «После отпуска». Вот теперь шутка готова.

Любопытно. А есть ли в рамках этого общего подхода какие-то конкретные приемы юморотворчества?

— Безусловно. Самый простой и понятный прием — это разрыв шаблона, стереотипа или общеизвестного штампа.

В начале шутки мы разбегаемся, отталкиваясь от некоего известного клише, взлетаем, меняем в полете направление мысли и приземляемся совершенно не там, где нас встречают.

Помните крылатое выражение, которое легендарный князь Александр Невский говорит в одноименном историческом фильме Сергея Эйзенштейна?

«Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет!»

Теперь давайте возьмем только первую часть фразы, намеренно опустим вторую (она и будет «пропущенным звеном» в терминах общего принципа, о котором мы говорили выше) и организуем разрыв шаблона.

Кто с мечом к нам придет, тому предложим высококачественную шлифовку, заточку и полировку оружия. Или так. Кто к нам с мечом придет, тот и будет дрова рубить.

Вариант двадцать первого века может звучать чуть иначе. Кто к нам с мечом придет, тот отстал в плане вооружения. Предложите свой вариант какой-нибудь известной фразы, поговорки или пословицы.

Кто рано встает, тому бог дает. Подойдет такая?

— Давайте попробуем. Опять отсекаем слова после запятой и резко меняем смысловое направление. Как может выглядеть пословица после такого разворота и вылета мысли в кювет?

Кто рано встает, тот весь день потом зевает и спать хочет. Кто рано встает, тот хлопает дверями, гремит чайником, громко ходит и всех бесит.

Скажем короче. Кто рано встает, тот всех достает. Или так. Кто рано встаёт, тот далеко от работы живёт (как вариант — тот за МКАДом живет).

Даже добавление одного слова может круто изменить смысл оригинала и добавить градус остроумия. Кто рано встает, тому бог перфоратор дает. А иногда для этого хватает и части слова. Кто рано встаёт, тому бог поддает.

Кто рано встает, тот рано умрет — здесь исходный смысл уже поменялся на противоположный. И это подводит нас к следующему фундаментальному принципу.

В каждой хорошей шутке всегда сокрыто противоречие, которое требуется разрешить.

Если не ошибаюсь, многолетний ведущий передачи «Очевидное — невероятное» Сергей Петрович Капица считал противоречие стимулом развития в науке.

— Совершенно верно. У науки есть немало точек соприкосновения с юморотворчеством. Но есть важная разница. В науке противоречие возникает естественным образом, когда старые теории вдруг резко противоречат эксперименту.

Бац! О, это интересно. Надо копать глубже, разбираться. И на этом пути, возможно, нас ждёт открытие. А то и Нобелевская премия.

А вот с юмором несколько иначе. Здесь противоречие часто рукотворно. Вы его пестуете сами. Сознательно и целенаправленно. Это направление, в котором надо двигаться, чтобы дойти до острóты.

Потомок бездетного поэта Серебряного века — бац! — и уже смешно. Ещё не шутка, но с этим уже можно работать. Дотягивать. Докручивать.

Исключительная важность противоречия в деле производства юмора — это моё маленькое открытие в процессе работы над книгой. Кстати, пришёл я к этому с изобретательской стороны.

Получается своего рода ТРИЗ для юморотворчества?

— Думаю, что это хорошая аналогия. В повседневной жизни противоречие — это тупик, а вот для творческого человека — живительная влага из колодца. Человек с ироничным взглядом на мир — это всегда хороший изобретатель.

Кстати, обратное, вообще говоря, неверно. Мне встречались по жизни замечательные инженеры-изобретатели, которые могли разделать под орех любое техническое противоречие, но вот чувство юмора у них напрочь отсутствовало.

Удивительно и непонятно. Поделюсь еще одним наблюдением. Неисповедимо и чувство юмора писателей. Удивительно, но у популярного ныне в нашей стране бразильского романиста Пауло Коэльо тоже нет ни одной ироничной фразы.

Вы помните, какой старинный рецепт приводит Валентин Пикуль в романе «Пером и шпагой» для объяснения того, как изготавливаются пушки?

Напомните, на всякий случай.

— Берется дырка, со всех сторон обливается бронзой — и получается артиллерийское орудие. Остроумный подход, не правда ли?

В Америке мне довелось услышать похожую шутку о том, как охотятся áмиши.

Это такие люди-старообрядцы, которые сознательно отказываются от благ цивилизации?

— Да, они ведут натуральное хозяйство. Не пользуются мобильными телефонами и прочими достижениями науки и техники. Так вот. Их способ охоты — они тихо подкрадываются к оленю и строят вокруг него амбар.

