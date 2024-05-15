Игры и конкурсы на День бухгалтера — веселые и смешные

Бухгалтера — очень серьезные люди. Поэтому профессиональный праздник является для них отличным поводом расслабиться и как следует повеселиться.

Интересные и смешные тематические конкурсы добавят изюминку такому мероприятию, станут поводом для воспоминаний и ярких впечатлений о Дне бухгалтера для всего коллектива.

Финансы поют романсы

Музыкально-математический конкурс, в котором командам-участникам предлагают вспомнить как можно большее количество песен, содержащих в тексте упоминание о деньгах или цифрах. Цифры суммируют, подсчитывая очки. При этом «100» и «1000» считают, как «1», то есть без учета нолей. Побеждает команда, набравшая большее количество очков. А участнику, назвавшему песню «Миллион алых роз», выдают поощрительную конфетку.

Зарплата

Участники состязаются по двое. Каждый из них держит в руках рулон туалетной бумаги. К ним подходят другие игроки, протягивают вперед руки, а «бухгалтера» наматывают им на руки по несколько слоев бумаги. Выигрывает тот, кто быстрее раздаст всю «зарплату», то есть размотает весь рулон бумаги. Побеждает обычно тот, кто первым догадается просить «получающих» разводить шире руки, а также выдает щедрые «премиальные» и «надбавки».

Квартальный отчет

Участникам вручают одинаковые листы бумаги. Каждый из них сворачивает их как можно большее количество раз. Затем «отчеты» подписывают и сдают ведущему. Ведущий разворачивает каждый лист, считая при этом количество сгибов. Тот игрок, который сумел сделать больше сгибов, чем у остальных, становится победителем конкурса.

Налоговая

Участники становятся в круг. Один из участников назначается «налоговым инспектором» и располагается в центре круга. Он медленно поворачивается и внимательно следит за игроками, а те за спинами передают друг другу монетку, стараясь, чтобы «налоговая» этого не заметила. Если монетка сделала полный круг, то инспектор остается водить дальше. Если же он заметил, у кого монета, то именно этот участник, становится новым «инспектором».

Дебет с кредитом

Участники делятся на две команды, каждая из которых получает маркер. Перед командами вешают лист ватмана, делят его на две части. По команде ведущего участники по очереди подбегают к ватману, рисуют фигуру (одна команда рисует крестики, другая — нолики), затем возвращаются и передают маркер следующему участнику. Победителей определяют, сравнивая количество ноликов и крестиков. Та команда, которая нарисовала фигур меньше, исполняет столько желаний другой, сколько фигур не хватило до ровного счета (баланса).

Крутись, как можешь

В самом начале праздника каждый участник получает одинаковый набор игровых купюр и шариков. В течение мероприятия участники пытаются купить друг у друга как можно больше шариков, а также подороже продать свои запасы. В конце подсчитывают «товарные и денежные остатки». Самый «богатый» становится победителем, а самый «бедный» — надувает все его шарики 🔥.