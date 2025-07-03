Обновление иконок в разделе «Инструменты для бухгалтера»
Привет! Меня зовут Юля Ант, я графический дизайнер в Клерк.ру. Недавно у нас обновился логотип, и пришло время привести в соответствие с ним визуальный стиль, начали работу с Инструментов для бухгалтера. После обсуждения с Вовой, руководителем отдела дизайна, мы решили переработать иконки и пересмотреть их стиль в общем и целом. Расскажу, как проходил этот процесс.
Почему потребовались изменения?
Я частенько захожу на главную страницу Клерка, чтобы отслеживать медийную рекламу, мы готовим её вместе с отделом маркетинга. После ребрендинга логотипа заметила, что боковые иконки инструментов не мэчатся с новым дизайном🤔. Подошла к Вове с вопросом: «Давай нарисую новые, надо?» — и получила ответ: «Надо, конечно!»
Анализ и концепция
Первым делом я провела анализ текущих иконок. В новом логотипе мы сделали ставку на упрощение, но старые иконки выглядели перегруженными, от простоты там был только однотонный фон и тот был с волной. Новые нужно было сделать лаконичными, лёгкими и интуитивно понятными, ещё хотелось сохранить при этом цветовую систему:
Конструкторы — чёрные,
Калькуляторы — розовые,
Справочники — красные.
Такой подход помог сохранить узнаваемость разделов, несмотря на обновление графики.
Работа над иконками
Я разработала единые правила отрисовки, чтобы все элементы смотрелись гармонично. Минималистичные формы, единая стилистика линий и скруглений, минимальная цветовая палитра.
Так же была проработана цветовая палитра.
В итоге 33 иконки были отрисованы по новым правилам и переданы в продакшн для внедрения.
Результат
Обновлённые иконки стали более современными и лучше сочетаются с новым стилем Клерка. Плавный переход между старым и новым дизайном позволил избежать резкого изменения визуального восприятия у пользователей.
Теперь раздел «Инструменты для бухгалтера» выглядит свежо и гармонично в общем дизайне платформы.
Что думаете о новых иконках? 😊
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии4
Я думаю, что это очень хорошая, крепкая работа дизайнера. Отличный пост.
Юля, привет! Спасибо за пост и за работу)
Красивые иконки!