Банкротство: зачем и кому оно может быть выгодно?

Если компания не может платить по обязательствам, то в ее отношении инициируют процедуру банкротства. Суд разбирается, что происходит с доходами бизнеса, выясняет ситуацию с ее долгами, а после может продать ее имущество, чтобы передать деньгами кредиторам. Однако в некоторых случаях банкротство может быть совершено намеренно, чтобы получить выгоду.

Порядок банкротства компании

Банкротство бывает добровольным или принудительным. В первым случае в компании понимают, что возможности самостоятельно расплатиться с кредиторами нет. Таким образом, чтобы стать банкротом, компании нужно перестать владеть имуществом и не иметь источников дохода. В случае принудительного банкротства, инициатором выступают кредиторы. Так, перед компанией встает выбор: либо гасить долги, в том числе через продажу имущества и поиск новых доходов, либо закрывать бизнес.

Далее суд начинает рассматривать дело о банкротстве. Для этого он назначает временного управляющего, который изучает финансовое состояние компании-должника. В этот период, который может длится до 7 месяцев, компания не платит штрафы и кредиты, а приставы снимают арест с ее имущества. После этого суд решает, перейдет ли компания по внешнее управление, либо она пойдет через процедуру финансового оздоровления. Если оба этих пути невозможны, суд открывает конкурсное производство. В этом случае назначается конкурсный управляющий, который продает имущество компании для погашения ее долгов, а затем компания ликвидируется.

Есть и другая альтернатива — мировое соглашение. Такое соглашение компания может заключить с кредиторами на любой стадии. Оно прекращает процедуру банкротства, и по итогу прописывается порядок и срок исполнения обязательств должника перед кредиторами.

Упрощенная процедура банкротства

Кроме того, существует упрощенная процедура банкротства, которой можно воспользоваться в определенных случаях. В частности, речь идет о ситуациях, когда собственник начал процесс ликвидации компании, но не может его завершить из-за долгов. Вторая ситуация — это невозможность установить местонахождение руководителя компании, либо отсутствие операций по счетам фирмы на протяжении года. Третья ситуация, которая дает возможность пойти через упрощенную процедуру банкротства — это случай, когда процедура банкротства была инициирована в отношении ипотечного агентства, либо общества, созданного для выпуска инвестиций в долгосрочные проекты. Во всех перечисленных случаях суд сразу же назначает конкурсного управляющего.

Признаки банкротства

Два прямых признака того, что компания является банкротством — это публикация кредиторов, либо самой компании о намерении обратиться с соответствующим заявлением, а также наличие дела о банкротстве.

Косвенными признаками могут быть увеличение количества дел в отношении компании, рост исполнительных производств в ее отношении, публикации о недостаточности имущества.

Кому нужно банкротство?

При этом банкротство компании может быть нужным не только ее кредиторам, которые не могут получить выплаты со стороны компании. На практике встречается ситуация преднамеренного банкротства, когда в компании с помощью этой процедуры хотят вывести активы, не выплатить налоги, кредиты и долги. Преднамеренное банкротство – это уголовное преступление (ст. 196 УК), и оно наказывается штрафом, либо тюремным заключением.

В частности, МВД по Красноярскому краю в начале марта сообщило, что предприниматель из города Красноярска обвиняется в том, что с января 2017 года он начал намеренное банкротство фирмы по оказанию транспортных услуг. Бизнесмен оформлял на компанию кредитные обязательства, а после выводил их на свои собственные счета, в результате чего он присвоил себе более 40 млн рублей. В случае, если предпринимателя признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Распознание преднамеренного банкротства

Если собственник компании или другие лица совершают умышленное банкротство, то на это могут указать ряд признаков – попытки утаить активы, подозрительные сделки и вложения. Другими косвенными признаками могут быть пробелы в бухгалтерии, резкие изменения в финансовой отчетности и необоснованные предоставления обязательств.

Таким образом, доказательство преднамеренного банкротства всегда связано с изучением финансовых документов компании на предмет несоответствий и необоснованности. Как правило, для такой работы берется в работу трехлетний срок, однако в отдельных случаях могут рассматриваться и иные периоды. Дополнительным источником информации могут служить интервью с сотрудниками предприятий.

При этом суд крайне редко идет на признание того, что банкротство было преднамеренным, поэтому для того, чтобы доказать факт совершения этого преступления, необходима большая доказательная база. Наиболее частный исход таких дел — это урегулирование вопроса для обеих сторон.

Таким образом, несмотря на то, что преднамеренное банкротство бывает достаточно сложным доказать, наказание за него достаточное суровое. В любом случае для компании выгоднее избегать вывода активов, чтобы избежать последствий от таких действий.