Как не запутаться в новых правилах 2025: трудовые договоры, воинский учет и защита персональных данных!

Онлайн собралось столько бухгалтеров, кадровиков, ИП-шников и всех, кто как-то касается работы с персональными данными, что было чувство общего большого дела. Приятно видеть единомышленников и понимать: ты не один в своих трудовых заботах!
О чем был вебинар: честно и по существу
В этот раз мы погрузились сразу в три важнейших вопроса, которые волнуют сейчас абсолютно всех — и новичков, и опытных профи:
Что меняется в кадровом учете в 2025 году?
Воинский учет: требования и лайфхаки для «выживания» среди обновленных правил.
Главное: новые повороты в законе о защите персональных данных. Как не нарваться на штрафы и не запутаться в потоке уведомлений для Роскомнадзора?
Елена, как всегда, преподносила материал ярко, с юмором и на конкретных примерах. Не было ни одной «водянистой» минуты — только то, что реально пригодится в работе.
Самые острые и частые вопросы чата
Нужно ли оформлять согласие на обработку Персональных данных самозанятому?
Если уведомление подано по ИП в 2020 году и в Роскомнадзоре есть запись организации, нужно повторно подавать уведомление?
Что делать, если сам руководитель не становится на воинский учет?
Что делать, если уведомление в Роскомнадзор подано, а в реестре не отображаетесь?
Не начнутся ли после регистрации проверки от Рокомнадзора?
Особенно зашел блок про реальные ситуации: аренда, работа через маркетплейсы, возврат товаров, выездные турниры с детьми, отозванные согласия, выплаты компенсаций — слушатели делились и своими кейсами.
Отклики и благодарности
«Огромное спасибо за вебинар! Спикер – СУПЕР!» – Людмила
«Большое спасибо, очень полезно» – Татьяна
«Супер информация! Спасибо огромное Елене Анатольевне!» – Елена
«Большое спасибо, Елена Анатольевна, все подробно рассказали и наглядно показали!» – Инна
Можно сказать честно — ни один вопрос не остался без внимания!
Все, кто захотел «продолжения», сразу записались на курс по зарплате, кадрам и воинскому учету, забрав себе и годовую подписку Клерк.Премиум.
Следующий вебинар — уже совсем скоро: следите за новостями, регистрируйтесь и готовьте свои вопросы! Мы не устаем разбирать каждый случай до вашего полного спокойствия.
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