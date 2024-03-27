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Ирина Невзорова
Обзор судебной практики

Убытки с генерального директора. Судебная практика

В случае возникновения у юридического лица убытков первый на кого падают подозрения — генеральный директор, именно он организовывает деятельность юридического лица. Соответственно, материальный вред, причиненный в результате противоправного действия (бездействия) руководителя, подлежит возмещению за счет его средств.

Очень редко бывает, при возникновении споров, что бизнес велся «чисто». Тут встает остро вопрос доказывания, а именно виновность в негативных последствиях для Общества.

Руководитель организации несет ответственность за убытки, причиненные нарушением обязанности действовать в интересах организации добросовестно и разумно (ст. 15, п. 1 ст. 53.1 ГК РФ, п. 2 ст. 44 Закона № 14-ФЗ, п. 2 ст. 71 Закона № 208-ФЗ).

Недобросовестными и неразумными со стороны руководителя организации действиями являются:

  • действия при наличии конфликта между его личными интересами (интересами аффилированных с ним лиц) и интересами юридического лица;

  • совершение сделки без соблюдения требующихся или принятых в данном юридическом лице внутренних процедур для совершения аналогичных сделок (п. п. 2 - 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» (далее — Постановление № 62)).

При этом руководитель не освобождается от ответственности даже в случае, если он исполнял решение общего собрания участников или если его действия были одобрены решением коллегиальных органов юридического лица, его учредителей (участников) либо директор действовал во исполнение указаний таких лиц (п. 16 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019, п. 7 Постановления № 62).

Руководитель организации несет ответственность за убытки, возникшие в связи с невыполнением по его вине организацией публично-правовых обязанностей, а также убытки, связанные с выбором и организацией контроля за действиями (бездействием) представителей, контрагентов по гражданско-правовым договорам, работников юридического лица, с ненадлежащей организацией системы управления юридическим лицом (п. п. 4 - 5 Постановления № 62).

Убытки могут возникнуть абсолютно из-за различных действий (бездействий):

  1. Необоснованная утрата имущества общества, выявленная в результате инвентаризации товарно-материальных ценностей;

  2. Увеличение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, своей заработной платы и (или) выплата себе премий (материальной помощи) без соответствующего решения уполномоченного органа общества;

  3.  Заключение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, сделок с заинтересованностью при отсутствии их одобрения уполномоченным органом;

  4. Не принятие своевременных мер по взысканию дебиторской задолженности;

  5. Вывод денежных средств;

  6. Покупка, не соответствующая хозяйственной деятельности Общества;

  7. Заключение заведомо неисполнимых договоров, влекущих штрафные санкции;

Разберём ситуацию на примере нашего клиента: № А56-16672/2022

Новый генеральный директор Общества обратился с вопросом взыскания убытков с бывшего генерального директора.

В ходе анализа было выявлено, что бывший генеральный директор приобрел транспортное средство по договору лизинга для целей Общества (стоимость с учетом дополнительного оборудования составляет 4 030 000 руб.), позднее ТС было продано за 300 000 рублей, несмотря на рыночную стоимость в 5 000 000.

В действительности необходимости в покупке транспортного средства не было, более того, Общество имело значительную кредиторскую задолженность. Для подтверждения данного факта было подготовлено заключение о целесообразности покупки ТС, по которому целесообразность была опровергнута.

Суд пришел к следующему выводу:

Вместе с тем, продажа имущества по цене, многократно ниже цены его приобретения, и по прошествии небольшого периода времени после покупки, по мнению суда свидетельствует о возникновении у Общества убытков

В данном деле была доказана неразумность и недобросовестность бывшего генерального директора.

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2024 по делу № А42-9133/2023:

Обстоятельства: Общество ссылается на то, что генеральным директором увеличен должностной оклад в отсутствие решения участника общества, в связи с чем причинены убытки вследствие неправомерного увеличения заработной платы и уплаты налога на доходы физических лиц.

Решение: Удовлетворено.

Выводы суда:

  1. Увеличение должностного оклада директора на 25% является недобросовестным.

  2. Доказательства одобрения участниками Общества действий М.по повышению себе должностного оклада в материалы дела не представлены.

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2024 № 13АП-24243/2023 по делу № А56-116/2023:

Обстоятельства: Истец ссылается на совершение ответчиком неправомерных действий в период осуществления полномочий единоличного исполнительного органа, причинивших ущерб юридическому лицу.

Решение: Удовлетворено.

Выводы суда:

  1. Предыдущий генеральный директор Р. после прекращения своих полномочий по письменному запросу генерального директора Ос. документацию, активы, материальные ценности новому генеральному директору ООО Ос. не передал.

  2. Пояснений относительно дальнейшего использования, снятых наличных денежных средств не представлено

  3. Отсутствие доказательств, подтверждающих экономическую цель заключения сделки, в результате которой у общества образовались убытки, служит основанием для привлечения генерального директора к ответственности за совершение такой сделки.

  4. Факт причинения убытков, то есть растраты денежных средств и имущества ООО без ведения реальной хозяйственной деятельности и извлечения из этого прибыли, подтверждается подачей Р.  заявления о признании ООО банкротом.

В настоящей момент идет тенденция на увеличение исков о взыскании убытков с генеральных директоров, поэтому проявление должной осмотрительности и соблюдение принципов разумности и добросовестности при ведении хозяйственной деятельности это главная обязанность генерального директора.

Материал подготовлен ЮК «Невзорова и партнеры»

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