ВЭД-2025 без паники: новые правила, налоги и проверки!

16 сентября мы встретились на вебинаре «ВЭД-2025: новые правила, налоги и проверки» — 1,5 часа плотного контента, с фокусом на импорт/экспорт, НДС, валютный контроль и проверки ФНС. Наш спикер — Людмила Ганичева, аудитор и налоговый адвокат.
О чем говорили (и почему было полезно)
Мы прошли по главному: тренды ВЭД-2025, правила НДС при импорте/экспорте (и подтверждение 0%), таможенные риски, валютные договоры и работа с платежными агентами, а также типичные претензии ФНС и как им противостоять. Все — с примерами и свежей практикой.
Вопросы из зала — как на разборе полетов
«Можно ли платить по одному контракту из разных банков и как тогда ставить его на учет?»
«Статотчетность в ФТС: когда, почему и в каком разрезе?»
«Платежный агент: когда мы агенты по НДС и какие документы ему нужны?»
«Аванс нерезиденту не вернули — что делать с ВБК?»
«Контракт без суммы, расчеты в валюте — как отслеживать лимиты?»
Это тот случай, когда «скучные» буквы закона превращаются в живые рабочие сценарии.
Что сказали участники
Финальная лента — как фан-сектор на стадионе:
«Просто восторг! Как же вы понятно объясняете ❤» — Влада.
«Супер полезно, благодарю за вебинар!» — Анжелика.
«Понравилась подача — поэтому и обучение купили ❤» — Зарина.
«Очень доступная информация!» — Ирина.
Если вы пропустили
И, конечно, мы оставили запись — для тех, кто предпочел кофе с бухгалтерией утром, а вебинар перенес на вечер. Посмотреть можно здесь (там же доступна и презентация).
А для тех, кто хочет углубиться в тему и получить системные знания, доступен полноценный курс. Ознакомиться с программой можно здесь: Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году
