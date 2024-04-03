Как ликвидировать компанию на Кипре?

(д) сдать отчетность и подать документы на получение «сверки» с налоговым органом, получив свидетельство об освобождении от уплаты налогов (tax clearance certificate).

(г) не иметь задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей (например, годовой платеж),

(в) иметь обновленную финансовую отчетность, прошедшую аудит на последнюю дату отчетного периода;

(б) cверить с аудиторами и иметь чистый баланс (т.е. отсутствие обязательств, дебиторской задолженности или иных обязательств,

(а) закрыть все банковские счета и получить выписки,

ВАЖНО: Перед любыми действиями, будь то исключение из реестра или ликвидация, компания должна соответствовать следующим требованиям:

Несмотря на то что обе процедуры направлены на прекращение существования компании, они имеют существенные различия как с точки зрения теории общего права, так и в практическом применении. Ниже мы рассмотрим основные процедурные особенности strike-off и различными формами liquidation с учетом плюсов, минусов, их теоретических основ и практических аспектов.

Strike-off — это административная процедура, при которой компания исключается из государственного реестра (Registrar of Companies на Кипре). Компания перестает существовать без необходимости прохождения формальной процедуры ликвидации.

Теоретические аспекты:

Правовая природа: Исключение компании из реестра не является ликвидацией в строгом смысле. Это административный акт, осуществляемый регистратором компании. В теории общего права strike-off не предполагает активного вовлечения кредиторов или полного погашения обязательств.

Аналогичным российскому правопорядку процедуре strike-off является исключение ООО из реестра ЕГРЮЛ, инициируемое налоговым органом. Однако, если в российском правопорядке исключение компании из ЕГРЮЛ, помимо прочего, накладывает административную ответственность на директора и учредителя в форме дисквалификации, с ограниченным периодом восстановления компании (12 месяцев или истечение срока исковой давности на обжалование судебного решения), то на Кипре подход к восстановлению компании и сроках для обращения кредиторов существенно различается (см. ниже).

Основания для Strike-off: Компании могут быть исключены из реестра по инициативе директоров (добровольное исключение) или регистратором компаний, если компания не выполняет свои обязательства (например, не сдает обязательную аудированную отчетность). В теории общего права это не считается полной ликвидацией, так как восстановление компании возможно в течение определенного времени.

Практическое применение:

Процедура: В случае добровольного исключения директора подают заявление, и регистратор публикует уведомление о намерении исключить компанию. Если возражений нет, компания исключается из реестра через несколько месяцев.

Права кредиторов: Основное ограничение этой процедуры — защита интересов кредиторов. Кредиторы могут подать заявление о восстановлении компании в течение 20 лет.

Последствия: После исключения компания перестает существовать. Однако, если компания имеет долги, кредиторы могут требовать восстановления компании для взыскания долгов. Это одна из причин, по которой strike-off используется преимущественно для компаний, не имеющих значительных обязательств или активов, например займов, кредиторской и иной задолженности

1.2. Ликвидация (Liquidation): особенности и разновидности

Ликвидация — это формальный процесс, при котором компания прекращает свою деятельность, активы компании реализуются, а вырученные средства распределяются между кредиторами и акционерами. В общем праве существует несколько типов ликвидации:

(i) добровольная ликвидация акционеров,

(ii) добровольная ликвидация кредиторов, и

(iii) принудительная ликвидация.

Теоретические аспекты:

Правовая природа: В теории общего права ликвидация направлена на распределение активов компании между кредиторами и акционерами в соответствии с законом. Ликвидатор — лицо, назначенное для управления процессом, несет ответственность за погашение обязательств компании.

Основания для ликвидации: Ликвидация может быть инициирована акционерами (в случае платежеспособной компании — solvency liquidation) или кредиторами (в случае неплатежеспособной компании — insolvent liquidation), либо по решению суда (compulsory liquidation). Она предполагает активное участие всех заинтересованных сторон.

Виды ликвидации и практическое применение: