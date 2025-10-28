Консультация с Верой Владимировной Сокуренко: все, что нужно знать о НДС перед изменениями

Налоги — материя подвижная. Важно не просто знать нормы, а понимать их логику.
Место реализации: что важно помнить
Одним из первых вопросов стало определение места реализации. Здесь, по словам эксперта, бухгалтеры часто путают налоговую логику с юридической:
По Налоговому кодексу место реализации определяется не договором, а положениями 21-й главы. Если товар отгружается с территории России — это уже российская реализация, даже если переход права собственности происходит за рубежом.
Так, экспорт остается российской реализацией: при подтвержденном пакете документов — ставка 0%, при неполном — начисляется НДС по общей ставке.
ЭДО и УПД: какая дата считается датой получения
«Документ от 20.12.25, контрагент отправил через ЭДО 10.03.26. Когда принимаем НДС к вычету?»
– Для вычета датой получения счет-фактуры в электронной форме считается дата его направления оператором ЭДО (п. 9 Порядка, утвержденного приказом Минфина № 14н).
Возвраты, расторжения и документы прошлых лет
Принимать к расходам на прибыль в 2025 году документы 2024 года нельзя, если они поступили поздно от поставщика.
Подробно обсуждались и возвраты товаров: когда отгрузка и реализация были в одном году, а отказ покупателя и возврат произошли в следующем. Вера Владимировна пояснила, что корректировки делаются по дате возврата, а не исходной отгрузки.
Актуальные изменения: что уже действует
В консультации эксперт отметила ряд поправок, вступивших в силу в 2024–2025 годах:
Освобождение от НДС — безвозмездная передача имущества, работ и услуг для нужд СВО (при наличии подтверждающих документов).
НДС не облагается — ввоз двигателей и комплектующих для гражданских беспилотников массой до 30 кг.
Повышен лимит доходов для общепита — с 2 до 3 млрд руб., что позволит большему числу предприятий сохранить льготу.
Эти изменения — реальные меры поддержки, особенно для малого и среднего бизнеса. Но важно вовремя актуализировать учетную политику, чтобы льготы не превратились в риски.
Будущее: повышение ставки и корректные формулировки
Самая обсуждаемая часть консультации — ожидаемое повышение основной ставки НДС до 22%.
Пока это проект, но вероятность очень высокая. Все, что можно отгрузить до конца года, лучше сделать сейчас — к таким операциям применится старая ставка.
Она также напомнила, что в договорах стоит использовать формулировку:
Цена 100 рублей + НДС по ставке, действующей на дату отгрузки.
«Упрощенцы» и лимиты: кого коснутся изменения
Для тех, кто работает на УСН, Сокуренко разъяснила: планируется установить лимит дохода 10 млн руб., превышение которого приведет к автоматическому переходу в категорию плательщиков НДС.
Также эксперт напомнила, что ставки 5% и 7% для «упрощенцев» индексируются ежегодно с учетом дефлятора Минэкономразвития, и этот показатель нужно проверять в начале каждого года.
Обратная связь: благодарности и точечные вопросы
В чате звучали десятки уточнений:
«Товар отгружен нами в 2024 году, включен в выручку в 2024 году. В 2025 году произошел отказ покупателя от товара, и был сделан возврат. Товар покупателем не оприходован. Как корректировать учет?»
– Для НДС у вас будет корректировочный счет-фактура, на основании которого ранее начисленный НДС (за 2024 год) берете к вычету в 2025 году. Для налога на прибыль важно документальное оформление: это не расторжение договора, а возврат товара. Если возврат оформлен соглашением сторон или по другой причине (например, брак), то в момент возврата признается доход прошлых периодов, выявленный сейчас, и отражается в декларации по налогу на прибыль (Приложение 1 к листу 02).
«В декабре 2023 года российской компанией был оплачен аванс иностранной компании за услуги и начислен НДС. Весь аванс будет закрыт поставщиком только к концу 2028 года. Что делать?»
– Для НДС важны деньги, полученные до отгрузки — это аванс. С аванса НДС начисляем.
Когда произойдет отгрузка (даже если через несколько лет), этот НДС можно будет принять к вычету. Последующая оплата не влияет на НДС. Главное — дата фактического получения аванса и момент отгрузки. При изменении ставки (например, с 20 на 22%) НДС с аванса остается по старой ставке, а при отгрузке применяется новая.
Каждый вопрос Вера Владимировна разбирала с практической стороны, не оставляя пробелов.
Финал встречи ознаменовался шквалом благодарностей:
Вас всегда приятно слушать, все информативно и понятно. — Татьяна
Вы прекрасный спикер! — Анна
Благодарю! Очень интересно. Все понятно и доступно. — Татьяна
Спасибо огромное, Вера Владимировна! — Евгения
Благодарю! Все замечательно! — Ольга
Что запомнить бухгалтеру
НДС принимается к вычету по дате направления документа оператором ЭДО, а не по дате подписания.
Документы предыдущего года нельзя включать в расходы следующего.
Для договоров лучше прописывать «ставка, действующая на дату отгрузки».
Актуализируйте учетную политику под новые льготы.
Следите за изменениями ставки НДС — 22% уже на горизонте.
