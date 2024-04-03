Как ликвидировать компанию на Кипре?

Ликвидация компании на Кипре | Порядок и процедура
В этой статье рассматриваются особенности и формы ликвидации компании в Республике Кипр согласно действующему законодательству, с учетом плюсов и минусов различных процедур (strike-off — исключение из реестра; voluntary liquidation — добровольная ликвидация; compulsory liquidation — принудительная ликвидация). В статье также рассматриваются актуальные вопросы применения секционного законодательства ЕС и Кипра требующие, в некоторых случаях, согласование процедуры ликвидации с уполномоченным органом в Республике Кипр SEOK.
Статья будет полезна практикующим юристам, владельцам кипрских компаний и менеджерам для принятия управленческого решения связанного с необходимостью выбора той или иной формы ликвидации компании на Кипре.
1. Формы ликвидации в системе общего права
Ликвидация компании в юрисдикциях общего права может происходить несколькими способами, включая процедуры:
(i) исключения из реестра (strike-off), и
(ii) ликвидации (liquidation).
Несмотря на то что обе процедуры направлены на прекращение существования компании, они имеют существенные различия как с точки зрения теории общего права, так и в практическом применении. Ниже мы рассмотрим основные процедурные особенности strike-off и различными формами liquidation с учетом плюсов, минусов, их теоретических основ и практических аспектов.
ВАЖНО: Перед любыми действиями, будь то исключение из реестра или ликвидация, компания должна соответствовать следующим требованиям:
(а) закрыть все банковские счета и получить выписки,
(б) cверить с аудиторами и иметь чистый баланс (т.е. отсутствие обязательств, дебиторской задолженности или иных обязательств,
(в) иметь обновленную финансовую отчетность, прошедшую аудит на последнюю дату отчетного периода;
(г) не иметь задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей (например, годовой платеж),
(д) сдать отчетность и подать документы на получение «сверки» с налоговым органом, получив свидетельство об освобождении от уплаты налогов (tax clearance certificate).
1.1. Strike-off — исключение из реестра
Strike-off — это административная процедура, при которой компания исключается из государственного реестра (Registrar of Companies на Кипре). Компания перестает существовать без необходимости прохождения формальной процедуры ликвидации.
Теоретические аспекты:
Правовая природа: Исключение компании из реестра не является ликвидацией в строгом смысле. Это административный акт, осуществляемый регистратором компании. В теории общего права strike-off не предполагает активного вовлечения кредиторов или полного погашения обязательств.
Аналогичным российскому правопорядку процедуре strike-off является исключение ООО из реестра ЕГРЮЛ, инициируемое налоговым органом. Однако, если в российском правопорядке исключение компании из ЕГРЮЛ, помимо прочего, накладывает административную ответственность на директора и учредителя в форме дисквалификации, с ограниченным периодом восстановления компании (12 месяцев или истечение срока исковой давности на обжалование судебного решения), то на Кипре подход к восстановлению компании и сроках для обращения кредиторов существенно различается (см. ниже).
Основания для Strike-off: Компании могут быть исключены из реестра по инициативе директоров (добровольное исключение) или регистратором компаний, если компания не выполняет свои обязательства (например, не сдает обязательную аудированную отчетность). В теории общего права это не считается полной ликвидацией, так как восстановление компании возможно в течение определенного времени.
Практическое применение:
Процедура: В случае добровольного исключения директора подают заявление, и регистратор публикует уведомление о намерении исключить компанию. Если возражений нет, компания исключается из реестра через несколько месяцев.
Права кредиторов: Основное ограничение этой процедуры — защита интересов кредиторов. Кредиторы могут подать заявление о восстановлении компании в течение 20 лет.
Последствия: После исключения компания перестает существовать. Однако, если компания имеет долги, кредиторы могут требовать восстановления компании для взыскания долгов. Это одна из причин, по которой strike-off используется преимущественно для компаний, не имеющих значительных обязательств или активов, например займов, кредиторской и иной задолженности
1.2. Ликвидация (Liquidation): особенности и разновидности
Ликвидация — это формальный процесс, при котором компания прекращает свою деятельность, активы компании реализуются, а вырученные средства распределяются между кредиторами и акционерами. В общем праве существует несколько типов ликвидации:
(i) добровольная ликвидация акционеров,
(ii) добровольная ликвидация кредиторов, и
(iii) принудительная ликвидация.
Теоретические аспекты:
Правовая природа: В теории общего права ликвидация направлена на распределение активов компании между кредиторами и акционерами в соответствии с законом. Ликвидатор — лицо, назначенное для управления процессом, несет ответственность за погашение обязательств компании.
Основания для ликвидации: Ликвидация может быть инициирована акционерами (в случае платежеспособной компании — solvency liquidation) или кредиторами (в случае неплатежеспособной компании — insolvent liquidation), либо по решению суда (compulsory liquidation). Она предполагает активное участие всех заинтересованных сторон.
