ИИ вместо рутины: как бухгалтеру использовать нейросети и не получить новые проблемы

Искусственный интеллект уже умеет сверять документы, искать расхождения в таблицах, готовить черновики ответов на требования ФНС и за минуты анализировать договоры. Но он с той же уверенностью может придумать статью НК РФ, сослаться на несуществующее письмо Минфина или использовать устаревшую норму. На вебинаре аудитор и налоговый адвокат Людмила Ганичева показала, где нейросеть действительно разгружает бухгалтера — и где без проверки человека она превращается из помощника в источник новых рисков.

«Умеете пользоваться нейросетями?» — этот вопрос уже задают на собеседованиях. Еще недавно знание нейросетей можно было воспринимать как дополнительный навык. Сейчас ситуация меняется.

На вебинаре Людмила рассказала, что сама задает кандидатам вопрос об использовании ИИ при найме. В презентации также разбирались вакансии, где умение применять нейросети в повседневной работе уже появляется среди требований к бухгалтеру.

Причина вполне практическая. Работу, на которую раньше уходили часы, в некоторых случаях можно сократить до нескольких минут. Но это не означает, что нейросеть становится бухгалтером вместо человека.

Один из главных тезисов вебинара: меняется структура работы, а не исчезает потребность в профессионале. Автоматизации можно отдавать распознавание, сверку, черновики документов и другие рутинные операции. Спорные трактовки, налоговые последствия и окончательные решения остаются зоной ответственности специалиста.