Явное противоречие, которое заложено в этой шутке, делает ее смешной. Но вот вам пара уже вполне серьезных жизненных ситуаций. В городе Миассе Челябинской области есть музей, где в одной из комнат располагается чаша, сделанная из цельного камня. Ее диаметр несколько метров. А дверь в помещение самая обычная.

Как же так получилось? Оказывается, вначале установили как раз экспонат, а комнату построили вокруг него уже спустя некоторое время.

То же самое случилось и с «Царицей ваз» – Большой Колыванской вазой. Два с половиной метра в высоту. Более пяти в большом диаметре. Почти 20 тонн благородной волнисто-зеленой яшмы. Когда оказываешься рядом с ней, тело охватывает дрожь.

Но почти год эта красавица провела на барже, пришвартовавшейся на Фонтанке у Аничкова моста. А потом еще несколько лет под открытым небом на набережной Невы, пока вокруг нее не возвели стены здания Нового Эрмитажа.

Согласитесь, что разница между шуткой и техническим изобретением может быть очень тонкой.

Посоветуйте нашим пользователям, какие конкретные приемы юморотворчества можно использовать в рамках такого «противоречивого» подхода?

— Приведу один из моих любимых приемов – самоцитирование. Это про репризу, которая опирается сама на себя. Для ее понимания нам приходится вернуться к тому или иному моменту в начало. Вот чудесная шутка, которая стала нерукотворным памятником создателю фрактальной геометрии.

Что означает средняя буква «Б» в Бенуа Б. Мандельброт? Бенуа Б. Мандельброт. В науке это называется «рекуррентное соотношение». Определение из несерьезного математического словаря так и гласит: «Рекурсия (сущ.) – см. “Рекурсия”».

Ну а в повседневной жизни это может звучать так. В национальном конкурсе «Что мы знаем об Олеге Митяеве» победил Олег Митяев. Кстати, и это уже не шутка, Чаплин в период своей всемирной славы анонимно принял участие в конкурсе на лучшего «Двойника Чарли Чаплина» и… проиграл. Известно, что актер занял лишь третье место.

А буквально в прошлом году, если помните, Константина Райкина уволили с поста художественного руководителя Театральной школы Константина Райкина… Что тут сказать? Жизнь нам, конечно, не пересмешить.

В книге вы пишете, что на материке Юморотворчества обитают шутки-открытия и шутки-изобретения. Чем они отличаются друг от друга?

— Шутка-изобретение рассказывает нам о том, чего раньше не было. Следующая история это прекрасно проиллюстрирует. Дед Мороз читает письмо от американского коллеги Санта-Клауса: «Дорогой Дед Мороз! Поздравляю тебя с Новым годом! И высылаю 10 долларов, как ты и просил».

– Как? Я же просил не 10 долларов, — восклицает адресат.

И дальше видит приписку: «P. S. Только “10 долларов” пишется с одним ноликом, а не с тремя, как написал ты».

Теперь вы знаете, как не разориться при нескромной просьбе знакомого и в то же время не обидеть его резким отказом. Перед нами самое настоящее изобретение, в котором присутствует и противоречие, и изъятие логического звена. Ведь самого исходного письма Деда Мороза мы так и не прочитали.

А вот шутка-открытие означает, что мы обнаружили то, что уже существовало в природе, жизни или окружающей нас среде, но не было известно людям.

Лифт — это тюрьма сроком на полторы минуты.

Давайте разберем это неожиданное наблюдение Рамона Гомеса де ла Серны. Лифт — это изобретение Архимеда. Древнегреческий ученый и инженер изобрел первый подъемник для личных нужд еще за двести лет до нашей эры. Острог — тоже чье-то древнее изобретение. Но вот увидеть в одном другое — это уже небольшое открытие. Ведь еще минуту назад вы этого не понимали, не знали и не осознавали.

Расскажите свой любимый научный анекдот, если такой имеется.

— Приходит Василий Иванович к Фурманову и говорит:

«– Вот ты, Фурманов, такой умный мужик, скажи мне что такое логика? – Смотри, Василий Иванович, вот идут два человека, один чистый, другой грязный. Кто из них идет в баню? – Не знаю. – В баню идет грязный. Он потому и идет в баню, чтобы помыться. Понятно? – Да. – Вот это и есть логика. – Хорошо, а скажи тогда, что такое диалектика? – Смотри, Василий Иванович, вот идут два человека, один чистый, другой грязный. Кто из них идет в баню? – Грязный. – Нет, в баню идет чистый. Он потому и чистый, что постоянно ходит в баню. Понятно? – Да. – Вот это и есть диалектика. – Хорошо, а что такое философия? – Смотри, Василий Иванович, вот идут два человека, один чистый, другой грязный. Кто из них идет в баню? – А кто ж его знает? – А-а-а, вот это и есть философия».

Алексей, спасибо за интересную беседу!

— Вам спасибо. До встречи в Трибуне!