«Уволюсь, честное слово»: что ждет бухгалтеров после введения ФСБУ 9 и 10 в 2027 году

Начали разработку программы, но договор еще не подписали. Куда относить затраты?

Один из наиболее интересных вопросов поступил от участницы вебинара Нарине. Она описала ситуацию из практики IT-компании: заказная разработка программного обеспечения начинается до заключения договора. Сотрудники уже работают над проектом, компания несет расходы, но юридически договор еще не оформлен. Что делать с затратами? А если стороны вообще не договорятся и контракт так и не подпишут?

Анна отметила, что в ФСБУ 9 не нашла столь подробного описания этой ситуации, как в международном стандарте МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». Эксперт предложила ориентироваться на критерии признания актива, если соответствующий вопрос не урегулирован российскими стандартами, с учетом порядка формирования учетной политики.

Например, если затраты непосредственно связаны с предполагаемым договором, отвечают необходимым критериям и ожидается их возмещение, при наличии оснований они могут учитываться как актив. В дальнейшем их стоимость будет относиться на расходы в соответствии с характером исполнения договора.

А если компания участвовала в тендере, понесла затраты на подготовку проекта, но проиграла Тогда необходимо оценить, сохраняются ли основания для признания накопленных затрат активом. Если таких оснований больше нет, возникает вопрос об их списании. Эксперт привела пример, когда затраты первоначально собираются на счете 20, а при отсутствии заключенного договора списываются в расходы. Но этот пример нельзя воспринимать как универсальную схему для любой IT-компании. Порядок учета зависит от характера затрат, вероятности заключения договора, наличия актива и применимых стандартов.

Практический вывод: если организация начинает работы до подписания договора, порядок учета таких затрат лучше определить заранее. Иначе при неудачном завершении переговоров бухгалтеру придется разбираться не только с документами, но и с уже накопленными суммами.