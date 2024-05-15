Субсидиарная ответственность — это дополнительная имущественная ответственность, которая возлагается на определенных лиц в случае, если основное ответственное лицо не может исполнить свои обязательства перед кредиторами.

В случае с главным бухгалтером такая ответственность может возникнуть при неисполнении им своих обязанностей, повлекшем за собой невозможность удовлетворить требования кредиторов.

Основания возникновения субсидиарной ответственности главного бухгалтера

Согласно статье 15.15.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, субсидиарная ответственность главного бухгалтера может возникнуть в следующих случаях:

искажение бухгалтерской (финансовой) отчетности;

непредставление или несвоевременное представление в налоговый орган сведений, необходимых для исчисления и уплаты налогов;

неисполнение обязанности по подаче заявления о банкротстве в установленный законом срок.

Кроме того, субсидиарная ответственность главного бухгалтера может возникнуть и в других случаях, предусмотренных законодательством. Например, если главный бухгалтер знал или должен был знать о нарушениях руководителя, которые привели к банкротству организации, но не предпринял надлежащих мер для их устранения.

Размер субсидиарной ответственности

Размер субсидиарной ответственности главного бухгалтера определяется судом в каждом конкретном случае, исходя из следующих факторов:

степень вины главного бухгалтера;

размер ущерба, причиненного кредиторам;

финансовое положение главного бухгалтера.

Судебная практика

Судебная практика по привлечению главных бухгалтеров к субсидиарной ответственности достаточно обширная. Вот несколько примеров:

Главный бухгалтер был привлечен к субсидиарной ответственности за искажение бухгалтерской отчетности, что привело к банкротству организации. Суд установил, что главный бухгалтер знал о нарушениях и не предпринял мер для их устранения.

Главный бухгалтер был привлечен к субсидиарной ответственности за непредставление в налоговый орган сведений, необходимых для исчисления и уплаты налогов. Суд установил, что главный бухгалтер не имел уважительных причин для непредставления сведений.

Главный бухгалтер был привлечен к субсидиарной ответственности за неисполнение обязанности по подаче заявления о банкротстве в установленный законом срок. Суд установил, что главный бухгалтер знал о неплатежеспособности организации и не подал заявление о банкротстве вовремя.

Меры по снижению рисков привлечения к субсидиарной ответственности

Чтобы снизить риски привлечения к субсидиарной ответственности, главному бухгалтеру необходимо:

добросовестно исполнять свои обязанности;

внимательно изучать бухгалтерскую документацию и отчетность;

своевременно выявлять и устранять нарушения;

информировать руководителя о выявленных нарушениях;

при необходимости обращаться за консультацией к юристу или аудитору.

Субсидиарная ответственность — серьезная мера ответственности, поэтому главным бухгалтерам следует относиться к своим обязанностям с должным уровнем профессионализма и осторожности 🔥.