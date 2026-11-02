«Уволюсь, честное слово»: что ждет бухгалтеров после введения ФСБУ 9 и 10 в 2027 году

«Уволюсь, нафиг, вот честное слово :((((((», – написала одна из участниц вебинара, когда речь зашла о новых правилах бухгалтерского учета.
Одни пытались разобраться, как учитывать скидки, которые покупатель получит только через несколько месяцев. Другие спрашивали, что делать с долгами покупателей и как сверять расчеты с контрагентами. Третьих интересовало, какие настройки придется менять в 1С. Повод для обсуждения серьезный. С 1 января 2027 года организации начнут применять два новых стандарта: ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2025 «Расходы».
Изменения затронут не только порядок бухгалтерских записей. В некоторых ситуациях бухгалтеру придется по-новому определять момент признания выручки, оценивать скидки, рассчитывать проценты по длительным отсрочкам и пересматривать показатели переходящих договоров. Все эти моменты разбирала Анна Тетерлева – кандидат экономических наук, аттестованный аудитор, директор аудиторской компании «Финансовые технологии аудит» с 25-летним опытом работы в финансовой сфере. Я собрала для вас самое главное из выступления эксперта, практические примеры и вопросы слушателей.
Что меняется с 2027 года и кого затронут новые стандарты
Сейчас организации руководствуются ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации». С 1 января 2027 года их заменят ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2025. Одновременно прекращается применение ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда». Соответствующие вопросы теперь рассматриваются в рамках новых правил учета доходов. Стандарты необходимо применять при составлении бухгалтерской отчетности за 2027 год, в том числе промежуточной.
Новые требования распространяются на коммерческие организации, а также на некоммерческие организации в части деятельности, приносящей доход. При этом для организаций бюджетной сферы предусмотрено отдельное регулирование. Анна обратила внимание на важный нюанс: если определенные операции регулируются специальным ФСБУ, бухгалтер должен учитывать требования соответствующего стандарта.
Например, для аренды действует ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Поэтому нельзя механически применять общие правила признания доходов ко всем операциям без исключения.
Еще один момент – ФСБУ 9 и ФСБУ 10 необходимо рассматривать вместе. Изменение порядка признания выручки может повлиять на учет связанных расходов, дебиторской задолженности и финансового результата.
Продали недвижимость в декабре, а право собственности перешло в январе. Когда признавать выручку?
Один из ключевых вопросов ФСБУ 9 – момент признания выручки. По новым правилам важнейшим критерием становится передача контроля над продукцией, товаром или результатом работы покупателю. При этом переход контроля и переход права собственности не всегда происходят одновременно.
Представим ситуацию. Организация продает объект недвижимости. В декабре стороны подписывают акт приема-передачи, покупатель получает помещение и начинает им пользоваться. Но государственная регистрация перехода права собственности происходит только в январе. Какой датой отражать выручку?
При применении ФСБУ 9 бухгалтеру необходимо установить, когда покупатель фактически получил контроль над объектом. Само по себе отсутствие регистрации права собственности еще не означает, что контроль не передан.
Для признания выручки новый стандарт предусматривает пять условий:
Организация имеет право на получение выручки по договору.
Покупателю передан контроль над продукцией, работами или услугами.
Существует уверенность в увеличении экономических выгод.
Сумму выручки можно определить.
Можно определить связанные с исполнением договора расходы.
Условия должны выполняться одновременно.
Как понять, что контроль действительно передан?
При оценке перехода контроля важно установить, получил ли покупатель возможность распоряжаться результатом сделки и извлекать из него экономические выгоды. Например, если покупатель получил оборудование, может использовать его в производстве и ограничивать доступ к нему других лиц, это существенные признаки передачи контроля. Но одного факта передачи имущества может оказаться недостаточно. Необходимо изучить договор и обстоятельства операции.
Что проверить бухгалтеру: условия передачи товара или имущества, акты, момент фактического получения контроля покупателем и предусмотренные договором ограничения.
Для операций на границе 2026 и 2027 годов дополнительно нужно учитывать выбранный способ перехода на новый стандарт. Применять правила ФСБУ 9 задним числом ко всем сделкам 2026 года нельзя.
