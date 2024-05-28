До 1 мая ИП должны настроить разрешительный режим на ККТ

С 1 апреля 2024 года поэтапно вводится режим проверок на кассах для товаров, подлежащих маркировке. Чтобы избежать нарушения при работе с маркированным товаром, следует обновить программное обеспечение.

В Постановлении Правительства РФ от 21.11.2023 № 1944 проверка называется так: «Перечень случаев, при которых продажа товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, запрещена на основании информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, или отсутствия в указанной государственной информационной системе необходимой информации о таких товарах, и особенности внедрения указанного запрета в отношении отдельных товаров».

Смысл разрешительного режима в том, что касса отправляет запрос после сканирования кода маркировки в Честный знак. Если нет ошибки, то касса пробивает чек. При нарушениях товар нельзя добавить в чек и продать.

Как настроить онлайн-кассу для работы по разрешительному режиму?

Для работы по разрешительному режиму надо указать специальный токен от системе «Честный знак». Такой ключ выдается на каждый ИНН. Далее токен вводится в настройках вашей кассы/токена. Обучите сотрудников работать с новым режимом и проведите тестовое сканирование товара с маркировкой.

Предпринимателям инструкцию по настройке должен предоставить сервис, с которым заключен договор. Режим настраивается на физических терминалах и облачных кассах.