Виды ликвидации и практическое применение:
1.2.1. Добровольная ликвидация акционеров (solvent liquidation)
Процедура: Компания платежеспособна, и акционеры принимают решение о прекращении деятельности. Они назначают ликвидатора, который управляет распределением активов.
Роль ликвидатора: Ликвидатор несет ответственность за расчет с кредиторами и распределение оставшихся активов среди акционеров.
Практическое применение: Применяется, когда компания не имеет долгов и акционеры хотят прекратить деятельность, например, по причине выхода из бизнеса.
1.2.2. Добровольная ликвидация кредиторов (insolvent liquidation)
Процедура: Если компания неплатежеспособна, акционеры инициируют ликвидацию, а кредиторы могут назначить своего ликвидатора.
Роль ликвидатора: Ликвидатор обязан управлять активами и распределять их среди кредиторов согласно очередности требований, предусмотренной законом.
Практическое применение: Этот тип ликвидации используется для компаний, которые не могут выполнить свои долговые обязательства.
1.2.3. Принудительная ликвидация (compulsory liquidation)
Процедура: Принудительная ликвидация начинается по решению суда, обычно по требованию кредитора. Суд назначает ликвидатора, который управляет процессом.
Роль ликвидатора: Ликвидатор реализует активы компании, рассчитывается с кредиторами и завершает процедуру, подавая отчет в суд.
Практическое применение: Используется, когда компания неплатежеспособна и кредиторы требуют ликвидации через суд.
2. Основные различия между исключением из реестра (strike-off) и ликвидации (liquidation)
Процедуры исключения из реестра (strike-off) и ликвидация (liquidation) имеют разные цели и применяются в разных ситуациях.
Исключение из реестра (strike-off) — это упрощенная административная процедура, подходящая для компаний, не имеющих долгов и активов, без риска восстановления в судебном порядке. Если вы уверены в том, что никакие заинтересованные лица и кредиторы не смогут предъявить претензии и восстановить компанию в течение 20 лет, то она вам подходит. Эта процедура используется для быстрого исключения компании из реестра, однако компания может быть восстановлена по требованию кредиторов или других заинтересованных сторон.К сожалению, практика показывает, что заинтересованные лица предъявляют претензии и восстанавливают компании с целью взыскания средств, предъявляя подписанные прошлыми директорами договорные обязательства, о которых не знали новые директора или акционеры.
Процедура ликвидации является более комплексной и формальной процедурой, включающей расчет с кредиторами, публикации в официальной газете (формальное уведомление всех заинтересованных лиц), распределение и продажу активов, пассивов и окончательное прекращение существования компании. Ликвидация может быть добровольной или принудительной, в зависимости от платежеспособности компании и инициативы сторон.
Каждая из процедур имеет свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать при выборе способа прекращения деятельности компании. Для вашего удобства и принятия решения смотрите сравнительную таблицу ниже.
3. Процедуры ликвидации кипрских компаний: добровольная ликвидация, принудительная ликвидация, и процедура исключения из реестра.
Ниже мы рассматриваем процедурные вопросы ликвидации в соответствии с положениями Закона о компаниях (Cyprus Companies Law, Cap. 113) В частности, анализируются следующие процедуры:
Strike-off (исключение компании из реестра компаний) согласно разделу 327 Закона о компаниях;
Добровольная ликвидация компании (разделы 268–274 Закона о компаниях);
Принудительная ликвидация (разделы 268–274 Закона о компаниях).
Ниже мы описываем общие пошаговые инструкции по каждой процедуре, а также сравнение их преимуществ и недостатков.
3.1. Процедура исключения из реестра компаний (strike-off)
Исключение компании из реестра (strike-off) — это процесс, при котором регистратор компании (Registrar of Companies) исключает компанию из реестра в порядке, предусмотренном разделом 327 Закона о компаниях). Этот процесс может инициироваться по инициативе директора компании либо по усмотрению регистратора, если компания не выполняет определенные обязательства (например, не сдает отчетность, не уплачивает годовые платежи).
Порядок действий:
1. Подача заявления от компании:
Директора компании подают заявление в Регистратор о добровольном исключении компании из реестра, если компания прекратила свою деятельность.
Регистратор публикует уведомление в официальной газете Кипра о намерении исключить компанию из реестра.
Публикация производится для того, чтобы заинтересованные лица могли подать возражения (например, кредиторы).
2. Период ожидания (3 месяца):
Уведомление публикуется в течение 3 месяцев. В этот период любые заинтересованные стороны (например, кредиторы) могут подать возражение.
3. Исключение из реестра:
Если в течение периода ожидания возражений нет, компания будет исключена из реестра.