Продали оборудование за миллион, а деньги получим через полтора года. Какую выручку показывать?
Допустим, организация продала оборудование за 1 млн рублей с оплатой через 18 месяцев. При обычном подходе сумма выручки соответствует договорной цене. Однако ФСБУ 9 предусматривает особенности оценки выручки при отсрочке или рассрочке платежа. Если срок превышает 12 месяцев, организации, применяющей общий порядок учета, может потребоваться дисконтирование. Это означает, что на дату продажи выручка определяется исходя из суммы, которую организация получила бы при отсутствии длительной отсрочки.
Разница между первоначальной оценкой и суммой будущего платежа будет формировать процентные доходы в течение срока отсрочки.
Как это выглядит на цифрах? Возьмем условный расчет, чтобы понять сам механизм.
Компания продала оборудование за 1 000 000 рублей. Покупатель заплатит через 18 месяцев. Предположим, что для иллюстрации используется годовая ставка дисконтирования 12% с годовым начислением сложных процентов.
Текущая стоимость будущего платежа составит приблизительно: 1 000 000 / (1 + 0,12)^1,5 = 843 000 рублей.
Получается, что первоначально выручка составит около 843 тыс. рублей, а оставшиеся 157 тыс. рублей будут признаваться как процентные доходы в течение срока отсрочки. Это учебный расчет, а не универсальная бухгалтерская проводка. В реальной ситуации ставка и порядок начисления процентов должны соответствовать требованиям стандарта и условиям договора.
Когда можно не дисконтировать?
Анна Тетерлева выделила два важных случая:
Отсрочка или рассрочка не превышает 12 месяцев.
Организация имеет право применять соответствующие упрощенные способы бухгалтерского учета.
Во втором случае длительность отсрочки сама по себе не обязывает организацию проводить дисконтирование при использовании предусмотренного упрощения.
«А если отсрочки в договоре нет, но покупатель заплатил через 13 месяцев?»
Эксперт пояснила: необходимо различать предусмотренную договором отсрочку и нарушение срока оплаты. Если покупатель просто не заплатил вовремя, это не означает, что бухгалтер должен автоматически дисконтировать первоначальную выручку как при согласованной длительной отсрочке. Здесь на первый план выходит оценка дебиторской задолженности и возможного обесценения.
Скидку дадим только в конце квартала. Почему ее нужно учитывать уже сейчас?
Размер скидки зависит от объема закупок за квартал.
Объем закупок
Скидка
От 10 млн рублей
5%
Свыше 20 млн рублей
10%
Свыше 50 млн рублей
15%
Скидка распространяется на квартальные закупки, но окончательный объем продаж станет известен только в конце периода. Допустим, в январе покупатель приобрел товары на 5 млн рублей. На этот момент неизвестно, достигнет ли он к концу квартала порога в 20 или 50 млн рублей. Можно ли сразу признать всю сумму выручки, а потом уменьшить ее на фактическую скидку? По ФСБУ 9 при соблюдении установленных условий ожидаемую скидку необходимо учитывать уже при первоначальном признании выручки.
Анна рассмотрела два оценочных подхода:
расчет ожидаемого значения скидки;
выбор наиболее вероятного значения скидки.
В зависимости от обстоятельств организация выбирает подход, который позволяет обоснованно оценить величину выручки.
Почему бухгалтеру понадобятся прогнозы отдела продаж
Для расчета недостаточно посмотреть на текущую отгрузку. Может потребоваться информация о предыдущих закупках клиента, его планах и вероятности достижения определенного объема продаж. Предположим, бухгалтер отражает выручку по договору с крупным покупателем, который регулярно получает максимальную скидку. Если компания уже располагает обоснованными данными о вероятном выполнении условий программы, игнорировать их при оценке выручки нельзя. Но и автоматически применять максимальную скидку ко всем покупателям неправильно. Анна показала расчет оценочной скидки 8%. Для применения такого подхода организации понадобятся обоснованная модель оценки и документы, подтверждающие расчет.
Что меняется в работе: бухгалтерии понадобится информация, которую раньше могли использовать преимущественно менеджеры по продажам.
