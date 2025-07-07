ЦОК Общая ПРОФК 07.07 Мобильный (2)
Инна Шейн
Вебинары для бухгалтеров
📦 Как бухгалтерам выжить в торговле и даже получать от этого удовольствие? Ответ — на вебинаре с Еленой Ярушкиной!

📦 Как бухгалтерам выжить в торговле и даже получать от этого удовольствие? Ответ — на вебинаре с Еленой Ярушкиной!

Что делать, если 1С «падает», Честный Знак шлет ошибки, а Роспотребнадзор не дремлет? На прошлой неделе мы провели мощный вебинар «Главный бухгалтер в торговле: от специфики торговли до настройки 1С», и это было не просто полезно, а живо и насыщенно!

4 июля на Клерке прошел вебинар «Главный бухгалтер в торговле: от специфики торговли до настройки 1С», и он стал настоящей находкой для тех, кто работает в сфере торговли — одной из самых непростых и изменчивых для бухгалтера.

Как вести учет в оптовой и розничной торговле?
Что настраивать в 1С, чтобы все работало, а не ломалось?
Как работать с ЭДО, кассами и маркировкой без лишней путаницы?

На эти и десятки других вопросов ответила Елена Ярушкина — к.э.н., доцент, эксперт по оценке квалификаций и практикующий главный бухгалтер с 20+ годами опыта.

Честно скажу: эфир получился живым, плотным и очень насыщенным. Было много вопросов, примеров, обсуждений. Участники не просто слушали — они активно включались, задавали уточняющие вопросы и делились своими кейсами. Настоящий профессиональный диалог.

Что обсудили на вебинаре?

  1. Учетная политика: как правильно сформулировать под торговлю.

  2. Настройка 1С:Бухгалтерия 8.3 для торговых операций.

  3. Работа с ЭДО, «Честным знаком», ЕГАИС, Меркурием.

  4. Разбор первичных документов: что, как и когда оформлять.

  5. Учет скидок, бонусов, расходов на продажу.

  6. Онлайн-торговля, маркетплейсы, доставка — с точки зрения бухучета.

🔥 Самые обсуждаемые вопросы от участников

  • как отразить промо-товар, переданный бесплатно?

  • учитываются ли ретро-бонусы как корректировка НДС?

  • как связать приход и кассу при работе с «Честным знаком»?

  • в какой момент начислять НДС при продаже через СДЭК или Почту?

  • как учесть покупку товаров у физлица через Авито?

  • можно ли заменить договор поставки счет-договором?

И все это — с ответами, примерами и пошаговыми действиями!

💬Что сказали участники?

«Спасибо огромное, очень полезный вебинар!!!» — Надежда
«Обожаю ваши курсы! Конспекты — просто бомба» — Ольга
«Такой вебинар — редкость. Все четко, понятно и даже с юмором!» — Влада
«Спасибо! Жду курс с нетерпением» — Надежда
«Как всегда: четко, по делу и без воды. Сколько вешать в граммах — рассказано!» — Оксана

Многие тут же подали заявки на обучение — курс повышения квалификации «Учет в торговле».

Не были на вебинаре?

Если вы пропустили вебинар — не переживайте. Запись доступна участникам подписчикам Клерк.Премиум.

А если хотите не просто послушать, а прокачаться всерьезкурс по торговле доступен для покупки. С подробными модулями, разбором 1С, нюансами касс, договоров, учетной политики и всех «горячих» вопросов торгового бухучета.

А если у вас импорт? Приходите 21 июля!

21 июля в 11:00 (МСК) — вебинар «Учет импортного товара: от документов и ФТС до 1С» с Еленой Клиновой. Разберем оформление, декларирование, валютные расчеты, учет в 1С и отчетность по импорту. Зарегистрироваться можно здесь 👉 иду на вебинар

Информации об авторе

Инна Шейн

Инна Шейн

Ведущий вебинаров в Клерк.Ру

3 подписчика4 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1

Интересные материалы

ГлавнаяКонференцияПремиум