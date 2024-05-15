Сравнение сервисов для подачи отчетности. Обзор для бухгалтера

Статья представляет сравнительный обзор трех сервисов для подачи отчетности: 1С-Отчетность, СБИС и Контур Экстерн. Описаны их ключевые функции и ценовые предложения.

В эпоху высоких технологий, когда эффективность обработки данных играет значительную роль, выбор надежного сервиса для подачи отчетности становится ключевой задачей для бизнеса. Рассмотрим подробнее три основных сервиса в этой области: 1С-Отчетность, СБИС и Контур Экстерн, и узнаем, чем хороша настройка 1С отчетности и в чем её преимущества.

1. 1С-Отчетность

Сервис 1С-Отчетность приятно удивляет обширными настройками, которые позволяют весьма гибко настроить процесс работы с отчетностью, упростив его до максимума. Например, есть возможность заполнить отчет данными на основе предыдущего периода или выполнить поиск поля по ошибке. Важно отметить, что настройка 1С Отчётности не вызывает сложностей даже у начинающих пользователей.

2. СБИС (ООО «Тензор»)

Сервис СБИС предлагает гибкие опции настройки работы с отчетностью, способные удовлетворить до мельчайших деталей запросы бизнеса различных сфер и масштабов. Отметим, что с «1С настройка отчетов» подобные возможности СБИС выглядят довольно привлекательно.

3. Контур Экстерн

Контур Экстерн, в свою очередь, уважает индивидуальность каждого бизнеса и предлагает стартовый набор настроек, которые можно дополнить и модифицировать, исходя из текущих нужд организации, и возможность настройки счетов в 1С.

Все три сервиса имеют важное преимущество - возможность настроить отправку отчетов по бумажной или электронной доверенности. Плюс ко всему, 1С-Отчетность предлагает бесплатную электронную подпись для физического лица и функцию многопользовательского режима.

Сравнение по ценовой зоне Москва



1С-Отчетность Контур.Экстерн (Стартовый) Сбис (Легкий) Тарифы Тариф для ИП/Тариф для ЮЛ Тариф для ИП/Тариф для ЮЛ Тариф для ИП/Тариф для ЮЛ Стоимость тарифа 3 600/7 900 7 900/11 500 4 900 + 500/9 900 + 500 Что входит в тариф 7 КО (ФНС,ПФР,ФСС, Росстат, ЦБ РФ, РАР, ФТС) 5 КО (ФНС,ПФР,ФСС, Росстат, ЦБ РФ) 3 КО (ФНС,ПФР, ФСС) Наличие бесплатного деморежима 1 месяц включая отправку 3 месяца без отправки Без отправки Дополнительные направления Все включены в основной тариф От 4 500 От 1 000 Акции Суперход, Верное решение, Кадровые решения, Welcome, #БывшихНет, Добро пожаловать Бонусная система, Приведи друга, «Тест-драйв» до 80% при переходе с конкурирующего сервиса СМС уведомления Есть, бесплатно Есть, платно Есть, платно

А что насчет будущего?

Сервис 1С-Отчетность планирует запуск Личного кабинета. Эта нововведение позволит объединить всю информацию по отправке отчетов в личном кабинете, делая работу еще более эффективной.

В свою очередь, обновления, которые случатся ближе к второй половине 2024 года, внесут свои коррективы в работу уже существующих настроек. Например, отчеты и требования можно будет подписывать прямо из выделенного интерфейса, что, в свою очередь, значительно облегчит процесс документооборота, особенно для организаций, активно использующих учет в «1С».

Как видите, настройка 1С учета и не только, открывает широкие возможности для эффективного и безболезненного обмена информацией с контролирующими органами. Именно они делают процесс подачи отчетности простым и понятным даже для начинающих пользователей.

С точки зрения маркетинга, важно не только учитывать эти функциональные аспекты, но и использовать их в своих продвижении для различных сегментов рынка. Эти различия в возможностях и предоставляемых услугах могут быть ключевыми аргументами в рассказе о ценностях каждого из этих продуктов.

Так, например, если аудитория ценит возможность отправки отчетов по бумажной или электронной доверенности, это стоит акцентировать в маркетинговых материалах.

Сервис 1С-Отчетность может использовать преимущества, такие как бесплатная электронная подпись для физического лица и функция многопользовательского режима, для создания уникального предложения, которое отличает его от конкурентов. Запланированный на 2024 год запуск новой функции — Личного кабинета — также предоставляет отличный маркетинговый инструмент для привлечения новых пользователей.

В заключение, важно, чтобы маркетинговая стратегия была сфокусирована на уникальных преимуществах продукта для конечной аудитории. Понимание их специфических потребностей и предоставление им наилучшего решения — вот что сделает ваш продукт привлекательным на рынке.