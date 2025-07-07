📦 Как бухгалтерам выжить в торговле и даже получать от этого удовольствие? Ответ — на вебинаре с Еленой Ярушкиной!

4 июля на Клерке прошел вебинар «Главный бухгалтер в торговле: от специфики торговли до настройки 1С», и он стал настоящей находкой для тех, кто работает в сфере торговли — одной из самых непростых и изменчивых для бухгалтера.
Как вести учет в оптовой и розничной торговле?
Что настраивать в 1С, чтобы все работало, а не ломалось?
Как работать с ЭДО, кассами и маркировкой без лишней путаницы?
На эти и десятки других вопросов ответила Елена Ярушкина — к.э.н., доцент, эксперт по оценке квалификаций и практикующий главный бухгалтер с 20+ годами опыта.
Честно скажу: эфир получился живым, плотным и очень насыщенным. Было много вопросов, примеров, обсуждений. Участники не просто слушали — они активно включались, задавали уточняющие вопросы и делились своими кейсами. Настоящий профессиональный диалог.
Что обсудили на вебинаре?
Учетная политика: как правильно сформулировать под торговлю.
Настройка 1С:Бухгалтерия 8.3 для торговых операций.
Работа с ЭДО, «Честным знаком», ЕГАИС, Меркурием.
Разбор первичных документов: что, как и когда оформлять.
Учет скидок, бонусов, расходов на продажу.
Онлайн-торговля, маркетплейсы, доставка — с точки зрения бухучета.
🔥 Самые обсуждаемые вопросы от участников
как отразить промо-товар, переданный бесплатно?
учитываются ли ретро-бонусы как корректировка НДС?
как связать приход и кассу при работе с «Честным знаком»?
в какой момент начислять НДС при продаже через СДЭК или Почту?
как учесть покупку товаров у физлица через Авито?
можно ли заменить договор поставки счет-договором?
И все это — с ответами, примерами и пошаговыми действиями!
💬Что сказали участники?
«Спасибо огромное, очень полезный вебинар!!!» — Надежда
«Обожаю ваши курсы! Конспекты — просто бомба» — Ольга
«Такой вебинар — редкость. Все четко, понятно и даже с юмором!» — Влада
«Спасибо! Жду курс с нетерпением» — Надежда
«Как всегда: четко, по делу и без воды. Сколько вешать в граммах — рассказано!» — Оксана
Многие тут же подали заявки на обучение — курс повышения квалификации «Учет в торговле».
Не были на вебинаре?
Если вы пропустили вебинар — не переживайте. Запись доступна участникам подписчикам Клерк.Премиум.
А если хотите не просто послушать, а прокачаться всерьез — курс по торговле доступен для покупки. С подробными модулями, разбором 1С, нюансами касс, договоров, учетной политики и всех «горячих» вопросов торгового бухучета.
А если у вас импорт? Приходите 21 июля!
21 июля в 11:00 (МСК) — вебинар «Учет импортного товара: от документов и ФТС до 1С» с Еленой Клиновой. Разберем оформление, декларирование, валютные расчеты, учет в 1С и отчетность по импорту. Зарегистрироваться можно здесь 👉 иду на вебинар
Комментарии1
Кто бы мог подумать, что бухгалтерия может быть настолько захватывающей — даже 1С почувствовала себя звездой вебинара!