Консультация Клерк.Премиум с Константином Соболевским. Что готовит 1С в 2025 году и как с этим работать?

«Мы разбираем не новости, а реальные ситуации, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Важно понимать, почему система работает именно так, и что в ней можно улучшить без программиста», — подчеркнул Константин в начале эфира.
Новая платформа 1С: 8.5 и переход на современный интерфейс
Главная новость — предстоящее обновление платформы 1С:Предприятие 8.5, которое постепенно заменит привычную версию 8.3. Это не косметическое обновление, а масштабный шаг в развитии экосистемы 1С: новый интерфейс, адаптация под планшеты и телефоны, повышение скорости и отказ от устаревших механизмов.
Платформа 8.3 накопила слишком много ограничений. 8.5 — это возможность обновить архитектуру, сделать интерфейс современным и ускорить работу баз.
Переход начнется с конфигураций «Розница» и «Управление небольшой фирмой», а затем коснется ERP и других крупных решений.
Развитие среды 1С: Element
Отдельное внимание Константин уделил новой разработке — 1С:Element. Это инструмент для создания веб-приложений, порталов и мобильных сервисов. Пока продукт интересен в первую очередь разработчикам, но в будущем может стать полезным и для руководителей — например, для настройки внутренних кабинетов и витрин данных.
Изменения и планы в конфигурациях
1С: Бухгалтерия
В 2025 году разработчики сосредоточились на развитии интеграции с маркетплейсами и Единым налоговым кабинетом. Уже реализованы обмены с Wildberries и Ozon, идет расширение работы с возвратами, бонусами и отчетностью. Кроме того, готовятся обновления под новые ФСБУ и изменения в законодательстве по НДС.
1С: ЗУП (зарплата и кадры)
В редакции КОРП продолжается развитие инструментов для HR-автоматизации — подбор персонала, KPI, охрана труда, ДМС, кадровые документы.
1С делает ставку на автоматизацию рутинных кадровых процессов — чтобы HR мог заниматься людьми, а не таблицами.
1С: ERP и Комплексная автоматизация
Здесь акцент смещается на планирование производства, мобильные рабочие места и учет ремонтов. Система будет поддерживать терминалы сбора данных и новые типы рабочих мест — от кладовщиков до производственников.
ERP становится все ближе к производству — больше мобильности, меньше ручного ввода. Это направление сейчас активно развивают.
Практические рекомендации
Константин уделил внимание типичным ошибкам при работе с базами:
не чистить справочники вручную — это часто ломает взаимосвязи;
делать резервные копии перед обновлением;
избегать «самодельных» обработок и пользоваться стандартными инструментами.
Большинство проблем в 1С не из-за багов, а из-за ручных изменений. Лучше один раз правильно выстроить логику, чем потом исправлять отчеты.
Практическая часть: ответы на вопросы слушателей
КА или ERP — что выбрать?
1С:Комплексная автоматизация (КА) — решение для среднего бизнеса. Подходит компаниям, где уже есть производство и склад, но нет сложной холдинговой структуры.
управление продажами, закупками, производством и запасами;
расчет себестоимости и учет НДС;
базовое планирование, CRM и поддержка давальческого сырья.
1С:ERP — флагманская система для крупных предприятий и холдингов.
многоуровневое планирование, бюджеты и инвестиции;
распределенные базы, поддержка нескольких юридических лиц;
развитая аналитика и управленческий учет.
КА — это шаг вперед от “Бухгалтерии”, но без избыточной сложности ERP. ERP — это уже про стратегию бизнеса.
Что такое 1С:Fresh и стоит ли его покупать?
«1С:Fresh — это не отдельная программа, а облачная среда, через которую можно работать в 1С без установки на компьютер. Это удобно, если у вас нет мощного оборудования или если вы работаете из разных мест. Но нужно понимать: доступ к конфигуратору там закрыт — вы не можете вносить изменения в конфигурацию. Fresh хорош для бухгалтеров и менеджеров, которым важно просто работать в базе, а не администрировать систему. Для разработчиков и тех, кто делает интеграции, — нет, лучше локальная установка.»
Как обновлять ERP?
«Обновление ERP ничем принципиально не отличается от других конфигураций. Главное — следить за соответствием версии платформы и самой конфигурации, делать резервные копии и обновлять в тестовой базе перед боевой. Сложность не в процедуре, а в объеме данных — ERP просто больше. Поэтому я советую обновляться регулярно, а не раз в год, чтобы не копить технический долг»
Атмосфера профессионального клуба
«Спасибо, очень полезно!»
«Большое спасибо!»
«Отличная консультация!»
Такой формат — не просто разбор обновлений, а пространство, где можно обсудить реальные рабочие ситуации и получить живой отклик.