Договор на три года: выручку придется распределять по мере выполнения работ
Представим строительную компанию, которая заключила договор на возведение объекта сроком на три года. Работы идут постепенно. Подрядчик закупает материалы, оплачивает труд сотрудников, привлекает субподрядчиков. Но объект будет окончательно передан заказчику только после завершения строительства. Можно ли признать всю выручку в последний год?
ФСБУ 9 предусматривает признание выручки по мере исполнения обязательства, если для этого выполняются установленные условия. Один из способов определения степени готовности – расчет на основании понесенных затрат.
Расчет на примере долгосрочного договора:
Общая ожидаемая сумма затрат – 800 000 рублей.
Фактически понесенные затраты – 450 000 рублей.
Цена договора – 1 200 000 рублей.
Степень готовности: 450 000 / 800 000 × 100% = 56,25%.
При условии, что выбранный метод корректно отражает степень исполнения обязательства, расчетная выручка к отчетной дате составит: 1 200 000 × 56,25% = 675 000 рублей.
Если ранее часть выручки уже была признана, в текущем периоде необходимо отразить разницу между накопленной суммой и предыдущими начислениями.
Расчет может измениться, если, например, подорожают материалы и ожидаемые затраты вырастут с 800 до 950 тыс. рублей. Тогда изменится и степень готовности. Бухгалтеру понадобятся актуальные данные о смете, понесенных затратах и стоимости завершения работ.
Для строительных организаций этот подход не полностью новый: ранее отдельные вопросы регулировались ПБУ 2/2008. Теперь соответствующие положения входят в более широкий стандарт учета доходов.
ФСБУ 10: почему оплаченный счет еще не означает, что возник расход
Отдельно обсудили различие между затратами и расходами. При переходе на новый стандарт важно определить, какие суммы формируют стоимость активов, а какие уменьшают финансовый результат. Например, компания купила оборудование за 2 млн рублей и полностью рассчиталась с поставщиком. Деньги ушли с расчетного счета. Но списать все 2 млн рублей в расходы периода только на основании оплаты нельзя.
Если оборудование отвечает критериям признания основного средства, его стоимость формирует первоначальную стоимость актива. В дальнейшем она переносится на расходы в порядке, предусмотренном правилами учета основных средств.
Другой пример – организация закупила материалы для производства продукции. Само приобретение материалов еще не означает, что вся их стоимость должна уменьшить прибыль текущего периода. Сначала они могут учитываться в составе запасов, затем участвовать в формировании себестоимости продукции.
Новый стандарт предусматривает условия признания расходов. В частности, необходимо иметь основания для их признания, оценить влияние операции на экономические выгоды и возможность определения суммы. При этом ФСБУ 10 разграничивает расходы по обычным видам деятельности, прочие расходы и отдельные суммы, которые не включаются в чистую прибыль.
Как изменится оценка расходов
Отдельные правила предусмотрены для операций со скидками, неденежной оплатой и отсрочкой платежей. Например, компания приобретает материалы с существенной отсрочкой оплаты. При определенных условиях оценка соответствующих затрат может потребовать учета временной стоимости денег. Для организаций, имеющих право применять упрощенные способы бухгалтерского учета, предусмотрены исключения. Поэтому прежде чем менять порядок учета, бухгалтеру нужно установить, какие именно требования распространяются на организацию.
Начали разработку программы, но договор еще не подписали. Куда относить затраты?
Один из наиболее интересных вопросов поступил от участницы вебинара Нарине. Она описала ситуацию из практики IT-компании: заказная разработка программного обеспечения начинается до заключения договора. Сотрудники уже работают над проектом, компания несет расходы, но юридически договор еще не оформлен. Что делать с затратами? А если стороны вообще не договорятся и контракт так и не подпишут?
Анна отметила, что в ФСБУ 9 не нашла столь подробного описания этой ситуации, как в международном стандарте МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». Эксперт предложила ориентироваться на критерии признания актива, если соответствующий вопрос не урегулирован российскими стандартами, с учетом порядка формирования учетной политики.
