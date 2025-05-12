ЦОК КПК ВЭД 12.05 Мобильный
Инна Шейн
Вебинары для бухгалтеров

Как не запутаться в новых правилах 2025: трудовые договоры, воинский учет и защита персональных данных!

Самые острые вопросы, практические кейсы, доступные разъяснения и буря благодарностей — такой вебинар действительно нельзя было пропустить!

Онлайн собралось столько бухгалтеров, кадровиков, ИП-шников и всех, кто как-то касается работы с персональными данными, что было чувство общего большого дела. Приятно видеть единомышленников и понимать: ты не один в своих трудовых заботах!

О чем был вебинар: честно и по существу

В этот раз мы погрузились сразу в три важнейших вопроса, которые волнуют сейчас абсолютно всех — и новичков, и опытных профи:

  1. Что меняется в кадровом учете в 2025 году?

  2. Воинский учет: требования и лайфхаки для «выживания» среди обновленных правил.

  3. Главное: новые повороты в законе о защите персональных данных. Как не нарваться на штрафы и не запутаться в потоке уведомлений для Роскомнадзора?

Елена, как всегда, преподносила материал ярко, с юмором и на конкретных примерах. Не было ни одной «водянистой» минуты — только то, что реально пригодится в работе.

Самые острые и частые вопросы чата

  • Нужно ли оформлять согласие на обработку Персональных данных самозанятому?

  • Если уведомление подано по ИП в 2020 году и в Роскомнадзоре есть запись организации, нужно повторно подавать уведомление?

  • Что делать, если сам руководитель не становится на воинский учет?

  • Что делать, если уведомление в Роскомнадзор подано, а в реестре не отображаетесь?

  • Не начнутся ли после регистрации проверки от Рокомнадзора?


    Особенно зашел блок про реальные ситуации: аренда, работа через маркетплейсы, возврат товаров, выездные турниры с детьми, отозванные согласия, выплаты компенсаций — слушатели делились и своими кейсами.

Отклики и благодарности

Итогом стало огромное количество благодарностей.

«Огромное спасибо за вебинар! Спикер – СУПЕР!» – Людмила
«Большое спасибо, очень полезно» – Татьяна
«Супер информация! Спасибо огромное Елене Анатольевне!» – Елена
«Большое спасибо, Елена Анатольевна, все подробно рассказали и наглядно показали!» – Инна

Можно сказать честно — ни один вопрос не остался без внимания!

Все, кто захотел «продолжения», сразу записались на курс по зарплате, кадрам и воинскому учету, забрав себе и годовую подписку Клерк.Премиум.
Следующий вебинар — уже совсем скоро: следите за новостями, регистрируйтесь и готовьте свои вопросы! Мы не устаем разбирать каждый случай до вашего полного спокойствия.

«А где можно посмотреть вебинар? Помогите, пожалуйста 🙏»

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Информации об авторе

Инна Шейн

Инна Шейн

Ведущий вебинаров в Клерк.Ру

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