Консультация Клерк.Премиум с Константином Соболевским. Что готовит 1С в 2025 году и как с этим работать?

Новая платформа 1С: 8.5 и переход на современный интерфейс

Главная новость — предстоящее обновление платформы 1С:Предприятие 8.5, которое постепенно заменит привычную версию 8.3. Это не косметическое обновление, а масштабный шаг в развитии экосистемы 1С: новый интерфейс, адаптация под планшеты и телефоны, повышение скорости и отказ от устаревших механизмов.

Платформа 8.3 накопила слишком много ограничений. 8.5 — это возможность обновить архитектуру, сделать интерфейс современным и ускорить работу баз.

Переход начнется с конфигураций «Розница» и «Управление небольшой фирмой», а затем коснется ERP и других крупных решений.