Например, если затраты непосредственно связаны с предполагаемым договором, отвечают необходимым критериям и ожидается их возмещение, при наличии оснований они могут учитываться как актив. В дальнейшем их стоимость будет относиться на расходы в соответствии с характером исполнения договора.
А если компания участвовала в тендере, понесла затраты на подготовку проекта, но проиграла Тогда необходимо оценить, сохраняются ли основания для признания накопленных затрат активом. Если таких оснований больше нет, возникает вопрос об их списании. Эксперт привела пример, когда затраты первоначально собираются на счете 20, а при отсутствии заключенного договора списываются в расходы. Но этот пример нельзя воспринимать как универсальную схему для любой IT-компании. Порядок учета зависит от характера затрат, вероятности заключения договора, наличия актива и применимых стандартов.
Практический вывод: если организация начинает работы до подписания договора, порядок учета таких затрат лучше определить заранее. Иначе при неудачном завершении переговоров бухгалтеру придется разбираться не только с документами, но и с уже накопленными суммами.
Арендатор не платит. Нужно ли пересчитывать выручку за прошлые годы?
Нужно ли в 2027 году ретроспективно пересчитывать выручку, если у ООО есть арендатор-должник и непонятно, сможет ли он погасить задолженность? Анна пояснила, что в такой ситуации необходимо прежде всего оценить дебиторскую задолженность. Просрочка сама по себе не означает, что выручка была признана ошибочно. Возможно, задолженность стала сомнительной. В зависимости от обстоятельств организации потребуется создать или пересмотреть резерв по сомнительным долгам. Если вероятность погашения задолженности крайне низкая, резерв может достигать всей суммы долга.
Здесь важно не смешивать два разных вопроса:
Правильно ли организация признала выручку?
Насколько вероятно, что покупатель или арендатор погасит задолженность?
Малый бизнес сможет избежать части сложных расчетов
Слушатели спросили, всем ли организациям придется выполнять новые расчеты.
– «Нет. ФСБУ 9 и 10 предусматривают упрощения для тех, кто вправе применять упрощенные способы бухгалтерского учета».
Например, при использовании соответствующих упрощений организация может определять выручку исходя из договорной цены без предварительного учета ожидаемых скидок, а предоставленные впоследствии скидки отражать в установленном упрощенном порядке. Также можно не дисконтировать суммы при отсрочках и рассрочках, в том числе длительных.
Есть послабления и при определении степени готовности по договорам, которые исполняются в течение нескольких отчетных периодов. Однако право на упрощенный учет и применение УСН – не одно и то же. Налоговый режим сам по себе не определяет, может ли компания воспользоваться всеми бухгалтерскими упрощениями. Поэтому сначала нужно проверить соответствие организации установленным требованиям, а затем закрепить выбранные способы учета в учетной политике.
Кому новые правила могут добавить больше всего работы
Особого внимания потребуют операции компаний, у которых:
много договоров с отсрочками и рассрочками;
действуют накопительные скидки и бонусные программы;
есть длительные договоры с поэтапным исполнением;
значительную часть выручки формируют лицензии и услуги, предоставляемые в течение периода;
на конец 2026 года останутся незавершенные договоры.
Но даже при наличии таких операций объем работы будет зависеть от условий договоров и применяемых организацией способов учета.
Как перейти на новые стандарты: три подхода
Предусмотрено несколько вариантов перехода. Выбор влияет на объем корректировок и подготовку бухгалтерской отчетности.
Способ перехода
Что потребуется
Полный ретроспективный
Пересчитать соответствующие показатели прошлых периодов так, как если бы новый стандарт применялся раньше
Упрощенный ретроспективный
Отразить предусмотренные переходные корректировки без полного пересчета всех сравнительных показателей
Перспективный
Применять новые правила к операциям начиная с даты перехода, если организация имеет право на такой способ
Выбор упрощенного ретроспективного подхода необходимо закрепить в учетной политике. Если организация не определит порядок перехода заранее, это может привести к дополнительной работе при подготовке отчетности.
Какие договоры придется анализировать?
«Нужно ли пересчитывать расходы по всем договорам прошлых лет или достаточно проанализировать те, которые не завершены на 31 декабря 2026 года?»
