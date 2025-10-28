Консультация с Верой Владимировной Сокуренко: все, что нужно знать о НДС перед изменениями

В чате звучали десятки уточнений:

«Товар отгружен нами в 2024 году, включен в выручку в 2024 году. В 2025 году произошел отказ покупателя от товара, и был сделан возврат. Товар покупателем не оприходован. Как корректировать учет?»

– Для НДС у вас будет корректировочный счет-фактура, на основании которого ранее начисленный НДС (за 2024 год) берете к вычету в 2025 году. Для налога на прибыль важно документальное оформление: это не расторжение договора, а возврат товара. Если возврат оформлен соглашением сторон или по другой причине (например, брак), то в момент возврата признается доход прошлых периодов, выявленный сейчас, и отражается в декларации по налогу на прибыль (Приложение 1 к листу 02).



«В декабре 2023 года российской компанией был оплачен аванс иностранной компании за услуги и начислен НДС. Весь аванс будет закрыт поставщиком только к концу 2028 года. Что делать?»

– Для НДС важны деньги, полученные до отгрузки — это аванс. С аванса НДС начисляем.

Когда произойдет отгрузка (даже если через несколько лет), этот НДС можно будет принять к вычету. Последующая оплата не влияет на НДС. Главное — дата фактического получения аванса и момент отгрузки. При изменении ставки (например, с 20 на 22%) НДС с аванса остается по старой ставке, а при отгрузке применяется новая.