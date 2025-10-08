ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Консультация Клерк.Премиум с Константином Соболевским. Что готовит 1С в 2025 году и как с этим работать?

Сегодня 8 октября подписчики Клерк.Премиум встретились на живой консультации с бизнес-аналитиком и экспертом по 1С – Константином Соболевским. Формат встречи — закрытый, без лишней теории: только актуальные изменения, практические советы и разбор реальных вопросов слушателей.

«Мы разбираем не новости, а реальные ситуации, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Важно понимать, почему система работает именно так, и что в ней можно улучшить без программиста», — подчеркнул Константин в начале эфира.

Новая платформа 1С: 8.5 и переход на современный интерфейс

Главная новость — предстоящее обновление платформы 1С:Предприятие 8.5, которое постепенно заменит привычную версию 8.3. Это не косметическое обновление, а масштабный шаг в развитии экосистемы 1С: новый интерфейс, адаптация под планшеты и телефоны, повышение скорости и отказ от устаревших механизмов.

Платформа 8.3 накопила слишком много ограничений. 8.5 — это возможность обновить архитектуру, сделать интерфейс современным и ускорить работу баз.

Переход начнется с конфигураций «Розница» и «Управление небольшой фирмой», а затем коснется ERP и других крупных решений.

Развитие среды 1С: Element

Отдельное внимание Константин уделил новой разработке — 1С:Element. Это инструмент для создания веб-приложений, порталов и мобильных сервисов. Пока продукт интересен в первую очередь разработчикам, но в будущем может стать полезным и для руководителей — например, для настройки внутренних кабинетов и витрин данных.

Изменения и планы в конфигурациях

1С: Бухгалтерия

В 2025 году разработчики сосредоточились на развитии интеграции с маркетплейсами и Единым налоговым кабинетом. Уже реализованы обмены с Wildberries и Ozon, идет расширение работы с возвратами, бонусами и отчетностью. Кроме того, готовятся обновления под новые ФСБУ и изменения в законодательстве по НДС.

1С: ЗУП (зарплата и кадры)

В редакции КОРП продолжается развитие инструментов для HR-автоматизации — подбор персонала, KPI, охрана труда, ДМС, кадровые документы.

1С делает ставку на автоматизацию рутинных кадровых процессов — чтобы HR мог заниматься людьми, а не таблицами.

1С: ERP и Комплексная автоматизация

Здесь акцент смещается на планирование производства, мобильные рабочие места и учет ремонтов. Система будет поддерживать терминалы сбора данных и новые типы рабочих мест — от кладовщиков до производственников.

ERP становится все ближе к производству — больше мобильности, меньше ручного ввода. Это направление сейчас активно развивают.

Практические рекомендации

Константин уделил внимание типичным ошибкам при работе с базами:

  • не чистить справочники вручную — это часто ломает взаимосвязи;

  • делать резервные копии перед обновлением;

  • избегать «самодельных» обработок и пользоваться стандартными инструментами.

Большинство проблем в 1С не из-за багов, а из-за ручных изменений. Лучше один раз правильно выстроить логику, чем потом исправлять отчеты.

Практическая часть: ответы на вопросы слушателей

В конце консультации участники задавали вопросы

  • КА или ERP — что выбрать?

    1С:Комплексная автоматизация (КА) — решение для среднего бизнеса. Подходит компаниям, где уже есть производство и склад, но нет сложной холдинговой структуры.

    • управление продажами, закупками, производством и запасами;

    • расчет себестоимости и учет НДС;

    • базовое планирование, CRM и поддержка давальческого сырья.

    1С:ERP — флагманская система для крупных предприятий и холдингов.

    • многоуровневое планирование, бюджеты и инвестиции;

    • распределенные базы, поддержка нескольких юридических лиц;

    • развитая аналитика и управленческий учет.

    КА — это шаг вперед от “Бухгалтерии”, но без избыточной сложности ERP. ERP — это уже про стратегию бизнеса.

  • Что такое 1С:Fresh и стоит ли его покупать?
    «1С:Fresh — это не отдельная программа, а облачная среда, через которую можно работать в 1С без установки на компьютер. Это удобно, если у вас нет мощного оборудования или если вы работаете из разных мест. Но нужно понимать: доступ к конфигуратору там закрыт — вы не можете вносить изменения в конфигурацию. Fresh хорош для бухгалтеров и менеджеров, которым важно просто работать в базе, а не администрировать систему. Для разработчиков и тех, кто делает интеграции, — нет, лучше локальная установка.»

  • Как обновлять ERP?
    «Обновление ERP ничем принципиально не отличается от других конфигураций. Главное — следить за соответствием версии платформы и самой конфигурации, делать резервные копии и обновлять в тестовой базе перед боевой. Сложность не в процедуре, а в объеме данных — ERP просто больше. Поэтому я советую обновляться регулярно, а не раз в год, чтобы не копить технический долг»

Атмосфера профессионального клуба

Такой формат — не просто разбор обновлений, а пространство, где можно обсудить реальные рабочие ситуации и получить живой отклик.