По мнению Анны, при переходных корректировках в первую очередь нужно изучить незавершенные договоры. Если договор полностью исполнен, выручка и соответствующие расходы отражены по правилам, действовавшим в момент его исполнения, эксперт не видит оснований автоматически пересчитывать такие операции только из-за введения нового стандарта. При этом конкретный объем корректировок зависит от способа перехода. Поэтому бухгалтеру нужно проанализировать не только незавершенные договоры, но и остатки, которые могут потребовать изменения оценки на дату перехода.
«А как сверяться с покупателем?»: что делать с расхождениями из-за дисконтирования
Представим, что компания продала оборудование с отсрочкой на два года. По договору покупатель должен 1 млн рублей. Но продавец применяет дисконтирование, поэтому первоначально отражает дебиторскую задолженность по приведенной стоимости. При этом покупатель может использовать другой допустимый способ учета. Возникает вопрос: какие суммы показывать в акте сверки?
Анна предположила, что в учетных программах могут появиться отдельные субсчета для отражения договорной задолженности и результатов дисконтирования. Это позволило бы разделить сумму обязательств по договору и бухгалтерские корректировки, связанные с временной стоимостью денег. Но эксперт подчеркнула, что сейчас не располагает подтвержденной информацией о том, как именно соответствующий механизм будет реализован в 1С. Поэтому бухгалтеру пока важно понимать экономическую суть операции и следить за обновлениями учетной программы, а не ориентироваться на неподтвержденные инструкции.
Что сделать до 1 января 2027 года: практический чек-лист
Подготовку к переходу стоит провести до конца 2026 года.
1. Провести инвентаризацию договоров. Найти сделки с длительными отсрочками, скидками, бонусами, поэтапным исполнением и нестандартными условиями передачи товаров или результатов работ.
2. Проверить переходящие договоры. Определить, какие обязательства не будут полностью исполнены к 31 декабря 2026 года и какие остатки могут потребовать корректировки.
3. Проверить право на упрощенные способы учета. Это позволит понять, какие расчеты обязательны, а какие организация вправе не выполнять.
4. Выбрать порядок перехода на ФСБУ 9 и 10. Решение нужно принять с учетом требований каждого стандарта, права на упрощенный учет и объема необходимых корректировок.
5. Обновить учетную политику. Закрепить выбранные способы признания и оценки доходов и расходов, а также порядок перехода.
6. Подготовить расчеты и подтверждающие документы. Для дисконтирования, ожидаемых скидок и степени готовности по договорам могут потребоваться отдельные расчеты и обоснования.
7. Обсудить изменения с другими подразделениями. Бухгалтерии понадобятся сведения о фактическом исполнении договоров, ожидаемых объемах продаж, планируемых затратах и передаче контроля.
8. Проверить возможности учетной программы. Следить за обновлениями 1С и других используемых решений. При этом важно не только получить новую форму учета, но и убедиться, что организация правильно определила исходные данные.
Почему подготовку нельзя откладывать до января
ФСБУ 9 и 10 меняют подход к операциям, которые бухгалтеры выполняют постоянно: продажам, расчетам с покупателями, скидкам, долгосрочным договорам и учету расходов. Причем многие изменения невозможно внедрить только силами бухгалтерии. Если выручка зависит от степени готовности работ, нужны данные производственного подразделения. Если на сумму выручки влияет ожидаемая скидка, понадобится информация отдела продаж. Если необходимо определить момент перехода контроля, придется изучить договор и фактические обстоятельства передачи имущества.
А при переходе на новые стандарты потребуется оценить последствия для отчетности. Поэтому главная задача на оставшиеся месяцы 2026 года – не просто прочитать ФСБУ 9 и 10, а разобраться, какие договоры и операции организации требуют нового подхода.
Где подробнее изучить новые ФСБУ
На курсе «10 новых ФСБУ – 2027» рассматриваются требования новых и действующих стандартов, порядок их применения, переходные положения и практические ситуации из бухгалтерского учета. В программу также включены задания и интерактивные тренажеры, позволяющие проверить понимание материала на конкретных примерах.
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