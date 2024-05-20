Как защитить «cекрет фирмы» с помощью NDA

О том как правильно оформить соглашение NDA , что бы оно действительно защищало компанию и при нарушении взыскать убытки

Non-Disclosure Agreement — это договор о неразглашении и регламентирует порядок обращения с конфиденциальной информацией.

Коммерческая тайна — специальный режим конфиденциальности и вводится для защиты ценной информации компании.

Регулируется законом № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и ГК.

Все чаще под коммерческой тайной - подразумевают Ноу-Хау.

Ноу-Хау — любая информация коммерческая, технологическая, техническая.

Информация о бизнесе которая позволяет юридическому лицу/ предпринимателю получать прибыль, в силу неизвестности ее третьим лицам.

Регламентируется двумя основными законами:

В каких случаях подписывают NDA:

Внутри компании — для защиты информации, важной для бизнеса;

При работе с контрагентами — когда компания обменивается секретными данными с партнерами, поставщиками или сторонними компаниями.

При привлечении инвесторов, чтобы предотвратить возможные риски.

При найме сотрудников или подрядчиков, чтобы защитить данные, к которым они получают доступ во время работы.

Привлечение к ответственности при нарушении NDA

В случае разглашения, распространение информации — взыскание убытков с нарушителя.

Мнение эксперта Невзоровой Ирины Владимировны: О том как правильно оформить соглашение NDA , что бы оно действительно защищало компанию и при нарушении взыскать убытки:

❌Невозможно защитить информацию никаким договором/соглашением, если в компании не введен режим коммерческой тайны;

❌Никакое соглашение не будет работать в этом случае

Есть другое мнение, что соглашения достаточно, однако, я считаю, что:

Защитить коммерческую тайну — соглашением о конфиденциальности, можно в том случае если:

компания передает конфиденциальную информацию, введен режим коммерческой тайны и она защищает свою информацию надлежащим образом.

NDA позволяет взыскать убытки или неустойку за нарушение оборота конфиденциальной информации, но как мы будем доказывать, что эти действия совершила принимающая сторона?

Поэтому если не введен режим коммерческой тайны, доказать в судебном порядке, что данная информация охраняется надлежащим образом, невозможно.

Доказать, что разглашение произошло по вине принимающей стороны, очень сложно, практически невозможно!

Если есть вопросы по вводу режима коммерческой тайны , готовы помочь по реализации.