4. Право на восстановление:
После исключения заинтересованная сторона может подать заявление на восстановление компании в течение 20 лет, если для этого есть основания.
Плюсы:
Быстрая и относительно недорогая процедура.
Не требует привлечения ликвидатора.
Подходит для компаний, не имеющих долгов или существенных активов и без риска восстановления в судебном порядке по ходатайству третьих лиц.
Минусы:
Не гарантирует защиту акционеров и директоров, так как компания может быть восстановлена по ходатайству заинтересованных лиц в течение 20 лет.
Ограничена для компаний с активами или долгами.
3.2. Добровольная ликвидация
Добровольная ликвидация может быть инициирована либо по решению акционеров компании (когда компания платежеспособна), либо по решению кредиторов (если компания неплатежеспособна) в порядке предусмотренном разделами 268–274 Закона о компаниях.
Добровольная ликвидация может быть двух типов:
(i) Добровольная ликвидация акционеров (в случае платежеспособности компании);
(ii) Добровольная ликвидация кредиторов (в случае неплатежеспособности компании).
Ниже описывается порядок действий при добровольной ликвидации в случае платёжеспособности и неплатежеспособности компании.
3.2.1. Добровольная ликвидация акционеров (платежеспособная компания)
1. Принятие резолюции акционеров:
Акционеры компании на общем собрании должны принять специальную резолюцию о добровольной ликвидации.
Решение должно быть принято квалифицированным большинством (75% голосов).
2. Подписание декларации о платежеспособности:
До проведения общего собрания директоры компании обязаны составить и подписать декларацию о платежеспособности компании (declaration of solvency), подтверждая, что компания сможет выплатить все свои долги в течение 12 месяцев с начала ликвидации. Декларация о платежеспособности компании (solvency declaration) которая подписывается (удостоверяется) в суде.
Декларация должна быть подписана не позднее 5 недель до даты принятия резолюции.
3. Назначение ликвидатора:
После принятия резолюции, акционеры на том же собрании назначают ликвидатора, который будет управлять процессом ликвидации.
Ликвидатор берет на себя все функции управления компанией, включая продажу активов и расчет с кредиторами.
4. Публикация уведомления в Официальной газете:
Решение о ликвидации и назначении ликвидатора должно быть направлено в регистратор компаний для публикации в официальной газете (Official Gazette of the Republic of Cyprus).
Уведомление публикуется для информирования общественности о начале ликвидации и назначении ликвидатора.
3.2.2. Добровольная ликвидация кредиторов (неплатежеспособная компания)
Принятие резолюции о ликвидации:
Как и при платежеспособной ликвидации, акционеры принимают специальную резолюцию о ликвидации компании.
Созыв собрания кредиторов:
В течение 14 дней после принятия резолюции компания обязана созвать собрание кредиторов для обсуждения дальнейших шагов.
На собрании кредиторов им предоставляется информация о финансовом положении компании.
Назначение ликвидатора:
Кредиторы могут назначить своего ликвидатора на собрании, либо они могут одобрить ликвидатора, предложенного акционерами.
Если кредиторы и акционеры не могут договориться, ликвидатор назначается судом.
Публикация уведомления в Официальной газете:
Решение о ликвидации и назначении ликвидатора, а также результаты собрания кредиторов должны быть направлены в Registrar of Companies для публикации в Официальной газете.
Плюсы:
Полное соблюдение интересов кредиторов.
Прозрачная процедура распределения активов.
Минусы:
Более комплексная процедура по сравнению со strike-off.
Требует привлечения ликвидатора, что увеличивает стоимость.
3.3. Принудительная ликвидация
Принудительная ликвидация инициируется по решению суда на основании обращения кредиторов, акционеров или по инициативе самого суда (например, если компания не выполняет свои обязательства) в порядке, предусмотренном разделми 268–274 Закона о компаниях.
Подача заявления в суд:
Заинтересованное лицо (чаще всего кредитор) подает заявление в суд с просьбой о принудительной ликвидации компании.
Суд рассматривает заявление на основании доказательств неплатежеспособности компании или других законных оснований для ликвидации.
Суд назначает ликвидатора, который будет управлять процессом ликвидации.
Назначение временного ликвидатора:
Суд может назначить временного ликвидатора на время рассмотрения дела, чтобы предотвратить возможное незаконное распоряжение активами компании.
Ликвидатор продает активы компании, а вырученные средства распределяются среди кредиторов в соответствии с законом.
Решение суда:
После рассмотрения дела суд выносит решение о ликвидации компании и назначает ликвидатора, который будет вести ликвидационный процесс.
Публикация уведомления в Официальной газете:
После назначения ликвидатора и решения суда, ликвидатор обязан уведомить Registrar of Companies, который публикует уведомление о начале ликвидации в Официальной газете.
o Публикация уведомления о ликвидации информирует кредиторов и другие заинтересованные стороны о начале процесса ликвидации.
