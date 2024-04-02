Пахалева Наталья
Саморазвитие

С какими страхами сталкиваются предприниматели. Чего боятся успешные люди

По данным ВЦИОМ, те или иные фобии есть у каждого восьмого жителя России. Предприниматели, в том числе достигшие определенных высот – не исключение. Почему страх нельзя отрицать, и какие чаще всего преследуют людей в бизнесе.
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С какими страхами сталкиваются предприниматели. Чего боятся успешные люди
Наталья Пахалева

Об этом рассказала к.э.н. Наталья Пахалева, ментор экспертов и предпринимателей, сертифицированный коуч PPC ICF.

Страхи предпринимателей: чего боятся успешные люди

Страх делегирования. Один из самых распространенных — многие деловые люди боятся доверить ответственность и решение даже части задач кому-то другому. Причины разные — опасение, что сотрудник или помощник все испортит, допустит ошибку, внесет хаос.

Страх начала. Как правило, продиктован страхом недостатка компетенции в какой-то области или потери комфорта.

Страх партнерства. Проявляется в недоверии к возможному партнеру или помощнику, ожидания от него «подставы». Может быть связан с травматическим опытом, как своим, так и окружения.

Страх недостатка компетенции. Убеждение, что имеющегося опыта не хватает для дальнейших шагов или выхода на новый уровень.

Страх неопределенности. Даже успешные предприниматели боятся кризисов, вызовов, нестабильности, а также того, что вложенные ресурсы не окупятся.

Страх ответственности. У любого владельца бизнеса есть ответственность — перед государством, сотрудниками, клиентами, поставщиками, партнерами. Осознание этого может держать человека на фрилансе даже тогда, когда есть все возможности для масштабирования.

Страх остаться без денег. C одной стороны, именно эта травма «двигает» людей в предпринимательство — для улучшения дохода нужно развиваться, идти в достигаторство. С другой — если с ней не взаимодействовать, в какой-то момент неизбежна стагнация: человек перестанет развиваться, потому что начнет бояться потерять достижения и доход.

Страх отсутствия личной жизни. Те, кто идут в предпринимательство, особенно женщины, нередко думают, что в процессе роста им придется пожертвовать семьей, интересами, хобби, отдать все время бизнесу.

Страх чужого мнения. Рано или поздно предприниматели выходят на уровень, когда им необходимо становиться публичным человеком.  И здесь появляется страх критики и непринятия. Часто корнями он уходит в детские травмы.

Страх скуки. Случается, предприниматели не делегируют задачи потому, что не знают, чем заняться в освободившееся время. А также испытывают неуверенность перед ролью стратега, которым становятся, передав операционные задачи.

Страх провала. Достигнув определенного уровня, люди начинают бояться потери комфорта и достижений.

Страх успеха. Многие предприниматели неосознанно тормозят масштабирование, так как считают, что, добившись успеха, станут неудобными, потеряют кого-то из близких.

Как наличие страхов блокирует личное развитие и масштабирование бизнеса

Первое, на что влияют страхи — возможность роста. Они усложняют и удлиняют принятие решений, что значительно замедляет все процессы. Далее каждый из страхов неуклонно подтачивает какое-либо из направлений бизнеса.

Допустим, страх делегирования неизбежно приводит к выгоранию. Его последствиями может быть как стагнация бизнеса, так и полный отказ от него.

Cтрах партнерства становится блоком на уровне, когда для дальнейшего развития нужны коллаборация и дополнительные инвестиции. Страх потери денег, стимулирующий, в том числе, жить в режиме экономии, препятствуют масштабированию.

Cо страхами обязательно нужно работать. Прежде всего потому, что рано или поздно им обязательно придется взглянуть в лицо.

Как предпринимателям прорабатывать страхи: чек-лист

50% успеха в борьбе со страхом — признаться себе в его наличии. Предпринимателям, особенно мужчинам, сложно откровенно сказать себе о том, что они чего-то боятся. Ведь страх ставит нас в уязвимую и детскую позицию.

Понимание и признание страха значительно облегчает дальнейшую работу. Необходимо:

  • Перестать бороться со страхом. Чем больше сопротивление — тем чаще мы думаем о том, чего боимся, и невольно притягиваем его.

  • Обозначить свои эмоции. Следует разобрать с собой то, какие чувства вызывает страх. Например, «Я боюсь не критики, а того, что меня не примут, отвергнут и скажут, что я «не такой». И мне очень неприятно с этим соприкоснуться». Это запускает работу с теневыми эмоциями.

  • После того как страх признан, принят и разобран, нужно переходить к вопросам. Их три:

Насколько этот страх реален сейчас? Обычно все опасения связаны с чем-то, что может произойти в будущем. Понимая, что в данный момент этот страх не актуален, человек расслабляется.

Что было бы, если данного страха не существовало? Представляя, что пугающих событий в принципе не может произойти, человек визуализирует свою жизнь и действия без них.

Что будет, если страх воплотится в жизнь? Здесь нужно вообразить, что пугающий сценарий реализован. Например, предприниматель выступил перед инвесторами и столкнулся с критикой. Требуется составить план действий в данном случае. Подготовленность снижает страх.

Сколько времени занимает процесс проработки

Все зависит от индивидуальных особенностей человека. Открытым, честным и смелым людям, знающим свои эмоции, ощущения и чувства, легко начать взаимодействовать со страхом всего за одну сессию.

Но чаще внутри возникает сопротивление, так как страх внушает мысль об уязвимости и беспомощности. Потому на деле процесс проработки страхов — путь длиной в жизнь. Они всегда будут присутствовать, вопрос в другом — как мы с ними взаимодействуем.

Важно включить рефлексию — работать с эмоциональным интеллектом, чувствами, проживать их. Тогда страх быстро попадет в поле зрения и с ним можно будет начать взаимодействовать для нейтрализации.

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