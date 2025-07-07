📦 Как бухгалтерам выжить в торговле и даже получать от этого удовольствие? Ответ — на вебинаре с Еленой Ярушкиной!

4 июля на Клерке прошел вебинар «Главный бухгалтер в торговле: от специфики торговли до настройки 1С», и он стал настоящей находкой для тех, кто работает в сфере торговли — одной из самых непростых и изменчивых для бухгалтера.

Как вести учет в оптовой и розничной торговле?

Что настраивать в 1С, чтобы все работало, а не ломалось?

Как работать с ЭДО, кассами и маркировкой без лишней путаницы?

На эти и десятки других вопросов ответила Елена Ярушкина — к.э.н., доцент, эксперт по оценке квалификаций и практикующий главный бухгалтер с 20+ годами опыта.

Честно скажу: эфир получился живым, плотным и очень насыщенным. Было много вопросов, примеров, обсуждений. Участники не просто слушали — они активно включались, задавали уточняющие вопросы и делились своими кейсами. Настоящий профессиональный диалог.