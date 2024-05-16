Нужна ли оценка объекта интеллектуальной деятельности, при включении его в состав наследства?

Размер оценки имущества, включенного в состав наследства = госпошлина за выдачу свидетельства о наследстве = зарплата нотариуса.

Какое имущество нужно оценивать, при включении его в состав наследства?

В соответствии со статьей 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства (на дату смерти):

Вещи, включая деньги и ценные бумаги (предметы материального мира, служащие удовлетворению потребностей);

Иное имущество (безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, аккаунты и т.п.):

Имущественные права (право на получение дивидендов, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности) и обязанности (обязанность по выплате долга);

При переходе исключительного права в порядке наследования у обладателей исключительного права могут возникать и неимущественный характер (право разрешать внесение в произведение изменений, сокращений или дополнений (абзац второй пункта 1 статьи 1266 ГК РФ), право на обнародование и иные).

В то же время в ст. 5 ФЗ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» указан перечень объектов оценки:

отдельные материальные объекты (вещи);

совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия);

право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава имущества;

права требования, обязательства (долги);

работы, услуги, информация;

иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте.

Согласно ст. 1172 ГК РФ По заявлению лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта, должна быть по соглашению между наследниками произведена оценка наследственного имущества.

При отсутствии соглашения оценка наследственного имущества или той его части, в отношении которой соглашение не достигнуто, производится независимым оценщиком за счет лица, потребовавшего оценки наследственного имущества, с последующим распределением этих расходов между наследниками пропорционально стоимости полученного каждым из них наследства.

Исходя из толкования данной нормы, можно сделать вывод, что оценка имущества требуется только, когда об этом заявлено какой-либо стороной.

Возвращаясь к теме наследования исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности:

Согласно ст. 333. 38 НК РФ от уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий освобождаются:

физические лица - за выдачу свидетельств о праве на наследство при наследовании: авторских прав и сумм авторского вознаграждения, предусмотренных законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

Соответственно, при отсутствии заявления об оценке, а также при наличии льготных условий, предусмотренных НК РФ, наследник может получить свидетельство о наследстве без оценки данного имущества.

Однако, в настоящий момент, нотариусы «встают в позу» и говорят, что без оценки не могут выдать свидетельство, так произошло и с нашим клиентом, который хотел получить свидетельство о праве на наследство на песни умершего, однако после правового обоснования, свидетельство было выдано, а сумма за совершение нотариальных действий указана 50 рублей.

Защита авторского права и интеллектуальной собственности