Завершение процесса:
o Ликвидатор подает финальный отчет в суд и Реестр компаний для завершения ликвидации.
Плюсы:
Полная защита интересов кредиторов и прозрачный судебный процесс.
Судебный контроль за процессом.
Минусы:
Очень длительная и дорогостоящая процедура.
Влияет на репутацию компании и ее акционеров, с риском раскрытия деятельности компании.
3.4. Краткие выводы
Выбор подходящей процедуры ликвидации зависит от множества факторов, включая наличие долгов, активов, желание минимизировать затраты и защитить интересы сторон, минимизировать риск восстановления компании заинтересованными лицами в течение последующих 20 лет, риски раскрытия конфиденциальной информации в процессе принудительной ликвидации по суду (см. краткую сравнительную таблицу).
4. Особенности и ограничения для компаний с контролирующими российскими лицами
Европейский Союз (ЕС) ввел широкий спектр санкций против России и связанных с ней физических и юридических лиц. Республика Кипр, как член ЕС, внедрила соответствующие санкции, которые касаются в том числе запрета на оказание определенных юридических, бухгалтерских и аудиторских услуг российским гражданам и компаниям. Эти меры также требуют предварительного согласования с Кипрской комиссии по санкциям (Financial Sanctions Advisory Committee, на греческом Συμβουλευτική Επιτροπή ΟικονομικώνΚυρώσεων, SEOK)
SEOK - это специальное подразделение на Кипре, которое занимается контролем и применением санкций, утвержденных Европейским Союзом. Для компаний и физических лиц, подпадающих под действие санкций, требуется согласование с SEOK для выполнения определенных операций и предоставления исключений, если такие предусмотрены.
4.1. Ограничение на предоставление услуг: санкции
Согласно санкционным регламентам ЕС, в том числе Регламенту Совета ЕС № 833/2014 и последующим поправкам, введены следующие ограничения на оказание услуг российским гражданам и компаниям:
Юридические услуги: Под запрет подпадают юридические консультации, связанные с ведением бизнеса в Евросоюзе, регистрацией компаний, управлением активами и другой деятельностью, которая может помочь обходить санкции.
Бухгалтерские и аудиторские услуги: В рамках санкций запрещено оказывать аудиторские и бухгалтерские услуги компаниям, зарегистрированным в России или находящимся под контролем российских граждан.
Законодательная основа на Кипре
Национальные законы и нормативные акты Республики Кипр, как члена ЕС, обязаны следовать вышеупомянутым регламентам ЕС. Применение санкций осуществляется через локальные органы, такие как:
Кипрский регистр компаний (Registrar of Companies), который может отказывать в регистрации новых компаний или блокировать операции существующих.
CySEC (Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам), которая регулирует финансовые компании и следит за соблюдением санкций.
ICPAC (Институт сертифицированных бухгалтеров Кипра), который предоставляет рекомендации и требования для аудиторов и бухгалтеров в свете санкционных мер.
5. Процедура согласования ликвидации компании на Кипре
Аудиторы, бухгалтеры, ликвидаторы и юристы обязаны проверять своих клиентов на предмет соответствия требованиям санкций. Они обязаны:
Осуществлять должную осмотрительность (due diligence) для установления того, подпадает ли клиент под санкции.
Проводить проверки по санкционным спискам ЕС и местным спискам на предмет того, не является ли клиент лицом, связанным с режимом в России.
Нарушение санкционных правил может повлечь за собой серьезные последствия, включая:
Штрафы и административные санкции.
Уголовная ответственность для физических лиц и должностных лиц компаний.
Отзыв лицензий и приостановка деятельности.
Если юридическое или аудиторское лицо на Кипре сталкивается с клиентом, который может подпадать под санкции, необходимо выполнить следующие шаги:
Оповещение SEOK: Юридические и аудиторские фирмы обязаны уведомить SEOK, если выявляют, что клиент может подпадать под действие санкций.
Запрос на согласование: В случае, если компании требуется оказание услуг российскому гражданину или юридическому лицу, необходимо подать запрос на получение согласования от SEOK.
Ожидание решения: SEOK может либо предоставить разрешение на оказание ограниченных услуг, либо отказать, в зависимости от ситуации и соответствия клиентской деятельности санкционным регламентам.
Таким образом, санкции, введенные ЕС и применяемые Республикой Кипр, ограничивают оказание юридических, бухгалтерских и аудиторских услуг российским гражданам и компаниям. В некоторых случаях, необходимо провести аудит на предмет применения санкционного законодательства ликвидируемой компании и контролирующих лиц, а в необходимых случаях – осуществить согласование ликвидации с SEOK.
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