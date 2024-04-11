Как подключить статический IP-адрес для домашнего интернета

🤗Как изменилась моя жизнь за три года. Продолжение истории деревенского анонимного бухгалтера

Это было очень неожиданное письмо. Несколько лет назад «Клерк» выпускал истории, которые читатели присылали по электронной почте. Иногда герои стеснялись, что напишут некрасиво (а зря), с такими я договаривалась созвониться. Но эта девушка и в прошлый раз, и в этот написала длинное письмо (а в первое еще и стихи добавила). С разрешения анонима публикую.