Налоговая оптимизация: как законно платить меньше налогов

Любой бизнес хочет больше зарабатывать и меньше отдавать в бюджет. Экономить на налогах не запрещено, но только соблюдая требования законодательства и не допуская злоупотреблений. Как уменьшить платежи в бюджет и не получить проблем с налоговой?

Что такое налоговая оптимизация

Налоговая оптимизация — это методы и действия налогоплательщика для снижения налоговой нагрузки. Главная ее цель — уменьшить размер платежей, перечисляемых в бюджет, чтобы увеличить активы бизнеса.

Оптимизация бывает законной, когда используются легальные способы снизить налоги, и незаконной — это попытки уклониться от уплаты налогов.

Как можно экономить на налогах

Есть ряд способов законно снизить налоговую нагрузку.

Выбор подходящей системы налогообложения

У каждого из режимов есть свои ограничения: по виду деятельности, размеру доходов бизнеса, количеству работников. Если предварительно провести расчеты и оценить выгодность разных режимов, то можно существенно сэкономить на налогах. Например, небольшим бизнесам выгоднее перейти на УСН или получить патент, а не остаться на общей системе налогообложения, на которой уплате подлежит и налог на прибыль, и НДС.

Налоговые льготы

Не каждый бизнес может претендовать на льготы, однако стоит разобраться, есть ли варианты законно платить меньше налогов. Государство может предоставлять отсрочки или налоговые каникулы, устанавливать нулевые ставки налогов для отдельных отраслей и сниженные размеры страховых взносов. Льготы иногда существуют и не региональном уровне.

Правильная учетная политика

Грамотное ведение учетной политики позволит обеспечить порядок в бухгалтерских и налоговых документах, своевременно делать расчеты, перераспределять расходы и доходы, чтобы снизить налоги.

Структурирование бизнеса

Дробить бизнес не запрещается, если при этом существует деловая цель. При правильном структурировании деятельность ведется группой компании, часть из которых находится на спецрежимах, а также с привлечением подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Чтобы налоговая не проявила интерес к подобным схемам, необходимо понимать, какой реальный экономический эффект имеет бизнес от дробления. Если главная цель - уклониться от уплаты налогов, претензии налоговиков неизбежны.

Сотрудничество с самозанятыми или передача некоторых задач на аутсорсинг

Чтобы сэкономить на НДФЛ и страховых взносов, допустимо не принимать сотрудников в штат, а заключить договоры гражданско-правового характера с плательщиками НПД или компаниями на аутсорсинге. Однако важно не пытаться с помощью подобных схем скрыть реальные трудовые отношения с работниками.

Опасные схемы ухода от налогов

Нелегальные способы налоговой оптимизации широко используются бизнесом, несмотря на то, что налоговой инспекции известны все методы уклонения от уплаты обязательных платежей. Последствием применения этих схем, чаще всего, является выездная налоговая проверка, доначисления, штрафы и даже уголовная ответственность.

Искусственное дробление бизнеса

Структурировать бизнес, имея деловую цель, - можно, а дробить, чтобы уклониться от уплаты налогов - не стоит. Чаще всего, компании пытаются сохранить право использовать специальный налоговый режим. Для этого создаются новые организации или регистрируются ИП, которые ведут аналогичную деятельность, пользуются тем же имуществом и иными ресурсами, сотрудничают с теми же клиентами.

Сотрудничество с фирмами-однодневками

Компании заключают формальные договоры и создают фиктивный документооборот с «однодневками», чтобы увеличить расходы и получить вычеты НДС.

Сокрытие доходов через личные счета физических лиц

Доходы перечисляются на банковские счета сотрудников или иных физлиц, чтобы скрыть их от налоговой.

Договоры с самозанятыми вместо трудовых договоров

С появлением налога на профессиональный доход получила распространение следующая схема уклонения от уплаты налогов и взносов на сотрудников: вместо того, чтобы заключить с работником трудовой договор, работодатель предлагает зарегистрировать статус самозанятого и работать по договору гражданско-правового характера. В результате сотрудник платит 4-6% налога от дохода, а работодатель освобождается от обязанности вносить платежи в бюджет.

Заключение

Снижение налоговой нагрузки — нормальное желание предпринимателя. Однако использование нелегальных схем только временно позволит сэкономить: налоговая умеет их выявлять и использует для этого различные инструменты, в том числе — автоматизированные. В результате бизнесу придется заплатить немалые суммы доначислений и штрафов. При этом грамотное использование легальной оптимизации позволит снизить налоги без рисков.

Автор: Александр Васильев, адвокат для бизнеса

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