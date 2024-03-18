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Три нейросети, которые клепают сайты как пельмени. Обзор

Время — деньги. Старый как мир штамп, но в цифровую эпоху он обретает новое звучание. Сайт нужен вчера? Не вопрос. Современные технологии, а точнее нейросети, позволяют создавать веб-страницы быстрее, чем вы успеете сказать: «Мне нужен сайт». Давайте разберемся, кто в этом деле круче всех.
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Три нейросети, которые клепают сайты как пельмени. Обзор
Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк

1. Wix ADI

Этот парень — как иллюзионист. Даешь ему пару слов о том, что тебе нужно, а он в ответ выдает готовый сайт. «Абракадабра» в мире веб-дизайна. Искусственный интеллект Wix ADI спрашивает у вас пару вопросов, а потом — бац! И у вас уже есть сайт, причем такой, что и сам не веришь. Бесплатно, быстро и без мороки. Подробности?

Наши модели основаны на десятилетиях глубоких знаний и экспериментов, что делает их намного надежнее и умнее, — говорит Ярден Геффен, менеджер по маркетингу продуктов Wix.

Забудьте про скучные одностраничники, которые только и могут, что существовать в вакууме. Wix подкидывает вам полноценный набор для бизнеса: страницы туда-сюда, приложухи для всякой важности и инструменты, без которых как без рук. И это еще не все. В недрах этого конструктора затаился ИИ, который не просто помогает строить сайты — он делает это с невиданным доселе размахом, выходя за рамки привычного.

А если углубиться, так там и Wix Analytics с отчетами о контрольных показателях не дремлет. Сравнит ваш сайт с конкурентами, выдаст диагноз и рецепт улучшения. Все дело в данных, друзья мои. Этот ИИ не просто красиво упакован, он еще и умеет думать головой, позволяя вам принимать решения не наугад, а основываясь на четких цифрах. Эффективность вашего сайта? С Wix она будет только расти.

Идеально подходит для: малого бизнеса и стартапа

Цена: $0-$159/месяц

2. 10Web

Этот мастер на все руки превращает ваш WordPress в произведение искусства за считанные минуты. Считайте, что это ваш личный дизайнер, только виртуальный. Он не просто создает сайт, он его преображает, используя данные, которые вы ему даете.

Перетащить свой сайт на WordPress — задача не из легких, если, конечно, у вас нет под рукой 10Web. Этот конструктор с искусственным интеллектом — настоящий копирайтер и SEO-гуру в одном флаконе. Дайте ему URL, и он как опытный алхимик превратит ваш старый сайт в блестящий WordPress-шедевр. А потом в редакторе 10Web вы сможете добавить всю необходимую магию: от написания контента до SEO-оптимизации. В общем, с 10Web переезд на WordPress превращается из головной боли в приятную прогулку.

Идеально подходит для: создателей веб-сайтов, которые хотят использовать WordPress для своего сайта.

Стоимость: $10-$60/месяц

3. Jimdo

Этот чувак — настоящий фокусник для малого бизнеса. Особенно если ваш бизнес крутится вокруг электронной коммерции. Jimdo не просто создает сайты; он создает их так, чтобы они работали на вас. Вводите данные — и вуаля, перед вами полноценный интернет-магазин, готовый к запуску. Как это работает? Магия? Нет, технологии.

Не нужно быть гуру дизайна или кодинга. Ответили на пару вопросов — и бац, ваш сайт как на подбор под все устройства отполирован. А теперь держитесь: Jimdo не просто сайты строит, он еще и шерлок-холмсит по интернетам, собирая инфу о вашем бизнесе, чтобы наполнить сайт контентом. Не волшебство ли?

Но и это еще не все. Jimdo дает вам в руки магический набор инструментов: хотите магазин? Пожалуйста. Аналитика от Google? Как два пальца. Управление бизнес-листингами и создание логотипов? И это тоже. С Jimdo ваше интернет-присутствие не просто заявит о себе, оно будет расширяться, как вселенная после Большого взрыва.

Идеально подходит для: владельцев малого бизнеса.

Цена: $9-$39/месяц

Так что, господа, в мире, где время стоит дороже золота, эти нейросети — ваш лучший выбор для быстрого старта, дополнительного заработка… Да! Это отличные помощники для фрилансеров! Создавайте, мониторьте и покоряйте интернет с умом и стилем.

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