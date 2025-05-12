Как не запутаться в новых правилах 2025: трудовые договоры, воинский учет и защита персональных данных!

О чем был вебинар: честно и по существу

В этот раз мы погрузились сразу в три важнейших вопроса, которые волнуют сейчас абсолютно всех — и новичков, и опытных профи:

Что меняется в кадровом учете в 2025 году? Воинский учет: требования и лайфхаки для «выживания» среди обновленных правил. Главное: новые повороты в законе о защите персональных данных. Как не нарваться на штрафы и не запутаться в потоке уведомлений для Роскомнадзора?

Елена, как всегда, преподносила материал ярко, с юмором и на конкретных примерах. Не было ни одной «водянистой» минуты — только то, что реально пригодится в работе.